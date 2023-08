Chromebooks kunnen grote productiviteitsboost krijgen dankzij nieuwe ChromeOS-update

Een van de meest verleidelijke kenmerken van de beste Chromebooks is de simpliciteit en het intuïtieve karakter van Chrome OS. In één oogopslag zie je alle essentiële apps en kun je snel aan de slag op het apparaat, zelfs als je gewend bent aan traditionele Windows 11-laptops. Google blijft investeren in het verbeteren van de gebruikerservaring en het lijkt erop dat er een nieuwe, handige functie op komst is voor de Canary Build van ChromeOS 118 met nieuwe 'glanceable' widgets.



Android Central spotte een tweet van C2 Production waarin een toevoeging aan de Calendar widget werd getoond waarmee je kunt communiceren met verschillende lijsten binnen Google Tasks, Google's taakbeheerder en to-do lijst software. In de onderstaande screenshots en video's van de tweet zie je een Google Taken-widget verschijnen bovenop de Agenda-widget, onderverdeeld in de verschillende taaksecties van de gebruiker (schoolwerk, persoonlijk, enz.).

.@michaelperrigo @kdhawan2000@9to5GoogleIt has already gotten MY Support. It has bugs that need to be sorted like the fact that it doesn't update quickly & also the inability to add tasks directly in the widgetBut for now, let me show you a small video on how this works: pic.twitter.com/gPtYbeNpIVAugust 13, 2023 See more

Met de nieuwe functie kun je schakelen tussen verschillende lijsten en taken afvinken als je ze hebt voltooid wanneer de Google Taken-widget verschijnt. Dit zou een game-changer kunnen zijn voor studenten en professionals die de dag doorkomen en toewerken naar het afwerken van hun dagelijkse takenlijst, omdat je snel taken kunt afvinken en ertussen kunt wisselen als dat nodig is.



Het enige ongelukkige is echter, zoals C2 Production opmerkte, dat je op dit moment geen nieuwe taken kunt toevoegen via de widget, maar in plaats daarvan wordt omgeleid naar de startpagina van Google Tasks om een nieuwe taak toe te voegen, die vervolgens wordt weergegeven in de widget op je bureaublad. Het is dus een beetje lastig op dit moment, en hopelijk krijgen we een meer gestroomlijnde ervaring met de voorgestelde widget.



Dat gezegd hebbende, dit is de Canary build van ChromeOS (een experimentele versie van Chrome gericht op webontwikkelaars), dus het is mogelijk dat we deze functie niet eens terug zullen zien in definitieve builds en dat deze snel wordt verwijderd.