12 dagen kerst: win accessoires van Trust

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Trust onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Trust GXT 498 Forta gaming headset of het Lyra-combipakket met muis en toetsenbord. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de Trust GXT 498 Forta en Lyra-combipakket

De Trust GXT 498 FORTA over-ear gaming headset is gemaakt van gerecyclede materialen en werkt met de PlayStation 5. Het ontwerp van de gaming headset werd ook geïnspireerd op de console; de headset past zodoende perfect bij Sony's gamingconsole. Trust rustte zijn GXT Forta 498 uit met 50mm-drivers en 3D-audio, wat je ‘midden in de actie’ moet brengen, aldus de accessoiremaker. In de doos van de Forta vind je nog de afneembare microfoon en een 1,2 meter lange 3,5mm-kabel.

We mogen ook het Lyra-combipakket niet vergeten. Dat is een compacte, draadloze en oplaadbare toetsenbord- en muisset die verbinding kan maken met meerdere apparaten. De set is ontworpen met het oog op duurzaamheid, gemaakt van 84% gerecycled plastic en verpakt in 100% plasticvrije verpakking. De Lyra kan tot drie apparaten tegelijk verbinden via de USB-ontvanger of via bluetooth. Met knoppen op het toetsenbord of de muis kun je gemakkelijk schakelen tussen je desktop, laptop en tablet. De Lyra is compatibel met Windows, iOS, iPadOS, macOS, Android en Chrome OS.

Doe mee en win!

Met deze giveaway mogen we twee lezers gelukkig maken! Je maakt dus kan op ofwel de headset of het toetsenbord met muis. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 18 december om 12u 's middags tot 19 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.