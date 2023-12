12 dagen kerst: win de Skullcandy Slyr Pro gaming headset

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Skullcandy onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Skullcandy Slyr Pro gaming headset. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de Skullcandy Slyr Pro

De Skullcandy SLYR Pro is een geavanceerde gaming headset die compatibel met alle platformen die bedrade headsets ondersteunen. Dit zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de SLYR PRO:

Geluid: de SLYR Pro maakt gebruik van 50 mm dynamische drivers die zijn geselecteerd en afgestemd om een super breed frequentiebereik en rijk, gedetailleerd geluid te leveren voor games, muziek of media. Bovendien stemt ‘Enhanced Sound Perception’ het geluid af op uw unieke gehoor, zodat elk voetstapje, elk schot en elk geluidsdetail opgepikt kan worden;

Microfoon: de Clear Voice Smart Mic maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om spraak te isoleren en achtergrondgeluid uit te filteren;

Comfort: Skullcandy's SLYR PRO Is gemaakt van lichtgewicht materialen die sterk genoeg zijn om jarenlang spelen te weerstaan en heeft pluche oorkussens van geheugenschuim, die zich aanpassen aan de vorm van uw hoofd;

Bediening: voor het bedienen van de gaminghoofdtelefoon kan je terecht in de Skull-HQ-app voor Windows. In de app vind je de volgende instellingen: EQ, Enhanced Sound Perception (in de app ook wel bekend als ESP), volume- en microfoonopties, sidetone en instellingen waarmee je het volume van de game en chat afzonderlijk kunt instellen;

Plug-and-Play: in principe heb je geen app nodig en kan je de headset gewoon inpluggen via USB-C of de 3,5 mm-audiopoort. Als je de ESP-functie van de SLYR PRO wil gebruiken moet je de hoofdtelefoon via USB aansluiten en Skull-HQ installeren.

Momenteel is de SLYR PRO verkrijgbaar voor 99,90 euro. In de doos vind je naast de headset ook de verwijderbare microfoon, USB-C naar USB-A-kabel (1,8 meter) en 3,5 mm-audiokabel (1,5 meter).

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken een Skullcandy Slyr Pro gaming headset. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 14 december om 12u 's middags tot 15 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.