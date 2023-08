DJI Mini 4 Pro kan sneller verschijnen dan verwacht

We hebben nog maar net de controller weggelegd voor onze DJI Air 3 review, maar de dronegigant lijkt al te werken aan zijn volgende product, met name de DJI Mini 4 Pro. De bekende DJI leaker @Quadro_News heeft de onderstaande afbeelding gedeeld op Twitter van wat een opvolger lijkt te zijn van de DJI Mini 3 Pro van vorig jaar.

Tot nu toe zijn er nog geen specs uitgelekt die bij de afbeelding horen, maar we kunnen wel een paar goede gokjes wagen. De meest voor de hand liggende upgrade lijkt een omnidirectioneel obstakeldetectiesysteem, zoals we onlangs zagen op de Air 3.

Een onderdeel dat wijst op die functie zijn de aangepaste fisheye-sensoren boven de camera en gimbal. Die zijn naar de zijkanten gericht in plaats van recht vooruit zoals op de Mini 3 Pro.

👉I waiting for you, DJI Mini 4 Pro.)#dji #djimini4pro pic.twitter.com/8q8arzzR0WAugust 5, 2023 See more

Andere functies zijn moeilijker uit de gelekte afbeelding af te leiden, maar het lijkt erop dat de Mini 4 Pro nog steeds maar één camera heeft. Een van de belangrijkste verbeteringen van de Air 3 was daarentegen de introductie van een dubbel camerasysteem, waarbij een van de camera's 3x optische zoom heeft.

Als je echter de schaduwen van de Mini 4 Pro wegneemt, lijkt het erop dat er nog steeds maar één camera is, waarschijnlijk gebaseerd op dezelfde 1/1,3-inch CMOS-sensor die in zowel de Mini 3 Pro als de Air 3 zit.

Als dat zo is, dan is dat waarschijnlijk een beslissing om gewicht te besparen, want een van de grootste pluspunten van de Mini-serie is het gewicht van minder dan 250 gram. Dat geeft piloten in veel regio's wat meer speelruimte vanwege de minder strenge regelgeving.

Welke andere upgrades kan de Mini 4 Pro krijgen? Een andere zeer waarschijnlijke functie is OcuSync 4.0, de nieuwste versie van het digitale transmissiesysteem dat DJI drones verbindt met hun controllers. Het verbetert de betrouwbaarheid van het signaal en vergroot het bereik tot 20 km, hoewel je daar in de meeste regio's geen gebruik van kunt maken vanwege de wetgeving.

Dit betekent ook dat DJI de Mini 4 Pro waarschijnlijk zal bundelen met de nieuwe DJI RC 2 controller, die ook al bij de Air 3 werd geleverd. Hoewel de gelekte afbeelding suggereert dat het een kleine upgrade zal zijn, krijgt de Mini 4 Pro waarschijnlijk gelijkaardige upgrades als de nieuwe Air 3, maar dan in een kleiner pakket. Dat maakt hem de perfecte reisgenoot.

Wanneer verschijnt de DJI Mini 4 Pro?

(Image credit: DJI)

De DJI Mini 3 Pro kwam uit in mei 2022, dus hij is nog maar iets meer dan een jaar oud. Zou DJI dit jaar echt een opvolger uitbrengen? Als we kijken naar DJI's recente lanceringscyclus, lijkt het zeker mogelijk.

Uit de lekken tot nu toe lijkt de Mini 4 Pro een kleine upgrade die de serie waarschijnlijk op gelijke hoogte brengt met de Air 3 en zijn nieuwe controller/connectiviteit. Als de Mini 4 Pro een omnidirectioneel obstakeldetectiesysteem, OcuSync 4.0 en een nieuwe RC 2-controller krijgt, wordt hij een interessante upgrade.

DJI heeft zijn modellen steeds meer opgesplitst in subcategorieën, dus we zouden kunnen verwachten dat de goedkopere DJI Mini 4 (misschien in 2024) ook wordt geleverd met de nieuwe DJI RC-N2-controller. Die bevat een nieuwe processor, verbeterde antennes en ondersteuning voor OcuSync 4.0.

Deze upgrades laten ten slotte zien dat drones tegen het probleem van de smartphone aanlopen: na een aantal snelle verbeteringen wordt het steeds moeilijker om grote nieuwe functies toe te voegen.