Beste drone 2022: de beste vliegende camera’s die je kunt krijgen

Included in this guide:

Of je nu een ervaren luchtfotograaf bent of op zoek bent naar je eerste drone, deze gids is hier om jou op weg te helpen. We hebben talloze uren besteed met de allerbeste drones en in deze lijst hebben we onze favorieten op een rijtje gezet.

Wat voor jou de beste drone is, hangt af van je benodigdheden en ervaring. De DJI Air 2S biedt de juiste opties waar veel mensen blij mee zullen zijn. Het is de ideale mix van draagbaarheid en prestaties door zijn indrukwekkende 1 inch sensor, intelligente vliegstanden en batterijduur van 31 minuten. Of je nu een beginner bent of een ervaren vlieger, het is een ideale metgezel voor in de buitenlucht.

Dat gezegd hebbende, de Air 2S is niet voor iedereen de beste droon. Als je op zoek bent naar betere camerakwaliteit is de Autel Evo Lite+ ook een uitstekende optie. Zoek je juist iets kleiners, dan is de gloednieuwe DJI Mini 3 Pro een interessante optie.

Als je een wat ruimer budget hebt, is de DJI Mavic 3 moeilijk om te verslaan. Het is een duur apparaat, maar de dubbele camera die is voorzien van uitstekende sensoren legt de lat heel hoog voor vliegende filmopnames. Dit is verreweg de beste drone die DJI ooit heeft gemaakt.

Wat je ook zoekt in een drone, onze lijst is er om jou te helpen. Er staan zowel betaalbare opties in, als krachtige professionele modellen. Is de keuze wat overweldigend? Scrol dan naar onderen om meer te lezen over waar je rekening mee moet houden bij het aanschaffen van een nieuwe drone. We hebben ook een handig artikel voor je klaarstaan met tips voor de beste dronefotografie.

Beste drones van 2022

(Image credit: Future)

De uitstekende Air 2S combineert de beste functies van onze twee vorige favoriete drones: de Mavic Air 2 en de Mavic 2 Pro. Je krijgt het compacte, vouwbare ontwerp van de eerstgenoemde en de 20MP 1 inch sensor van de laatstgenoemde. De combinatie is briljant en dat hebben we ook opgemerkt in onze review. De Air 2S is onze eerste keus voor zowel hobby-gebruikers als professionals die een kleine drone zoeken.

De Mavic Air 2 is ook een goede keus voor iemand met een beperkt budget, maar de Air 2S biedt toch enkele handige voordelen over zijn voorganger. De mogelijkheid om 5.4K video te schieten op 30fps geeft je wat extra creatieve flexibiliteit. Daarnaast is er een handige digitale zoomoptie. Voeg daar de mogelijkheid om 1080p video te schieten op 120fps aan toe en je hebt een zeer compleet totaalpakket.

Lees onze uitgebreide DJI Air 2S review

2. DJI Mini 2 De beste drone voor beginners, met 4K ondersteuning Specificaties Gewicht: 249g Controller: Ja (ook verkrijgbaar zonder) Resolutie: 12,1MP Vliegtijd: 34 minuten Bereik: 8km - 12km De beste deals van vandaag Low Stock Bekijken bij Coolblue NL Bekijken bij DJI Global Bekijken bij BCC.nl Redenen om te kopen + Indrukwekkende prestaties bij weinig licht + Handige geautomatiseerde vliegmodi + Obstakeldetectie Redenen om te vermijden - Prijzig voor een compacte drone

De DJI Mini 3 Pro is de krachtigste en, naar onze mening, beste compacte drone die je kunt aanschaffen. Er zit een flink prijskaartje vast aan dit apparaat, maar de Mini 3 Pro is dan ook een flinke upgrade ten opzichte van de Mini 2 (zie hieronder). Voor het geld krijg je een superieure camera tot je beschikking, obstakeldetectiesensoren en een breed palet aan features die je normaal alleen bij grotere drones vindt.

In onze tests produceert de Mini 3 Pro met zijn 12,1MP 1/1,3 inch sensor excellente beeldkwaliteit met hoge ISO-waarde. Je vindt heel weinig ruis terug tot aan de maximale ISO waarde van 6.400. Tegelijkertijd zorg de combinatie van een heldere f/1.7 lens en dual native ISO-technologie voor indrukwekkende resultaten bij weinig licht. De obstakeldetectie werkt eveneens zeer sterk, en verder zijn we erg te spreken over de vaardigheid van de drone om in portretmodus te schieten zonder bij te snijden. Als je het budget hebt voor de nieuwe DJI RC-controller erbij te kopen, dan is het de beste kleine drone voor fotografie en video die je op dit moment in huis kunt halen.

Lees onze uitgebreide DJI Mini 3 Pro review

(Image credit: Future)

Een van de klachten die we hebben met de DJI Mavic Mini is dat hij geen video in 4K kan schieten. Deze waardige opvolger lost dat probleem op en geeft ons nog wat extra handige functies. De Mini 2 heeft hetzelfde compacte ontwerp, waardoor het een van de kleinste drones is in de line-up van DJI. Er zit ook een vernieuwde controller bij die het bereik vergroot en een betere vliegervaring biedt.

Net als de Mavic Mini is het apparaat uitgerust met een uitgebreide selectie aan handige modi voor beginners. Ook kun je de drone automatische vliegmanoeuvres laten uitvoeren. De Mini 2 is ook voorzien van de optie om RAW-foto's te schieten, waardoor het een prima allrounder is.

Lees onze uitgebreide DJI Mini 2 review

(Image credit: Future)

Op zoek naar de krachtigste compacte drone? Dan moet je voor de DJI Mavic 3 gaan. Deze krachtpatser is voorzien van een dubbele camera met een grote 20MP Four Thirds-sensor en een 162mm telefotolens. De Mavic 3 heeft dit alles ingebouwd in een handzaam formaat wat in je rugzak past. Hij is zelfs lichter zijn voorganger.

Ook de batterijduur is verbeterd. DJI claimt een vliegtijd van 46 minuten terwijl je 5K/50fps of 4K/120fps beelden schiet. In de praktijk is dit iets korter. Als je de upgrade maakt naar de DJI Mavic 3 Cine-bundel krijg je ook 1TB aan intern geheugen een een handige DJI RC Pro-controller. Ook kun je dan video's opnemen in Apple ProRes 422 HQ-formaat.

Een aantal firmware-updates hebben het apparaat net wat meer gestroomlijnd. Als het om pure beeldkwaliteit gaat, is dit een van de beste drones die je kunt krijgen.

Lees onze uitgebreide DJI Mavic 3 review

(Image credit: Future)

Voorheen was dit onze favoriete drone, maar de Mavic Air 2 is uit de schijnwerpers geduwd door de DJI Air 2S, de huidige nummer 1 op de lijst. Toch is deze drone het overwegen waard. Het blijgt een uitstekende allrounder die van alle gemakken is voorzien en hij is goedkoper dan de Air 2S. Als je de grotere 1 inch sensor niet nodig hebt, is hij het overwegen waard.

Je krijgt nog steeds 4K/60fps video en een indrukwekkende vliegtijd van 34 minuten met een maximaal bereik van 10km. De drone is lichtgewicht en makkelijk op te vouwen. Als je het extra geld hebt, is het de moeite waard om voor de Air 2S te gaan, maar dat betekent niet dat je de Mavic Air 2 moet vergeten.

Lees onze uitgebreide DJI Mavic Air 2 review

(Image credit: Future)

6. DJI Mavic 2 Zoom Een lichtgewicht drone met een unieke optische zoomlens Specificaties Gewicht: 905g Controller: Ja Resolutie: 12MP Batterijformaat: 3.950mAh Bereik: 8km Redenen om te kopen + Makkelijke en intuïtieve besturing + 24-48mm optische zoomlens Redenen om te vermijden - Kleine 12MP sensor - Ruis is een probleem vanaf 100 ISO

Net als de Mavic 2 Pro, verscheen de Mavic 2 Zoom in augustus van 2018. Dat betekent dat ook dit model wordt overklast door de Mavic 3 en de Air 2S. Toch weet de Mavic 2 Zoom zichzelf te onderscheiden met zijn unieke 24-48mm optische zoomlens. Als je close-up beelden wilt maken terwijl je drone op een veilige afstand vliegt, dan is dit model de moeite waard om te overwegen.

Vanwege de kleinere 12MP sensor kan de beeldkwaliteit niet op tegen de Mavic 2 Pro. Ook het diafragma van f/2.8 is niet aan te passen. Desalniettemin zijn de foto's en video's goed genoeg voor professioneel gebruik. Ook het bereik is prima en de besturing is makkelijk te begrijpen, al haal je deze drone vooral voor de zoomlens.

Lees onze uitgebreide DJI Mavic 2 Zoom review

(Image credit: Future)

7. DJI Mavic Mini Een goede optie voor beginners die geen 4K nodig hebben Specificaties Gewicht: 249g Controller: Ja Resolutie: 12MP Batterijformaat: 2.600mAh Bereik: 5.8 GHz: 4000m De beste deals van vandaag Bekijken bij Conrad NL Bekijken bij Tomtop WW Bekijken bij Tomtop WW Redenen om te kopen + Slim ontwerp + Stabiele videobeelden Redenen om te vermijden - Geen 4K of 60fps 2.7K video - Geen volgfunctie

Inmiddels is de DJI Mini 2 al op de markt als opvolger, maar deze compacte drone is nog beschikbaar. Dat is goed nieuws voor wie op zoek is naar een iets goedkoper model met indrukwekkende videokwaliteit. Je kunt geen gebruik maken van RAW-fotografie en ook het bereik is minder goed dan dat van zijn opvolger. Toch is dit nog steeds een zeer competitieve optie.

Als je jouw eerste stappen wilt zetten in luchtfotografie en -videografie dan is dit een uitstekende drone om mee te beginnen. Er zijn ook apps van derden beschikbaar, zoals Litchi, die alles net iets makkelijker maken. Hou ook het prijskaartje goed in de gaten. Wellicht gaat deze nog verder omlaag met de release van de DJI Mini 3.

Lees onze uitgebreide DJI Mavic Mini review

(Image credit: Future)

8. Ryze Tello De beste goedkope drone voor beginnende piloten Specificaties Gewicht: 80g Controller: Optioneel Resolutie: 5MP Vliegtijd: 13 minuten Bereik: 100m De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Conrad NL Bekijken bij Conrad NL Redenen om te kopen + Goede vliegbesturing + Lichtgewicht en compact Redenen om te vermijden - Stotterende video-transmissie - Onstabiel bij wind

Simpel, lichtgewicht en betaalbaar. De Ryze Tello is ontworpen als een leuke drone voor beginners. Laat je niet verrassen door het prijskaartje, deze drone heeft genoeg te bieden. De vliegtijd is een redelijke 13 minuten en de sensoren zorgen ervoor dat de Tello op zijn plaats kan zweven en een aantal trucjes kan doen.

De beeldkwaliteit van de 5MP camera is niet bijzonder indrukwekkend. Je merkt een duidelijke compressie wanneer je 720p video opneemt. De videobeelden worden direct naar je smartphone gestuurd, dus je zult soms stotteringen zien wanneer de verbinding niet optimaal is.

De app daarentegen is heel prettig om te gebruiken. Het is een makkelijke manier om de Tello te besturen. In theorie heeft de drone een bereik van 100m, maar in de praktijk zal dit eerder 30-40m zijn. Dat is niet heel gek, aangezien een lichte windvlaag de Tello van zijn koers af kan gooien. Dus je kunt hem beter dichtbij houden.

Al met al is de Ryze Tello een leuke drone om mee te vliegen. De controls zijn makkelijk om aan te leren en de videokwaliteit valt tegen, maar voor deze prijs is het een goede instapdrone.

Lees onze uitgebreide Ryze Tello review

(Image credit: Future)

De Phantom-reeks heeft de lat voor drones een stuk hoger gelegd. De Phantom 4 Pro V2.0 is niet het nieuwste model op deze lijst, maar het is nog steeds een goede optie voor professionals die een stevige drone zoeken. Dit is een betrouwbaar apparaat die zich goed staande houdt in de wind. De Phantom 4 Pro V2.0 verscheen in 2018 en bracht veel upgrades met zich mee ten opzichte van zijn voorganger. Zijn indrukwekkende 1 inch sensor schiet prachtige RAW-beelden. Ook het videomateriaal van 4K/60fps is een genot om naar te kijken.

Het formaat zorgt ervoor dat de Phantom 4 Pro V2.0 niet zo handig is als de vouwbare Mavic 2 Pro, die ook een 20MP 1 inch sensor heeft. De mechanische sensor van de Phantom maakt echter heel wat goed. Ook kan hij 4K video in een hogere framerate schieten dan zijn kleine broertje. De besturing is uitstekend en een vliegtijd van 30 minuten is genoeg om veel mooie beelden mee te schieten. Als je werkt in moeilijke weersomstandigheden, is deze drone het overwegen waard.

Lees onze uitgebreide DJI Phantom 4 Pro V2.0 review

(Image credit: Future)

10. PowerVision PowerEgg X Een drone voor alle weersomstandigheden Specificaties Gewicht: 522g Controller: Yes Resolutie: 12MP Vliegtijd: 3,800 mAh Bereik: 6km De beste deals van vandaag Bekijken bij Adorama WW Redenen om te kopen + Kan in de regen vliegen en op water landen + Om te zetten tot handcamera Redenen om te vermijden - Matige beeldkwaliteit - Geen RAW-videomodus

Voor de echte avontuurlijke types is de PowerEgg X een interessante keuze. Veel drones houden niet van water, maar dit model is juist gemaakt om in de regen te vliegen. Hij kan zelfs landen op water. De beeldkwaliteit wordt wel aangetast door de waterproof behuizing, maar de mogelijkheid om in en op water te werken, brengt veel creatieve mogelijkheden met zich mee.

Het modulaire ontwerp sluit daar ook bij aan. De PowerEgg X kan in de hand worden gebruikt als een gimbal met een autonomische AI-camera. Deze kun je ook op een statief bevestigen en besturen met handgebaren. Het nadeel aan dit ontwerp is dat het langer duurt voordat de drone kan opstijgen. Alles op de juiste manier in elkaar zetten duurt even.

De beeldkwaliteit is ook niet echt de beste in zijn klasse. De PowerEgg X levert gedetailleerde 4K beelden als er genoeg licht is. Het diafragma en de focus zijn echter wat beperkt. De 1/2.8 inch sensor kan niet op tegen het aanbod van DJI. Als je van plan bent korte video's te maken in de regen, kan dit een goede metgezel zijn.

Lees onze uitgebreide PowerVision PowerEgg X review

(Image credit: Future)

11. DJI FPV Een goede introductie voor first-person vliegen Specificaties Gewicht: 795g Controller: Ja Resolutie: 12MP Batterijformaat: 2.000mAh Bereik: 6km De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Kamera-express.nl Bekijken bij Bol.com Netherlands Redenen om te kopen + Makkelijk te besturen voor een FPV-drone + Uitstekende beeldkwaliteit in de headset + Goede transmissiemogelijkheden Redenen om te vermijden - Beperkte opname-functies - Zichtbare toebehoren

De DJI FPV is een unieke drone die je introduceert in de wereld van first-person vliegen. Het is een combinatie van een snelle race-drone en de DJI Mavic-reeks. Vliegen met de DJI FPV is ontzettend leuk en door de indrukwekkende headset krijg je de sensatie van vliegen door de lucht. Al neemt dit wel wat beperkingen met zich mee.

Een van deze beperkingen is dat er nogal veel variatie is als het gaat om wetgeving met FPV-drones. In sommige regio's heb je een 'spotter' nodig die naast je staat terwijl je vliegt. Als je de DJI Goggles V2 draagt heb je namelijk geen direct zicht op de drone.

Als je met deze regels om kunt gaan, is dit een hele goede optie voor beginners. Hij is sneller en meer mobiel dan alle andere DJI-drones. De topsnelheid is maar liefst 140km/h. Er zijn ook verschillende vliegmodi beschikbaar als je op zoek bent naar een ander soort ervaring in de lucht.

Veel FPV-drones laten steekjes vallen als het om de videokwaliteit gaat, maar dat is niet het geval bij de DJI FPV. Hij levert prachtige 4K-beelden die er soepel uitzien door de ingebouwde beeldstabilisatie. Als je kunt leven met 1080p video, kun je dit opnemen op 120fps. Dat leent zich uitstekend voor slo-mo.

Er ontbreken echter wel wat automatische vliegmodi. Als dat is wat je zoekt, kun je misschien beter voor de DJI Air 2S gaan. Deze drone is volledig gericht op de FPV vliegervaring. De 4K video en 12MP foto's zijn vooral een bonus. Het kost echter het nodige leerwerk om het apparaat te begrijpen en je mogelijkheden zijn afhankelijk van lokale wetgeving. Daarom staat hij iets lager op de lijst dan andere opties.

Lees onze uitgebreide DJI FPV review

Hoe je de beste drone uitkiest

Nu heb je al deze opties gezien, maar hoe kies je de beste? Het eerste wat je moet overwegen is je budget. Deze gids focust zich op drones voor foto- en videografie. Die zijn over het algemeen iets duurder dan stunt-drones voor hobbyisten.

Als je op zoek bent naar 4K videokwaliteit dan zul je minimaal ongeveer 450 euro uit moeten geven. Wil je jouw vliegkunsten verbeteren en maken de foto- en video-opties niet zo veel uit? Dan kun je voor de Ryze Tello gaan die net iets duurder dan 100 euro is.

Welke features moet je in gedachte houden? Als je een drone zoekt die je kan volgen zonder dat je hem daarvoor hoeft te besturen, moet je kijken naar model met een ‘follow me’-functie. De DJI Air 2S en de DJI Mavic Air 2 zijn hiervan voorzien.

Beginners moeten ook hun ogen openhouden voor automatische vliegmodi, zoals de drones van DJI veelal hebben. Hiermee kun je de drone bepaalde manoeuvres laten doen zonder dat je over veel vliegvaardigheden hoeft te beschikken. De meeste drones gebruiken je smartphone als de controller. Dus het is de moeite waard om ook even te checken of jouw toestel wordt ondersteund door de drone die je wil. Al zullen de meeste Android en iOS-smartphones wel werken.

Ook is het de moeite waard om rekening te houden met de wetten en regels in jouw omgeving. Je mag namelijk niet zomaar overal vliegen. In veel regio’s moet je jouw drone ook registeren als deze zwaarder is dan 250g of een camera heeft. In dat geval krijg je een exploitatienummer die je zichtbaar aan je drone moet bevestigen. In sommige gevallen kan een cursus ook verplicht zijn.

Voor fotografen is ondersteuning van RAW-beelden ook zeer handig. In drones komt dit minder vaak voor dan bij normale fotocamera’s. Al wordt de optie wel steeds populairder. De DJI Mini 2 ondersteunt bijvoorbeeld wel RAW-foto’s, maar zijn voorganger niet.

Welk merk is het beste? Het is je waarschijnlijk opgevallen dat deze lijst vol staat met DJI-drones. Dit merk neemt het voortouw als het om drone-technologie gaat. Het Chinese bedrijf heeft het echter niet makkelijk de laatste jaren vanwege opkomende concurrentie en problemen met de Amerikaanse overheid. Al met al blijft het echter een goed merk om aan te bevelen. In andere landen zijn er nieuwe drone-fabrikanten die hun opmars maken, zoals Skydio in de Verenigde Staten en Autel in China. Dit zijn uitstekende rivalen voor DJI, alleen bieden ze nog maar weinig producten aan in de Benelux. Daarom staan ze niet op deze lijst.

Hoe we drones testen

We letten vooral op de camera’s wanneer we drones reviewen, maar ook de vliegprestaties worden overwogen. Het is belangrijk om te bekijken hoe makkelijk een apparaat te besturen is en hoe stabiel hij vliegt. Ook kijken we hoe goed het apparaat is in het vermijden van obstakels, dit is cruciaal als je een drone wilt die automatisch personen kan volgen.

De batterijduur van de drones zijn ook uitgebreid onder de loep genomen. We bekijken de claims van de fabrikant en testen dit door er zelf mee te gaan vliegen. Ook nemen we verschillende video’s op met meerdere resoluties en framerates om te kijken of dit invloed heeft op de batterij.

Wanneer we onze foto’s en video’s hebben, bekijken we deze op een goed afgestelde monitor zodat we een duidelijk beeld krijgen van de beeldkwaliteit, de scherpte en het kleurbereik. Dit bekijken we onder meerdere omstandigheden. Alle resultaten combineren we in ons eindoordeel over de drone.