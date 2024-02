Sennheiser onthult Accentum Plus, tweede koptelefoon in de goedkopere serie

Sennheiser heeft officieel de Accentum Plus-koptelefoon onthuld als tweede lid van de Accentum-familie. Dankzij Sennheisers brede akoestische expertise, aanraak- en gebarenbediening, Hybrid Adaptive Noise Cancellation en een luxueuze bouwkwaliteit zet de hoofdtelefoon een betere luisterervaring voorop, en dat tegen een lagere prijs.

Met 50 uur luistertijd tussen twee laadbeurten en een geluid dat kan concurreren met dat van een stabiele, bekabelde verbinding, zou je zelfs vergeten dat de Accentum Plus draadloos is. Dankzij Bluetooth 5.2 legt hij de nadruk op een buitengewone geluidskwaliteit en een veelzijdige connectiviteit. Hij ondersteunt alle populaire codecs waaronder aptX Adaptive voor een optimale sound, waar je hem ook mee naartoe neemt.

De 37mm dynamische transducer beschikt over Sennheisers Sound Personalization-modus die gebruikers zelf kunnen instellen zonder ook maar iets in te leveren van de basprestaties en het verbluffende detail. De krachtige Adaptive ANC-prestaties zullen zeker in de smaak vallen bij pendelaars, omdat de noise-cancelling automatisch wordt aangepast op het omgevingsgeluid.

Verder beschikt de koptelefoon over een snellaadfunctie waarmee je in circa 10 minuten 5 uur extra luistertijd krijgt. Dankzij de meegeleverde USB-C-kabel en 3,5mm-kabel je ook muziek blijven luisteren als de batterij leeg is. De automatische windreductie en instelbare zijtonen zorgen ervoor dat telefoongesprekken natuurlijk en helder klinken, terwijl multipoint-connectiviteit een naadloze overgang tussen meerdere apparaten garandeert.

Een groot verschil met de originele Sennheiser Accentum is de bediening. De originele Accentum kon je namelijk alleen met de knoppen op de oorschelpen bedienen, maar de nieuwe Accentum Plus introduceert aanraakgevoelige oorschelpen in de serie. Aanraakbediening is vanaf nu dus niet meer exclusief voor de duurdere Momentum-koptelefoons.

De Sennheiser Accentum Plus is vanaf nu verkrijgbaar in het zwart en wit. Beide modellen zijn verkrijgbaar bij retailers voor een adviesprijs van 229,90 euro.