12 dagen kerst: win de Samsung Galaxy Buds FE

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Samsung onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Samsung Galaxy Buds FE ter waarde van 109 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de Samsung Galaxy Buds FE

De Galaxy Buds FE maken de ‘superieure Samsung-audio’ toegankelijk voor een breder publiek. Met een robuuste bas leveren ze een vol en diepgaand geluid, waardoor je muziek ervaart zoals de maker het heeft bedoeld. De geavanceerde Active Noise Cancellation (ANC) en Ambient Sound-functies laten je meer genieten van wat je graag hoort en minder van storende geluiden.

Voor ruisvrije gesprekken rustte Samsung de Galaxy Buds FE uit een Deep Neural Network (DNN). Dit AI-aangedreven systeem moet helpen je stem helder te onderscheiden van achtergrondlawaai. Op elk oortje vind je een drietal microfoons om zulk lawaai op te pikken.

De Galaxy Buds FE zijn ontworpen voor ergonomisch comfort en zijn geschikt voor langdurig gebruik. Ze bieden een op maat gemaakte pasvorm met drie maten oordopjes en twee maten vleugeltips. De Buds FE zijn verkrijgbaar in een tweetal kleuren: grafiet en wit.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de Samsung Galaxy Buds FE. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 20 december om 12u 's middags tot 21 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.