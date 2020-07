Disney Plus krijgt definitieve lanceringsdatum in België

Na lang wachten, is er eindelijk een lanceringsdatum voor Disney Plus in België. Er gingen eerder al geruchten dat een lancering deze zomer op de planning en dat blijkt nu op het nippertje waar te zijn. Op de officiële website kan je nu zien dat Disney Plus België op 15 september gelanceerd zal worden.

Speciale promo's?

Momenteel zien we helaas geen voordelige promo's die gepaard gaan met de lancering van Disney Plus België. Op de webpagina zien we dat ook hier de maandelijkse prijs van 6,99 euro wordt aangehouden. Als je meteen een jaarabonnement neemt, dan kost dat 69,99 euro oftewel 10 + 2 maanden gratis.

Aan het principe zelf verandert niets. Je kan nog steeds maximaal op vier schermen tegelijk streamen en dat in een resolutie van maximaal 4K. In tegenstelling tot bij concurrent Netflix hanteert Disney Plus geen verschillende formules. Je hoeft dus niet extra te betalen voor een hogere beeldkwaliteit.

Lees hier onze review van Disney Plus

Wat staat er zoal op Disney Plus?

Disney gaat inmiddels veel verder dan de sprookjesverhalen over Sneeuwwitje en Assepoester. Die Disney-klassiekers zijn natuurlijk beschikbaar, maar daarnaast krijg je ook toegang tot content van Pixar, Star Wars, National Geographic en (niet te vergeten) Marvel. Je kan dus o.a. alle Avengers-films van begin tot einde bekijken op Disney Plus én we weten dat er ook enkele spin-off series over Avengers-personages in de maak zijn. Je krijgt dus talloze uren kijkplezier terug voor die 6,99 euro per maand.