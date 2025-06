Volvo presenta la cintura di sicurezza intelligente: tensione perfetta grazie ai sensori

Volvo può a buon diritto rivendicare un ruolo storico nella nascita della cintura di sicurezza moderna: fu infatti l’ingegnere svedese Nils Bohlin, dipendente dell’azienda, a perfezionare il sistema a tre punti alla fine degli anni ’50.

Oggi, il marchio svedese è pronto a portare intelligenza avanzata in uno dei dispositivi più semplici e salvavita mai creati. Grazie all’integrazione con i numerosi sensori, telecamere e tecnologie di calcolo presenti a bordo della futura EX60 - la sorella minore della EX90 - la nuova cintura multi-adattiva di Volvo regolerà automaticamente la tensione ideale in caso di impatto.

Le attuali cinture si basano su tre profili di “limitazione del carico”, calibrati per adattarsi a corporature e altezze differenti. Volvo, invece, mira a un approccio dinamico e personalizzato per ogni singolo passeggero.

Meet the multi-adaptive safety belt - YouTube Watch On

La novità introdotta da Volvo è un sistema di sicurezza con ben 11 profili di adattamento, capaci di reagire sia alla tipologia di incidente sia alle caratteristiche fisiche di chi indossa la cintura. Il tutto grazie all’elaborazione in tempo reale dei dati raccolti dai sensori avanzati presenti a bordo.

Secondo la casa svedese, i sensori interni rilevano altezza, peso e posizione sul sedile, mentre quelli esterni analizzano le dinamiche dell’impatto. Queste informazioni vengono inviate alla cintura, che regola la forza applicata in una frazione di secondo.

E cosa significa nella pratica? Volvo spiega che in caso di incidente grave, un passeggero di corporatura robusta riceverà una tensione maggiore per una protezione più efficace. Al contrario, una persona più minuta in un impatto lieve riceverà una forza minore, riducendo il rischio di lesioni da cintura, un problema comune nei sistemi tradizionali.

La tecnologia passiva diventa attiva

(Image credit: Volvo)

Volvo sottolinea come ogni sua innovazione in ambito sicurezza si basi su un patrimonio unico: oltre 80.000 incidenti reali analizzati in cinque decenni di ricerca. Un lavoro costante, alimentato da un flusso continuo di dati e da un team interno specializzato negli incidenti stradali, autorizzato a intervenire direttamente sul luogo degli incidenti vicino alla sede di Göteborg.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Grazie a questa raccolta in tempo reale, la nuova cintura multi-adattiva continuerà a migliorare nel tempo attraverso aggiornamenti software over-the-air. Secondo la casa svedese, il sistema potrà affinare la propria efficacia man mano che raccoglie nuovi dati, adattandosi meglio alle persone a bordo, ai contesti imprevisti e a strategie di risposta sempre più mirate. Un approccio intelligente, che punta a rendere la sicurezza davvero su misura.