Tesla è pronta a rilanciare la sfida ad alte prestazioni con una nuova generazione di Model S Plaid e Model Y Performance, avvistate in fase di test sull’impegnativo circuito del Nürburgring, in Germania. Le due vetture, pesantemente camuffate, mostrano segnali evidenti di aggiornamenti stilistici e tecnici in arrivo.

Le immagini pubblicate da Autocar rivelano che entrambe le auto derivano dalla gamma più recente: Model Y sfoggia la nuova barra luminosa a tutta larghezza sul frontale e una linea laterale più filante, mentre la Model S adotta il paraurti e la griglia ridisegnati introdotti con il restyling di inizio anno. Tuttavia, i prototipi catturati in pista mostrano componenti inediti e più aggressivi: prese d’aria maggiorate sulla Model S Plaid e uno spoiler a coda di papera sulla Model Y, utile a ridurre la resistenza aerodinamica.

Come da tradizione Tesla, le specifiche ufficiali non sono ancora state diffuse, ma secondo Autocar la piattaforma a 800V del Cybertruck potrebbe essere implementata per migliorare radicalmente i tempi di ricarica della nuova Model S Plaid, se adottata.

Dal punto di vista meccanico, non dovrebbero esserci rivoluzioni: si prevede che la Model Y mantenga l’architettura dual-motor a trazione integrale, mentre la Model S Plaid continuerà con il potente assetto tri-motore, capace di erogare 1.020 CV e scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,1 secondi, secondo alcuni test.

Anche gli interni saranno protagonisti di un upgrade: la nuova Model Y Performance beneficerà delle migliorie già introdotte in gamma, tra cui un abitacolo più raffinato, sedili più comodi e un isolamento acustico superiore per migliorare la qualità di guida.

L'arrivo sul mercato di questi nuovi modelli è atteso nei prossimi mesi, consolidando la posizione di Tesla nel segmento delle elettriche ad alte prestazioni.

Tesla vuole riprendersi lo scettro dell’elettrico ad alte prestazioni

(Image credit: Tesla)

Un tempo considerata la regina incontrastata tra le berline elettriche ad alte prestazioni, la Tesla Model S Plaid ha fatto scalpore con i suoi giri da record al Nürburgring Nordschleife. Ma negli ultimi anni, la concorrenza non è rimasta a guardare.

Il primato della Plaid è stato spazzato via dalla Porsche Taycan Turbo GT, che ha migliorato il tempo di ben 18 secondi. E non è finita qui: Xiaomi, con la sua sorprendentemente economica SU7 Ultra, ha appena alzato ulteriormente l’asticella, diventando l’elettrica di produzione più veloce al mondo – battendo persino le prodezze dei colossi dell’iperprestazione come Rimac.

Dal 2021, anno di debutto della Plaid, il panorama è radicalmente cambiato. Marchi come Lucid hanno guadagnato consensi, mentre Mercedes-AMG è ormai pronta a scendere in pista con la sua super berlina elettrica di nuova generazione. È uno scenario in continua evoluzione che Tesla non può più ignorare.

Lo stesso vale per la Model Y Performance, posizionata nella fascia ambigua dei SUV familiari ad alte prestazioni. Se il nuovo modello arriverà a breve, dovrà vedersela con rivali temibili come la Porsche Macan Turbo Electric, la grintosa Hyundai Ioniq 5 N e la sorprendente Smart #5 Brabus, che fonde stile da crossover con prestazioni da sportiva.

Anche se questi modelli non rappresenteranno i volumi principali per Tesla, potrebbero rivelarsi strategici per rilanciare l'immagine del marchio e riconquistare una fetta di pubblico, dopo il calo di vendite e le recenti difficoltà reputazionali. Tesla è pronta a tornare al centro della scena.