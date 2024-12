La Renault 5 Turbo torna in versione EV da 500 CV, ma a un prezzo da capogiro

Una versione turbo della Renault 5 EV entrerà in produzione nel 2026

Il modello di produzione avrà una potenza di ben 500 CV

Ne verranno prodotti circa 2.000 esemplari e sarà prevedibilmente molto costoso

Renault ha deciso di riportare in vita l'iconico marchio Turbo, una mossa che sembrava nell'aria sin da quando la casa francese aveva dichiarato quanto la storica hot hatch degli anni '80 avesse influenzato i suoi più recenti veicoli elettrici. Inaspettatamente, il risultato è una Renault 5 Turbo 3E prodotta in edizione limitata.

Chiaramente ispirata alle celebri Renault Turbo e Turbo 2 degli anni '80, questa versione rievoca con stile quell'era leggendaria. La livrea gialla, nera e bianca è un omaggio diretto all'auto che dominò le competizioni del Gruppo B, un'epoca nota per il design audace e le prestazioni estreme.

Per catturare lo spirito selvaggio di quel tempo, Renault ha equipaggiato la 5 Turbo 3E con due motori elettrici, ciascuno dedicato a una ruota posteriore. Questa configurazione garantisce un controllo impeccabile della potenza, che raggiunge i 500 CV complessivi, quasi triplicando la potenza dell'originale.

(Image credit: Renault)

La Renault 5 Turbo 3E sembra promettere una costruzione avanzata, con una parte superiore della carrozzeria realizzata in composito di carbonio per ridurre il peso complessivo. La presa di ricarica, in una soluzione particolarmente elegante, è integrata nella presa d'aria posteriore, mantenendo un'estetica ordinata e pulita.

Sul fronte delle prestazioni, la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, offrendo numeri impressionanti per un'auto ispirata al passato ma proiettata nel futuro. Sebbene molti dettagli tecnici restino da confermare, si prevede che utilizzi la piattaforma Ampere condivisa con l'ultima Renault 5 e l'Alpine A290, con un coinvolgimento significativo degli ingegneri Alpine nello sviluppo di questa reinterpretazione retrò.

Le modalità di guida si annunciano varie e orientate al divertimento, includendo profili specifici per drifting e una modalità dedicata alle ciambelle fumanti, anticipata da un concept R5 Turbo del 2022. Queste caratteristiche sembrano pensate per offrire ai conducenti un'esperienza di guida esaltante e fuori dagli schemi.

Il prezzo europeo stimato si aggira intorno ai 150.000 euro, con un totale previsto di circa 2.000 unità prodotte. I tempi di consegna sembrano fissati per il 2026, anche se queste date restano speculative. Chi sarà tra i fortunati acquirenti dovrà pazientare, ma potrebbe valerne la pena per mettere le mani su questa edizione limitata dalla forte impronta iconica.

Renault va a gonfie vele

(Image credit: Renault)

La Renault 5 EV di serie si è affermata come una delle novità più intriganti del 2024, dimostrando che un'auto elettrica accessibile può essere tutt'altro che monotona. Con un design accattivante e un prezzo competitivo, è rapidamente diventata uno dei modelli elettrici più popolari in Europa. L'arrivo della spettacolare edizione retrò, la Renault 5 Turbo 3E, potrebbe dare ulteriore slancio alla notorietà del modello standard, attirando ancora più attenzione sulla gamma.

È stimolante vedere Renault che sceglie di osare e innovare, rompendo gli schemi e mantenendo viva l'eredità di un marchio che non si limita a lasciare spazio al divertimento sotto il nome di Alpine. La casa francese ha una lunga tradizione di prestazioni accessibili, grazie alle iconiche hot hatches RS che hanno saputo regalare emozioni senza svuotare il portafoglio.

Sebbene il prezzo della Renault 5 Turbo 3E si collochi decisamente lontano dai canoni di "accessibilità", rappresenta una dichiarazione audace. Lascia inoltre intravedere la possibilità che Renault possa in futuro esplorare il mercato con modelli elettrici più orientati al divertimento ma accessibili, portando la stessa grinta a un pubblico più ampio.