Come saranno le moto del futuro? Aggiornamenti stile smartphone e Unreal Engine

Verge Motorcycles è un'azienda all'avanguardia specializzata nella produzione di superbike elettriche che ha letteralmente "reinventato la ruota" con la sua TS, una moto basata su un motore elettrico incorporato nel cerchio posteriore senza mozzo.

Ora, Verge vuole fare un ulteriore passo avanti, offrendo la più avanzata interfaccia uomo-macchina (HMI) che si possa trovare su un mezzo a due ruote con l'annuncio della sua piattaforma AI Starmatter.

Starmatter riceverà degli aggiornamenti OTA, il che significa che i clienti potranno accedere a nuove funzioni e migliorare la propria moto nel tempo, senza bisogno di recarsi in concessionaria.

Certo, anche Tesla è arrivata a questo punto. Ma Verge vuole andare ben oltre e afferma che le sue future moto elettriche "utilizzeranno l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico nell'elaborazione dei dati raccolti dalla tecnologia avanzata dei sensori".

(Image credit: Verge Motorcycles)

I dettagli, per ora, sono un po' scarsi: Verge si limita ad affermare che la sua moto è dotata di una serie di sensori, tra cui accelerometri, GPS, tecnologia 4G e Wi-F che lavoreranno in tandem con l'apprendimento automatico avanzato per garantire massimo in termini di prestazioni e sicurezza.

Inoltre, Verge si è avvalsa dell'aiuto di Epic Games e del suo Unreal Engine per creare la grafica e l'esperienza d'uso dell'ampia interfaccia utente incorporata nell'area del "serbatoio" della moto.

"Con Starmatter vogliamo rivoluzionare la percezione del ciclo di vita e dell'intelligenza delle motociclette", spiega Marko Lehtimäki, CTO di Verge.

"In genere, un veicolo dà il meglio di sé quando è nuovo, mentre gli smartphone, ad esempio, acquisiscono caratteristiche completamente nuove che ne migliorano significativamente la funzionalità anno dopo anno. Vogliamo portare la stessa filosofia nel settore dei veicoli e garantire ai clienti di Verge un'esperienza di guida intelligente e personalizzata, nonché la migliore versione possibile della moto in ogni momento".

Un tutt'uno con la macchina

(Image credit: Verge Motorcycles)

In teoria Starmatter permetterà a Verge di inviare aggiornamenti in grado di modificare significativamente le prestazioni delle sue motociclette tramite aggiornamenti OTA e di ricevere informazioni diagnostiche, consentendogli di prevedere potenziali problemi prima che si verifichino.

Inoltre, gli utenti possono ottenere un controllo completo e granulare sulle modalità di accelerazione e frenata della moto, sulla velocità di ricarica e sul modo in cui eroga la coppia.

Detto questo, molte di queste funzionalità sono già disponibili su alcune moto elettriche. Ad esempio Harley-Davidson offre numerose modalità di guida e di personalizzazione con il suo modello LiveWire e BMW propone un controllo simile attraverso l'HMI futuristico e l'app per smartphone che accompagna il suo modello CE 04.

Tuttavia, Verge sostiene che finora le moto elettriche hanno funzionato solo a "livello diagnostico", non sfruttando al massimo le opportunità di aggiornamento e il potenziale per offrire ai clienti contenuti aggiuntivi.

Inoltre, l'apprendimento automatico proposto da Verge potrebbe dare il via a una vera e propria personalizzazione della moto, che imparerà a conoscere il suo pilota nel tempo e inizierà a regolare automaticamente le modalità di guida in base al tratto di strada da percorrere o al comportamento dell'utente.