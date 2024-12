BMW M3 elettrica: la promessa di prestazioni senza compromessi

La prossima BMW M3 utilizzerà quattro motori elettrici

Il suo intelligente torque vectoring mira a garantire la dinamica di guida

Sarà ancora disponibile una versione con motore a benzina

BMW ha svelato i primi teaser e filmati della sua futura sostituta della M3, che segnerà un importante passo avanti con una configurazione completamente elettrica a quattro motori. Questa evoluzione rappresenta una novità assoluta per la celebre serie M3, che abbraccia così la transizione verso l'elettrificazione.

La casa tedesca ha scelto un approccio originale per presentare lo sviluppo del progetto, raccontandone le fasi attraverso una mini-serie in stile documentario pubblicata su YouTube. Questo nuovo modello, denominato "M HP BEV" (veicolo elettrico a batteria ad alte prestazioni), sarà basato sulla piattaforma di prossima generazione della Serie 3, chiamata Neue Klasse, progettata appositamente per la mobilità elettrica.

BMW M Electrified - Episode 1. The Next Level of Driving Dynamics. - YouTube Watch On

Anche se i dettagli sulla capacità della batteria e sulle prestazioni finali del modello previsto per il 2028 non sono stati ancora rivelati, Frank van Meel, capo di BMW M, ha dichiarato che il progetto punta a "sfruttare le nuove tecnologie" e a esplorare "i limiti di ciò che è tecnicamente possibile". Questa visione include l'adozione di un "cervello" centralizzato, capace di integrare i diversi moduli di controllo sotto una potente unità informatica unica.

Uno degli aspetti più innovativi sarà il sistema di torque vectoring di ultima generazione, progettato per gestire in modo estremamente preciso la coppia su ciascuna ruota, con l'obiettivo di mantenere l'essenza della celebre "Ultimate Driving Experience" di BMW.

I fan della M3, però, nutrono dubbi riguardo alla transizione elettrica di un'auto così iconica, temendo che il peso aggiuntivo delle batterie possa compromettere le prestazioni dinamiche. Van Meel ha ammesso che i primi modelli elettrici ad alte prestazioni saranno inevitabilmente più pesanti a causa delle batterie maggiorate, necessarie per affrontare il problema dell'autonomia, specialmente in regioni con infrastrutture di ricarica non ancora sufficientemente diffuse.

Tuttavia, il CEO (via Autocar) ha anche espresso ottimismo sul fatto che, con il rapido miglioramento delle infrastrutture di ricarica nei prossimi anni, la necessità di grandi pacchi batteria potrebbe diminuire, grazie a tempi di ricarica più brevi e a una maggiore accessibilità. Questo progresso potrebbe permettere di ridurre il peso complessivo dei veicoli, mantenendo elevate le prestazioni che hanno reso la M3 un'icona.

Analisi: BMW sta coprendo le sue scommesse

(Image credit: BMW)

Secondo il CEO di BMW, la nuova M3 elettrificata viene sviluppata parallelamente a una versione dotata di motore a combustione interna. La casa automobilistica ha infatti profondamente aggiornato il motore a benzina a sei cilindri in linea da 3,0 litri per rispettare le stringenti normative europee sulle emissioni. Ciò significa che una variante a benzina resterà disponibile finché ci sarà una domanda sufficiente, e i commenti degli appassionati su YouTube indicano che questa domanda potrebbe durare più a lungo di quanto BMW si aspetti.

Convincere i puristi di M-Performance che un modello elettrico possa eguagliare il fascino istintivo delle iconiche versioni a benzina, dotate di motori V8 e V6, sarà una sfida non da poco. Questi veicoli hanno infatti raggiunto uno status quasi leggendario tra gli appassionati di auto sportive.

L'ex ingegnere di BMW M Albert Biermann, che ha contribuito a creare alcune delle migliori auto della linea M, ha dimostrato che l'elettrico può essere entusiasmante con il suo lavoro su Hyundai Ioniq 5 N. Tuttavia, per ottenere un'esperienza di guida che emulasse quella dei veicoli a combustione, la Hyundai ha fatto affidamento su soluzioni tecnologiche avanzate, come cambi di marcia simulati e suoni di scarico digitali, per compensare il peso elevato e creare una connessione emotiva con il guidatore.

Nonostante la Ioniq 5 N sia un'auto sportiva elettrica di grande impatto, molti appassionati sostengono che le stesse emozioni possano essere vissute con un’auto usata a benzina, senza necessità di ricorrere a costosi artifici tecnologici.

Per BMW, quindi, convincere i proprietari e fan della M3 a passare alla versione elettrica sarà una sfida ardua, soprattutto per chi ha vissuto l'esperienza diretta di un motore a combustione ad alte prestazioni.