Apple CarPlay Ultra in crisi: un altro colosso dell’auto prende le distanze dal sistema

A pochi mesi dal lancio di Apple CarPlay Ultra, avvenuto con grande clamore sulla lussuosa Aston Martin DBX 707, BMW ha deciso di non aderire all’integrazione della nuova versione del software Apple.

Lo ha confermato un portavoce del gruppo tedesco al sito BMW Blog, dichiarando che "non ci sono piani per integrare Apple CarPlay Ultra". A riportarlo è 9to5Mac, che sottolinea come questa scelta segua un trend sempre più diffuso tra i costruttori automobilistici. Persino un dipendente di Renault, parlando al Financial Times, ha dichiarato senza mezzi termini: "non invadete i nostri sistemi."

BMW punta invece tutto sulla propria piattaforma: il nuovo iDrive, presentato al CES di Las Vegas, debutterà sulla Neue Klasse iX e offrirà controlli aptici e un display a tutta larghezza, che si estende per tutto il parabrezza. Un’interfaccia così evoluta, secondo BMW, non dovrebbe essere affidata a sistemi esterni.

Ci sarà comunque supporto per CarPlay e Android Auto, ma limitato allo schermo centrale del sistema infotainment tradizionale.

Una mossa che evidenzia le crescenti tensioni tra Big Tech e industria automobilistica, sempre più determinata a mantenere controllo diretto sull’esperienza digitale di bordo.