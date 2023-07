Offerta speciale Samsung: super sconto su uno dei migliori TV QLED 4K 98"

Samsung Italia ha annunciato un'entusiasmante iniziativa promozionale per tutti gli amanti della tecnologia che sono in cerca di un grande TV QLED con specifiche da top di gamma. Dal 3 luglio al 30 luglio 2023, acquistando un TV QLED dal Sito Ufficiale Samsung potrete beneficiare di uno sconto del 10% sul prezzo d'acquisto.

Nello specifico, l'offerta riguarda il modello Samsung QLED 4K 98" Q80C, uno splendido TV QLED 4K da 98 pollici che, già di suo, costa molto meno dei corrispettivi OLED di LG della stessa dimensione. Con un prezzo di 7.499,00€ non è certo un TV economico ma, di norma, i TV di queste dimensioni hanno prezzi ben più salati. Giusto per fare un esempio, l'LG G2 OLED da 97" costa circa 25.000€ e persino il più piccolo LG OLED Evo G3 da 83 pollici (5.499,00 €) si avvicina molto alla cifra richiesta per il 98 pollici di Samsung.

Certo, non è un TV per tutti, ma se volete creare il vostro sistema Home Cinema e state cercando un TV QLED di grandi dimensioni a un prezzo accessibile, questa è senza dubbio una promozione da non lasciarsi scappare.

Per accedere allo sconto basta inserire il codice "TECHTV98" nell'apposito riquadro durante la fase di acquisto. Questo codice applicherà automaticamente lo sconto del 10% (pari a 749,90€) al prezzo finale, che sarà chiaramente visibile sul sito.

Sconto del 10% sul... Acquista Samsung QLED 4K 98" Q80C inserendo il codice sconto TECHTV98 e risparmia 749,90€ sul prezzo d'acquisto.



I prezzi e la disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti a variazioni, quindi è consigliabile approfittare dell'offerta nel periodo stabilito. È inoltre necessario fare riferimento alle Condizioni Generali di vendita di Samsung Online Shop per quanto riguarda l'applicazione delle politiche di acquisto.