Mark Zuckerberg VS Elon Musk: l'incontro verrà trasmesso in streaming su X

Da settimane si parla di quello che potrebbe essere uno degli eventi più seguiti della storia dell'UFC: la sfida tra Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ed Elon Musk, il magnate multimilionario proprietario di SpaceX. In molti si chiedono in cosa consisterà la sfida e soprattutto se i due imprenditori siano realmente intenzionati a vedersela sul ring a suon di calci e pugni.

Questa curiosa situazione è venuta a crearsi quando Musk è venuto a conoscenza di Threads, la piattaforma targata Meta nata per competere con Twitter (ora X). Una volta appresa la notizia, Musk ha scritto un Tweet provocatorio affermando che: "la Terra non vede l'ora di essere esclusivamente sotto il controllo di Zuck senza poter avere altre opzioni"

Nelle settimane successive sono circolate diverse immagini di Musk e Zuckerberg impegnati in delle sessioni di allenamento con campioni di MMA e ex lottatori del circuito UFC. I due sono grandi appassionati di arti marziali e praticano rispettivamente il Jiu-Jitsu (Musk) e le arti marziali miste (Zuckerberg), quindi una sfida sul ring non sarebbe niente di fantascientifico.

Per gettare ulteriormente benzina sul fuoco in perfetto stile pre match, Zuckerberg ha scritto un post su Threads dove derideva gli allenamenti di Elon Musk. In seguito, il CEO di Meta ha sfidato il rivale dichiarando di essere "sempre pronto" per un duello.

Quella che a primo impatto poteva sembrare una disputa goliardica ha iniziato a prendere forma quando Zuckerberg ha fissato la data dell'incontro per il 26 agosto.



Poche ore fa, Musk ha stupito tutti dichiarando che il match verrà trasmesso "in diretta su X", e tutti i guadagni saranno devoluti a un ente di beneficenza per i veterani. Questa affermazione fa sperare che l'incontro prenda realmente forma, anche se per ora non c'è ancora una conferma ufficiale che vada oltre i post social.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.All proceeds will go to charity for veterans.August 6, 2023 See more

Zuckerberg ha subito replicato in modo provocatorio, sostenendo che per un incontro di tale rilievo sarebbe stato meglio "usare una piattaforma più affidabile che possa effettivamente raccogliere fondi per la beneficenza".

Vecchi atriti

Le divergenze tra Zuckerberg e Musk non sono una novità per la comunità tecnologica. I due sono storicamente in disaccordo su argomenti che vanno dall'intelligenza artificiale ai social media, fino all'esplorazione spaziale, ma in molti stentano ancora a credere che i due possano realmente venire alle mani.

Zuckerberg stesso, alla fine di luglio, ha messo in dubbio l'effettiva realizzazione di questo incontro tanto atteso. Per quanto riguarda le dichiarazioni ufficiali, la posizione di Meta è piuttosto criptica e a oggi non ci sono certezze sulla fattibilità dell'evento.

Rimane quindi da vedere se la battaglia continuerà a colpi di tweet o se i due saliranno veramente sul ring per risolvere le loro divergenze "alla vecchia maniera".