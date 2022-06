Trust GXT 980 Redex|Recensione

Trust GXT 980 Redex è un mouse da gaming wireless performante, funzionale e dal design sobrio, che lo rende adatto anche per il lavoro e la scuola.

Trust GXT 980 Redex ha un formato standard: misura 112 × 54 × 39 mm e pesa 86 grammi, quindi è molto leggero per essere un mouse wireless.

Il sensore PMW 3325 a 10.000 DPI lo rende molto preciso, inoltre ci sono 6 pulsanti liberamente programmabili. Se consideriamo anche i LED RGB personalizzabili, questo mouse offre a ciascun utente la libertà di adeguare estetica e funzioni alle proprie preferenze ed esigenze.

Trust GXT 980 Redex: prezzo e disponibilità

GXT 980 Redex è disponibile in Italia al prezzo di 39,99€ presso i rivenditori autorizzati. Non è raro trovarlo scontato a un prezzo che si aggira sui 30€.

Trust GXT 980 Redex: funzioni e scheda tecnica

Oltre al mouse, nella confezione d'acquisto troverete un cavo USB-C per la ricarica, il dongle USB-A per la connessione wireless (alloggiato all'interno del mouse) e il manuale d'istruzioni.

Trust GXT 980 Redex non è un mouse ergonomico, ma la sua forma si adatta a ogni tipo di presa (palm, claw, finger). Data la presenza di due pulsanti sul lato sinistro, non lo consiglieremmo ai mancini, nonostante il design ambidestro.

Gli switch Kailh dei 6 pulsanti programmabili assicurano fino a 80 milioni di clic, inoltre sulla base inferiore del mouse sono presenti due interruttori: quello di accensione a destra permette anche di attivare o disabilitare i LED per risparmiare energia, mentre quello a sinistra serve per regolare il polling rate (125 - 1000 Hz).

Dal punto di vista delle funzioni non manca nulla, infatti nonostante il prezzo economico Trust GXT 980 Redex è un mouse completo. Manca solo il Bluetooth, infatti la connessione wireless utilizza la frequenza a 2,4 Ghz tramite il dongle incluso da collegare alla porta USB del PC.

La posizione e la struttura dei pulsanti offrono un clic morbido e una presa confortevole, anche se quelli laterali (utili per il gaming e per altre funzioni dedicate alla produttività) possono essere premuti accidentalmente con un po' troppa facilità durante l'uso. Centralmente troviamo una rotellina di scorrimento in gomma dalla texture punteggiata per una presa ottimale, che offre scatti precisi ma scorrevoli.

La superficie del corpo del mouse e dei pulsanti è in plastica nera opaca: offre una buona presa, ma tende ad accumulare i segni lasciati da mani e dita durante l'utilizzo.

Trust GXT 980 Redex: prestazioni

La leggerezza e il formato wireless rendono Trust GXT 980 Redex un mouse molto versatile, perfetto sia per il gaming occasionale sia per la produttività, ma anche per navigare e farne un uso ricreativo.

Come già accennato il sensore è molto preciso, mentre la latenza rimane bassa sia in modalità cablata che wireless. La corsa dei pulsanti laterali è più lunga rispetto ai tasti principali, che restituiscono un feedback più immediato anche con pressioni ripetute.

Il pulsante centrale posizionato sotto la rotellina è pre-impostato per regolare velocemente il valore dei DPI, molto utile per adattarlo agli stili di movimento diversi dei vari giochi.

Dal momento che si possono creare fino a cinque profili, per ciascuno si può scegliere una modalità di personalizzazione differente per quanto riguarda l'assegnazione delle funzioni dei tasti, i livelli dei DPI per la sensibilità, i colori dei LED RGB e le impostazioni macro.

Il software di configurazione è compatibile solo con Windows 11, 10, 8 e 7 e si può scaricare direttamente dal sito Trust: è intuitivo e molto semplice da utilizzare in ogni sezione per le funzioni base. Un suo difetto è che è disponibile solo in lingua inglese, e manca una guida per i gamer competitivi meno esperti nel modificare le impostazioni più delicate, impedendo quindi di sfruttare tutte le potenzialità del prodotto alla fetta più ampia di potenziali utenti.

L'illuminazione è di ottima qualità e ampiamente adattabile alle proprie preferenze, nonostante si possa scegliere anche tra alcuni effetti pre-configurati. Durante l'utilizzo, anche prolungato, non si avverte affaticamento grazie al peso leggero e alla comodità del design.

Dal punto di vista prestazionale, l'unico dettaglio fastidioso è che il mouse entra troppo di frequente in modalità di sospensione per preservare l'autonomia. Di conseguenza, se si sposta il mouse dopo una pausa ci vuole un po' prima che reagisca al movimento. Questo potrebbe essere scomodo durante il lavoro, la navigazione e lo studio, ma non dovrebbero verificarsi problemi durante l'utilizzo in gaming.

Trust GXT 980 Redex: autonomia

La batteria integrata nel mouse è ricaricabile tramite porta USB-C con il cavo incluso, e permette di arrivare fino a 50 ore di utilizzo. L'autonomia è ottima, inoltre è possibile ricaricare il mouse anche durante l'utilizzo semplicemente collegandolo al PC.

La funzione per il risparmio energetico, come già accennato, si attiva automaticamente dopo solo pochi minuti di inutilizzo. Questo è uno degli inconvenienti più seccanti di GXT 980 Redex, soprattutto perchè per riattivarlo bisogna obbligatoriamente premere un pulsante, non è sufficiente muoverlo.

Dovrei acquistare Trust GXT 980 Redex?

Compratelo se...

Volete un mouse versatile con un buon rapporto qualità-prezzo Trust GXT 980 Redex è un mouse wireless pensato per il gaming, ma adatto a tutte le mansioni. É comodo e leggero, offre ottime prestazioni e ha un prezzo concorrenziale.

Volete l'illuminazione RGB senza spendere troppo Trust GXT 980 Redex è dotato di LED RGB configurabili e completamente personalizzabili tramite il software.

Volete un mouse con una lunga autonomia Se tendete a dimenticarvi di ricaricare i vostri accessori, con Trust GXT 980 Redex non avrete nulla da temere: l'autonomia fino a 50 ore e la possibilità di ricaricarlo durante l'uso lo rendono un mouse a prova di sbadato.

Non compratelo se...

Volete la libertà di configurare ogni dettaglio Il software presenta poche funzioni personalizzabili, anche se sfruttandole al massimo e nella maniera corretta vi daranno soddisfazioni. Tuttavia, alcune cose rimangono escluse, come la modalità automatica di sospensione che si attiva troppo presto.

Non siete smanettoni La personalizzazione delle meccaniche base è accessibile a tutti, ma solo un utente più esperto può sfruttare al massimo tutte le funzioni per migliorare sensibilmente le prestazioni durante il gaming, anche in base al gioco scelto.