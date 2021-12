Roccat Pyro: recensione in due minuti

Roccat Pyro ci è piaciuta subito: durante l'unboxing ci si rende immediatamente conto della qualità costruttiva, apprezzando la base in plastica rinforzata da placca d’alluminio che denota una grande resistenza contro possibili urti e usure accidentali, conferendo inoltre alla tastiera un aspetto raffinato e professionale.

Roccat Pyro colpisce per l'illuminazione RGB con tecnologia AIMO completamente personalizzabile, dal livello di luminosità alla velocità: AIMO memorizza le abitudini, gli input, e tutto ciò che si fa con il PC. Durante la digitazione, o quando si aumenta il volume, si può notare come il colore nei dintorni dei tasti premuti cambi. . Lo stesso vale per gli altri dispositivi che supportano la tecnologia AIMO, come il mouse Kone Pro Air e le cuffie Syn Pro Air.

Abbiamo trovato alcuni dei layout personalizzabili un po' troppo artefatti, ma se lo preferite avrete la possibilità di sceglierne uno tra quelli più semplici, oppure crearne una da zero.

Si può personalizzare anche il feedback acustico in cuffia, per replicare l’effetto di una macchina da scrivere, o altri suoni stravaganti.

Dal punto di vista delle prestazioni non c'è niente di cui lamentarsi. Digitare con questa tastiera è incredibilmente soddisfacente: restituisce un feedback tattile morbido e il click udibile non è esagerato o fastidioso. Per questo consigliamo Roccat Pyro sia ai gamer che agli studenti e a chi scrive molto per lavoro.

Il prezzo di 99,99€ potrebbe essere un po' troppo caro per alcuni, ma noi troviamo che rispecchi la qualità della tastiera.

Roccat Pyro non si può definire una tastiera meccanica di fascia alta, ma presenta funzionalità e una qualità costruttiva perfettamente consone al prezzo richiesto. L'esperienza di digitazione non ha niente da invidiare a quella di tastiere più costose, quindi consiglieremmo Roccat Pyro a chi cerca un prodotto che si avvicini alla fascia premium senza però spendere un occhio della testa.

I tasti di Roccat Pyro sono scattanti e reattivi, perfetti per qualunque sessione di gaming. Dopo essere stato premuto, ciascun tasto torna velocemente al proprio posto senza sforzo grazie alla distanza di attuazione di 2 mm, offrendo una resistenza prossima allo zero che la rende ideale per giocare anche con i titoli più competitivi come Overwatch e Call of Duty: Warzone.

Sono stati utilizzati gli switch lineari rossi TTC, più silenziosi rispetto ad altre tipologie. La rumorosità è nella media e il suono si avverte solo al completamento della loro corsa, rendendoli perfetti per chi scrive molto al PC.

Roccat Pyro è la tastiera perfetta per chi si indirizza per la prima volta su un modello meccanico. Non dispone dell'ampio ventaglio di funzioni di altre tastiere più costose: per esempio i tasti WASD non sono curvi, testurizzati o in qualche modo diversi dagli altri.

Questo potrebbe essere un problema durante le sessioni di gaming più intense, soprattutto per chi è meno esperto, ma da solo non è certo un buon motivo per rinunciare all'acquisto. Tuttavia, tenetelo a mente soprattutto se non pianificate di comprare separatamente dei tasti speciali per sostituirli, o se cercate una delle migliori tastiere gaming.

Roccat Pyro possiede altre funzioni molto utili, come la rotella per controllare il volume posizionata nell'angolo in alto a destra. Le dimensioni della tastiera non si possono definire esagerate, anche se diventa leggermente più ingombrante nel caso vogliate usare il supporto per i polsi incluso. Tuttavia, la presenza del tastierino numerico la rende più lunga rispetto alle dimensioni standard delle classiche tastiere da gaming, ma si rivelerà indubbiamente utile nel caso utilizziate Roccat Pyro per lavoro.

Qualunque utilizzo vogliate farne, esteticamente Roccat Pyro ha tutto l'aspetto di una tastiera gaming che si rispetti. Tra le funzionalità extra integrate c'è la Game Mode, che permette di attivare una delle configurazioni create attraverso il software ROCCAT Swarm (necessario anche per personalizzare le luci RGB), e l’Easy-Shift[+] che abilita delle funzioni secondarie per i tasti WASD.

Compratela se...

Vi serve una tastiera meccanica

Nella sua fascia di prezzo, Roccat Pyro è imbattibile. Se cercate una tastiera meccanica economica ma funzionale, questo è il modello che fa per voi.

Vi interessa l'illuminazione RGB

Le funzionalità RGB di Roccat Pyro sono impareggiabili, e donano alla tastiera una splendida estetica totalmente personalizzabile.

Non volete spendere una somma a tre cifre

Sul mercato esistono tastiere meccaniche più costose. Se non vi interessano altre funzioni extra esclusive, Roccat Pyro nella sua semplicità vi darà tutto ciò che cercate a un ottimo prezzo.

Non compratela se...

Volete una tastiera più completa

Se cercate una tastiera meccanica dotata di qualunque funzione possiate desiderare, dovrete orientarvi su un modello più costoso.

Volete spendere il meno possibile

Nonostante Roccat Pyro non si possa definire costosa, ci sono altre tastiere altrettanto buone a prezzi inferiori. Valutate bene le vostre necessità e priorità, soprattutto se siete alle prime armi.