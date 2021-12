Roccat Kone Pro Air recensione

Roccat Kone Pro Air è un mouse gaming leggerissimo che offre prestazioni di livello elevato per e-esports e gaming amatoriale. Il software Roccat Swarm permette di accedere a una miriade di opzioni che vanno dall'illuminazione RGB alle macro per i tasti ai profili di gioco personalizzati. Nel complesso un ottimo mouse gaming, preciso e veloce che si comporta molto bene anche in modalità wireless.

Roccat Kone Pro Air è un mouse gaming leggerissimo che offre prestazioni di livello elevato per e-esports e gaming amatoriale. Il software Roccat Swarm permette di accedere a una miriade di opzioni che vanno dall'illuminazione RGB alle macro per i tasti ai profili di gioco personalizzati. Nel complesso un ottimo mouse gaming, preciso e veloce che si comporta molto bene anche in modalità wireless.

Recensione in due minuti

Roccat Kone Pro Air è disponibile nelle colorazioni Arctic White e Ash Black a un prezzo di €129. A bordo troviamo una serie di componenti premium come gli Switch ottici Titan, il sensore Owl-Eye da 19K DPI, un sistema RGB completamente personalizzabile e una memoria interna che consente di registrare fino a cinque profili utente.

Si può scegliere tra le modalità Wireless e Bluetooth per l'utilizzo senza fili ed è presente un sistema di ricarica rapida tramite il cavo USB-C.

I materiali sono ottimi, la costruzione è solida e il mouse risulta piacevole da utilizzare grazie all'elevata leggerezza (solo 75g) e all'ottima ergonomia di cui dispone. Purtroppo manca un tasto dedicato per cambiare i DPI in gioco, opzione presente su concorrenti celebri come Razer Viper 8K e Corsair Dark Core RGB Pro Wireless.

Ci sono solo due tasti personalizzabili che, in effetti, vanno benissimo per la stragrande maggioranza dei giochi ma possono risultare limitanti per chi gioca prevalentemente a titoli MMO.

Dal punto di vista estetico Kone Pro fa la sua figura su qualsiasi scrivania. I tasti sono caratterizzati da una copertura a nido d'ape trasparente che esalta l'illuminazione RGB.

Tra i due tasti troviamo la rotella Titan Wheel Pro Scroll che, oltre a essere bella da vedere, risulta sempre precisa ed è molto piacevole al tatto.

Nella parte inferiore del mouse sono presenti due strisce di Teflon (con un kit di ricambio incluso nel prezzo) che garantiscono un'ottima scorrevolezza su tutte le superfici ma al contempo, forse per il colore acceso, risultano poco omogenei in termini di design.

Subito sopra il sensore è posizionato uno slot che ospita il dongle per la modalità wireless, un tasto che permette di scegliere tra le modalità cavo, wireless o Bluetooth e un tasto per selezionare il profilo utente. Il cavo USB-C PhantomFlex fa si che Kone Pro, anche in modalità cablata, risulti estremamente agile e comodo da usare, anche se a prima vista sembra piuttosto fragile.

Nonostante il peso ridotto, Roccat Kone Pro Air dà subito un'idea di grande solidità al tatto. Dopo circa un mese di utilizzo possiamo affermare che Kone Pro Air è uno dei mouse gaming più comodi che abbiamo provato e si adatta perfettamente a tutti gli stili di impugnatura. Anche se le dimensioni sono relativamente compatte, l'ottima ergonomia di Kone Pro Air lo rende ideale anche per chi ha mani medio grandi.

I tasti laterali sono facilmente raggiungibili e risultano comodi da attivare anche nei momenti più concitati, oltre a disporre di un ottimo feedback auditivo (click) che risulta molto utile. Un altro punto forte di Kone Pro Air è la rotella in alluminio Titan Wheel Pro Scroll, sempre precisa e piacevole da utilizzare sia in gaming che durante la navigazione.

Il design leggero permette di avere un controllo assoluto sul cursore, anche grazie all'ottimo sensore ottico Owl-Eye da 19K DPI, in grado di raggiungere i 50G di accelerazione e i 400 IPS (pollici al secondo). Come detto in precedenza, una delle pecche di Roccat Kone Pro Air è senza dubbio la mancanza di un tasto dedicato per la regolazione dei DPI.

Per regolare questo e altri parametri come polling rate, velocità di scorrimento verticale e via dicendo è consigliabile usare l'app Roccat Swarm; in alternativa è possibile premere il tasto profilo che si trova alla base del mouse e cliccare il tasto sinistro fino a raggiungere l'impostazione desiderata (indicata dai diversi colori che corrispondono al relativo valore in DPI). Di certo non si tratta di un sistema comodo da usare o comunque abbastanza rapido da consentire di cambiare impostazioni mentre vi trovate nel bel mezzo di uno scontro.

In termini di prestazioni Roccat Kone Pro Air è un piccolo mostro. Gli Switch ottici Titan sono estremamente reattivi e si prestano perfettamente per FPS, MMO e altre tipologie di gioco dove la velocità di esecuzione diventa determinante.

Anche scegliendo la modalità "Stellar Wireless" non si avverte alcun rallentamento e la batteria ha una durata molto estesa che supera facilmente le 48 ore. Se invece si vuole risparmiare sulla batteria è possibile scegliere la modalità Bluetooth che, anche se a discapito delle prestazioni, allunga enormemente l'autonomia del mouse. Questa è infatti pensata per un utilizzo non gaming, ma risulta molto comoda se si vuole connettere il mouse a una Smart TV, ad esempio.

Roccat Kone Pro Air è un mouse gaming fatto davvero bene che può dare del filo da torcere ai rivali Razer e Corsair nella stessa fascia di prezzo.

Compratelo se...

Cercate un mouse gaming wireless leggero e performante

Roccat Kone Pro Air ha prestazioni elevate, è leggero e si rivela perfetto per chi gioca a livello competitivo.

Cercate un mouse personalizzabile in tutto e per tutto

Il software Roccat Swarm offre una varietà di opzioni di personalizzazione unica e consente di modificare parametri e illuminazione RGB a vostro piacimento.

Vi piace avere tante opzioni RGB

Se siete fan delle luci RGB, Kone Pro Air è il mouse giusto per voi. Come potete vedere dalle immagini, l'illuminazione AIMO RGB è spettacolare e consente di scegliere tra una miriade di opzioni di illuminazione.

Non compratelo se..

Cambiate spesso DPI in gioco

Anche se non per tutti risulta un fattore decisivo, se siete soliti modificare i DPI in gioco vi consigliamo di guardare altrove.