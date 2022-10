Recensione SteelSeries Apex Pro Mini Wireless

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless offre molte funzionalità, come i tasti 2-in-1 e la possibilità di personalizzare la distanza di azionamento per ognuno di essi. Tuttavia, ha un prezzo maggiore rispetto ad altre tastiere gaming disponibili. Ne vale la pena?

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless: in breve

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless è dotata di molte funzionalità che incidono sul prezzo: è una tastiera wireless, le dimensioni sono ridotte e offre possibilità di personalizzazione che mancano in altri prodotti simili.

L’introduzione dei tasti 2-in-1 è un’aggiunta gradita, difficilmente presente anche tra le migliori tastiere gaming , che funziona a dovere. Tuttavia, €259,99 non sono pochi per una periferica di questo tipo.

Le numerose funzioni di cui SteelSeries Apex Pro Mini Wireless è dotata sono dedicate a un tipo specifico di videogiocatore che può sfruttarle appieno.

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless: prezzo e disponibilità

Quanto costa? €259,99

€259,99 Quando è disponibile? Già disponibile

Già disponibile Dove è possibile acquistarla? Amazon

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless: specifiche Layout: 60%

Switch: OmniPoint 2.0

Tasti programmabili: sì, distanza di azionamento e tasti 2-in-1

Dimensioni: 11.53 x 4.02 x 1.59 inches (293 x 103 x 40.3mm)

RGB or retroilluminazione: sì

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless è disponibile su Amazon a €259,99, un prezzo decisamente alto per una tastiera mini, considerato che alcune delle migliori tastiere 60% e 75% hanno un costo inferiore.

Per esempio, BlackWidow V3 Mini Hyperspeed è disponibile sullo store ufficiale Razer a €167,99, così come K70 Pro Mini Wireless di Corsair non chiede più di €189,99.

Ma SteelSeries regge bene il confronto e le due alternative appena citate non offrono le stesse funzionalità, o le stesse possibilità di personalizzazione, di Apex Pro Mini Wireless.

Convenienza: 3 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless: design

Compatto

Buona illuminazione RGB

Molteplici opzioni di personalizzazione

Il design è una delle caratteristiche di SteelSeries Apex Pro Mini Wireless che più si fanno apprezzare. La forma è più compatta e sottile rispetto ad altre tastiere della stessa categoria, nonostante le funzionalità.

Tuttavia, SteelSeries Apex Pro Mini Wireless resta una tastiera gaming e, come i prodotti di questo tipo, un minimo di spessore è inevitabile. Purtroppo, il poggiapolsi non è incluso.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

L’illuminazione RGB non deluderà gli amanti dell’estetica e la tastiera può essere inclinata per essere comoda anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Il tasto SteelSeries, necessario per accedere ad alcuni input mancanti nei modelli 60% (tasti funzione e pad numerico), può risultare scomodo, ma le possibilità di personalizzazione e di creazione di tasti rapidi tramite il software SteelSeries GG compensano eventuali disagi.

Design: 4 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless: prestazioni

Avvio lento

Tasti efficienti

Reattiva anche con input 2-in-1

Prima i lati negativi: SteelSeries Apex Pro Mini Wireless non si avvia velocemente, indipendentemente dal dispositivo a cui la si collega. In media, ci impiega un secondo per tornare operativa e, sebbene possa sembrare poco, può causare fastidi.

Fatta questa dovuta precisazione, le prestazioni restano comunque eccezionali. I tasti di SteelSeries Apex Pro Mini Wireless, leggermente curvati verso il centro, accompagnano la pressione e la stabilizzano e ogni variazione alla distanza di azionamento viene facilmente percepita.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

In fase di test abbiamo cambiato la distanza dei tasti WSD da 1,8 a 1,1 mm, mentre mantenevano il tasto A al valore base. La differenza si è notata subito e muovere verso sinistra Razputin, protagonista della serie Psychonauts, richiedeva una pressione più forte.

La funzione 2-in-1 consente di impostare due azioni sullo stesso tasto che possono essere avviate a seconda della pressione, più o meno marcata. Poter passare da un passo lento alla corsa, in giochi come Cyberpunk 2077 , si è rivelato piuttosto utile e i tasti non hanno perso reattività.

La funzione non è rigida, nel senso che non sarà necessario premere un tasto fino in fondo per attivare il secondo comando, finché il secondo punto di azionamento è più in profondità del primo.

Prestazioni: 4,5 / 5

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless: ne vale la pena?

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Compratela se…

Volete impostare la distanza di azionamento e il 2-in-1

Tra tutte le funzioni di SteelSeries Apex Pro Mini Wireless ce ne sono due che non troverete facilmente altrove: distanza di azionamento personalizzabile e tasti 2-in-1.

Non badate a spese

Le tastiere wireless da gaming sono costose e il prezzo di Apex Pro Mini Wireless è uno dei più alti. Il prodotto è conveniente per chi sa di poterlo sfruttare al massimo.

Cercate una tastiera 60%

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless è compatta e consente di risparmiare spazio. Inoltre, è facilmente trasportabile.

Non compratela se…

Non volete creare dei tasti rapidi

Le tastiere mini potrebbe non essere apprezzate da chi è abituato a una tastiera tradizionale o tenkeyless, a causa della mancanza di alcuni tasti. Evitate Apex Pro Mini Wireless se non volete spendere tempo a crearli.

Avete poco budget

Se non si vuole rinunciare al fattore di forma del 60% e si ha un budget ridotto, consigliamo di abbandonare le tastiere wireless e valutarne una cablata.

Considerate anche

(Si apre in una nuova scheda) Razer Huntsman Mini

Una delle migliori tastiere mini in circolazione, Razer Huntsman Mini ha una frequenza di polling di 1000 Hz, roll over e switch ottici resistenti a 100 milioni di click.

(Si apre in una nuova scheda) Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed

La tastiera mini wireless di Razer con connettività Bluetooth e wireless a bassa latenza. BlackWidow V3 Mini Hyperspeed è una tastiera 65% con frecce direzionali, una delle caratteristiche più rimpiante nelle tastiere 60%. Ecco la recensione completa di Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) SteelSeries Apex Pro Mini

L’alternativa economica di SteelSeries. Apex Pro Mini rinuncia al wireless, mantenendo la distanza di azionamento personalizzabile e la funzione 2-in-1.

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless: tabella punteggi

Convenienza Costosa, ma le funzionalità avanzate ne giustificano il prezzo. 3 / 5 Design Apex Pro Mini Wireless è più compatta, sottile e versatile di molte altre tastiere mini sul mercato. 4 / 5 Prestazioni Avvio lento ma prestazioni eccellenti, in particolare in 2-in-1 e la distanza di azionamento. 4.5 / 5 Totale Vale la pena spendere di più per SteelSeries Apex Pro Mini Wireless, se la si può sfruttare appieno. 4.5 / 5

Recensita a settembre 2022

Recensioni garantite

Le nostre recensioni sono indipendenti e frutto di un'analisi continuativa dei prodotti proposti, che vengono continuamente monitorati al fine di aggiornare le recensioni in caso ci fossero cambiamenti netti all'offerta.

