Recensione MSI GE66 Raider

Introduzione

Il predecessore dell’MSI GE66 Raider, il GE65 Raider, è un portatile da gaming capace di far impallidire molti sistemi desktop, merito delle sue componenti all’avanguardia, dello straordinario display da 240 Hz e dalle ottime prestazioni di gioco complessive. Tuttavia, aveva due grossi difetti: altoparlanti inadeguati e una bassa autonomia. Il suo successore beneficia di tre importanti miglioramenti: prestazioni di gioco di prim'ordine, uno stupendo schermo FHD da 15,6 pollici con una frequenza d’aggiornamento di 300 Hz e un significativo aumento dell’autonomia.

È un laptop da gioco premium: grazie al potente processore Intel Core i9 10980HK da 8 core/16 thread (capace di raggiungere una frequenza massima di 5,3 Ghz) e alla scheda video Nvidia GeForce RTX 2080 Super può riprodurre qualsiasi titolo a un elevato frame rate. È dotato di 32 GB di RAM DDR4, ma è possibile portare la memoria anche a 64 GB. Lo spazio di archiviazione dipende da un SSD PCIe da 1 TB, che può contenere una manciata di giochi AAA da 100 GB. E le restanti componenti non sono certo da meno: un’enorme batteria, un’affidabile webcam 1080p e un hub USB completo. In definitiva, lo potremmo descrivere come un potente notebook “tutto arrosto e poco fumo”: consigliamo caldamente MSI GE66 Raider.

Scheda tecnica Ecco la scheda tecnica dell’MSI GE66 Raider inviato a TechRadar per la recensione: CPU: Intel Core i9-10980HK (8 core, Intel Smart Cache da 16 MB, fino a 5,3 GHz) Scheda video: Nvidia GeForce RTX 2080 Super (Max-Q) RAM: 32 GB DDR4 da 2666 MHz; Memoria massima 64 GB Schermo: IPS FHD (1920x1080 pixel) da 15,6", 300 Hz Storage: SSD NVMe da 1 TB Porte: 1x RJ45 Ethernet, 1x lettore di schede SD, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C Connettività: Killer 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.1 Fotocamera: FHD (30 fps @ 1080p) Peso: 2,38 kg Dimensioni: 35,78 x 26,7 x 2,3 cm

Se cercate un portatile silenzioso, MSI GE66 Raider non è il laptop che fa per voi: è talmente rumoroso da rendere inutilizzabili gli altoparlanti integrati e obbligare a indossare delle cuffie. Il suo design ricorda quello del tipico notebook da ufficio, tuttavia la retroilluminazione RGB della tastiera e della barra LED inferiore tradiscono la sua “anima gaming”; inoltre, entrambi sono personalizzabili tramite il software SteelSeries Engine di MSI.

MSI GE66 Raider costa 2700 euro e se la vede con il Razer Blade e il Gigabyte Aorus 17G . Rispetto a questi, il portatile MSI offre prestazioni migliori, tuttavia perde lato design e altoparlanti, ma non hai poi troppa importanza. La concorrenza non offre quello straordinario display da 300 Hz (persino i film sono fenomenali su questo schermo) e i giocatori competitivi non rimarranno delusi. Se non fosse per quella barra LED ai piedi del trackpad, l'MSI GE66 si potrebbe facilmente scambiare per un portatile aziendale; mantiene le forme spigolose del predecessore ed è più pesante di circa 180 grammi (2,38 kg vs 2,2 kg).

Le porte a disposizione sono numerose: sul lato destro sono collocati un lettore per schede SD e due porte USB di tipo A, mentre su quello sinistro un jack audio, una porta USB di tipo C e una porta USB di tipo A. Sul retro, sono disposte una mini DisplayPort, un ingresso HDMI, una porta Ethernet, una porta USB di tipo C e quella per l’alimentazione. Questa configurazione è davvero funzionale e permette di evitare il fastidio dei cavi durante la ricarica del portatile o qualora lo si colleghi a degli schermi secondari.

Benchmark Ecco i risultati dell'MSI GE66 Raider nella nostra suite di test di benchmark:

3DMark: Night Raid - 48352 Fire Strike - 19510 Time Spy - 8582

Cinebench R20 Multi-core: 3800

GeekBench 5: 1303 (single-core); 8198(multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 5445 points

Durata della batteria con test PCMark 10: 4 ore e 50 minuti Durata della batteria (test del film Techradar): 5 ore e 20 minuti

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 69.3 fps; (1080p, Basso): 227.5fps

Metro Exodus: (1080p, Ultra) 65.1 fps; (1080p, Basso): 115.6 fps

I giochi più pesanti sono eseguiti con ottimi frame rate sul GE66: Total War: Three Kingdoms a 1080p girava a 69 fps con impostazioni grafiche su Ultra e ha raggiunto i 227,5 fps con impostazioni grafiche su Basso e alla stessa risoluzione.

Metro Exodus girava a 65 fps in Full HD con preset su Ultra e a 115 fps con preset su Basso. Anche altri giochi AAA come Doom Eternal e Gears 5 sono stati riprodotti al meglio con impostazioni Ultra.

Le prestazioni sono peggiorate quando abbiamo attivato il ray tracing, tuttavia la maggior parte dei titoli girava ancora bene: Metro Exodus era riprodotto a una media di 48 fps su Ultra e a 91 fps su Basso, mentre Control e Wolfenstein: Youngblood hanno mantenuto un frame rate di oltre 60 fps su Ultra. Come accennato in precedenza, queste eccellenti prestazioni sono accompagnate da un’eccessiva rumorosità.

Chiunque sia rimasto deluso dall'autonomia del GE65 sarà felice di sapere che il GE66 ha raddoppiato la durata della batteria in ogni test. Il GE66 Raider è durato 4 ore e 50 minuti nel test dell’autonomia di PCMark 10, mentre nel nostro test, che consiste nella visualizzazione di un video a 1080p in loop e alla massima luminosità, ha avuto una durata di 5 ore e 20 minuti. In altre parole, con la batteria al 100%, il portatile è in grado di offrire una sessione di gioco intensa per un paio d’ore.

In definitiva, MSI GE66 Raider è un potente notebook da gioco con uno schermo sbalorditivo e un’elevata autonomia.

Compratelo se...

Volete un potente portatile da gaming abbinato a un display ad alta frequenza MSI GE66 Raider può eseguire giochi graficamente impegnativi senza problemi e lo schermo da 300 Hz è sbalorditivo.

Avete bisogno di tanta autonomia Non importa se si desidera guardare film, controllare alcune e-mail o giocare all'ultimo gioco AAA, l’autonomia non delude.

Non compratelo se...

Volete un'esperienza sonora di livello Gli altoparlanti integrati non sono un granché, sia per il gaming che per la musica. Se a ciò si aggiungono delle ventole rumorose, non resta che indossare le cuffie.