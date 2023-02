Recensione Ecovacs Deebot T10 Turbo

Ecovacs Deebot T10 Turbo fa parte della linea di robot aspirapolvere premium di Ecovacs: questo modello è un robot aspirapolvere e lavapavimenti in grado di scaricare automaticamente l'acqua usata nel serbatoio apposito all'interno della stazione di ricarica, rifornendosi al contempo di acqua fresca. Inoltre, una volta terminato è in grado di asciugare le spazzole rotanti automaticamente con un flusso di aria calda per impedire il formarsi di cattivi odori. Il T10 Turbo è un eccellente aspirapolvere robot, ma con tutte le funzioni smart in dotazione il prezzo potrebbe essere troppo alto per molti potenziali acquirenti.

Ecovacs Deebot T10 Turbo: recensione breve

Molti tra i migliori robot aspirapolvere sul mercato vantano sia la capacità di aspirare che di pulire, ma Ecovacs Deebot T10 Turbo è uno dei pochissimi in grado di fare bene entrambe le cose... e molto bene, potremmo aggiungere.

Per quanto riguarda la capacità di pulire, molti aspirapolvere robot faticano nello svolgere un lavoro accurato e approfondito, ma Ecovacs Deebot T10 Turbo integra due spazzole rotanti per un attrito maggiore sulla superficie, raggiungendo le 180 rotazioni al minuto.

In fase di test il T10 Turbo è stato in grado di pulire sia i liquidi caduti sul pavimento, come per esempio il vino rosso, che le macchie asciutte, evitando automaticamente i tappeti.

La stazione di ricarica del robot è stata progettata da Ecovacs appositamente per la funzione lavapavimenti: questa infatti ha due serbatoi d'acqua al suo interno, uno per l'acqua pulita e l'altro per immagazzinare l'acqua sporca. Basta riempire il serbatoio a destra con acqua fresca e T10 Turbo riempirà automaticamente il suo serbatoio quando sarà il momento di pulire i pavimenti, svuotando il contenuto una volta tornato alla stazione di ricarica. Inoltre, la stazione di ricarica integra la funzione per asciugare i tamponi di pulizia con un flusso di aria calda per evitare che si formino cattivi odori.

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti fa parte della serie T10 di Ecovacs. Come appena accennato, Ecovacs Deebot T10 Turbo si contraddistingue per sua stazione di ricarica che riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua e per l'asciugatura ad aria calda. Subito sotto c'è l'Ecovacs Deebot T10 Plus, che ha una base di ricarica con autoaspirazione per lo svuotamento automatico del contenitore della polvere dopo ogni aspirazione, ma dovrete svuotare e riempire manualmente il serbatoio dell'acqua per la funzione lavapavimenti.

C'è poi il modello base T10, che non integra nessuna funzione di svuotamento automatica ma è un semplice robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Con queste premesse, consigliamo Ecovacs Deebot T10 Turbo prevalentemente a chi non ha molti tappeti o pavimenti in legno, in particolare se si desidera pulirli regolarmente oltre che passare l'aspirapolvere con il minimo sforzo.

Bisogna inoltre ammettere che il prezzo di T10 Turbo è piuttosto alto, quindi non tutti i potenziali acquirenti potrebbero essere disposti a spendere una cifra simile in cambio di un pacchetto completo di funzioni smart automatizzate. Naturalmente, se siete disposti a fare un investimento, questo prodotto premium non deluderà le vostre aspettative.

Ecovacs Deebot T10 Turbo: prezzo e disponibilità

Prezzo di listino di 1.099€

Ecovacs Deebot T10 Turbo ha un prezzo di listino di 1.099€ (Si apre in una nuova scheda), che lo rende uno dei robot aspirapolvere più costosi in circolazione. Certo, per questo prezzo avrete un robot super-smart che aspira, lava, svuota e riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua e asciuga i tamponi di pulizia una volta terminato, senza che sia necessario il minimo intervento.

Se siete disposti a rinunciare ad alcune funzioni automatiche e sporcarvi un po' le mani, gli altri modelli della serie T10 sono meno costosi e svolgono ugualmente un ottimo lavoro nella pulizia di pavimenti e tappeti. E se cercate qualcosa di più economico, non perdetevi la nostra guida ai migliori robot aspirapolvere sotto i 400€.

Punteggio qualità-prezzo: 3,5/5

Ecovacs Deebot T10 Turbo: design

Design e materiali premium

Sensore LiDAR e sensore ottico con tecnologia True Mapping 2.0 per una navigazione perfetta

Svuotamento e riempimento di acqua automatici

Pochi robot aspirapolvere sono eleganti come il T10 Turbo. Il robot ha il classico design rotondo ed è di colore bianco con una finitura lucida dall'estetica gradevole nonostante sia fatto di plastica.

Come per gli altri Deebot, un paraurti retrattile circonda la metà frontale e il robot include una telecamera HD al centro per fornire all'utente aggiornamenti in tempo reale sulla posizione e il percorso. C'è anche un sensore LiDAR posizionato sulla parte superiore del robot per aiutarlo a navigare e mappare la casa, mentre i sensori sulla base gli impediscono di cadere dalle scale ed evitare gli ostacoli sul pavimento.

Il coperchio superiore è rimovibile e nasconde il contenitore per la polvere da 400 ml: è piuttosto piccolo e si riempie rapidamente, ma è la dimensione standard per la maggior parte dei modelli Deebot. Può capitare di doverlo svuotare dopo ogni pulizia, in base alle dimensioni della casa e alla quantità di sporco.

La base del T10 Turbo è dotata di tre ruote: una ruota girevole nella parte frontale e due robuste ruote in gomma ai lati per aiutarlo a superare agevolmente eventuali irregolarità del pavimento e salire sui tappeti.

Sulla base al centro troviamo la spazzola principale, dotata di setole morbide e alette in silicone per raccogliere i detriti da diverse superfici. Peli e capelli tendono ad aggrovigliarsi, ma la rimozione e la pulizia sono molto semplici. Nella parte anteriore del robot sono presenti anche due spazzole laterali rotanti, mentre nella parte posteriore si posizionano i panni per il lavaggio dei pavimenti.

L'aspirapolvere misura 362 x 362 x 103,5 mm, mentre la base di ricarica misura 448 x 295 x 437 mm. É dunque piuttosto ingombrante, e necessita di spazio sia sul pavimento che sulla parete per essere posizionata insieme al corpo del robot. Tuttavia, considerando i serbatoi dell'acqua e il meccanismo di asciugatura, le dimensioni sono adeguate allo scopo.

La base di ricarica è dotata di un coperchio, sotto il quale si trovano i serbatoi dell'acqua: quello di sinistra per l'acqua sporca e quello di destra per l'acqua pulita. Entrambi sono facili da rimuovere, riempire o svuotare a seconda delle necessità. In mezzo c'è un pratico contenitore per gli accessori, con all'interno una spazzola per la pulizia.

Punteggio design: 4,5/5

Ecovacs Deebot T10 Turbo: app e configurazione

Facile da usare e configurare

App intuitiva

Assistente vocale Yiko migliorabile

Ecovacs Deebot T10 Turbo è facile da configurare, anche per chi non è particolarmente esperto. È sufficiente collegare la base di ricarica alla corrente, aggiungere acqua al serbatoio di destra, montare le spazzole e accenderlo.

Per utilizzare T10 Turbo è necessario scaricare l'app Ecovacs, che abbiamo trovato intuitiva e facile da usare. Una volta collegato al Wi-Fi, T10 Turbo sarà pronto per mappare la casa e iniziare la sua prima pulizia.

È impressionante vedere come il robot si muova e rilevi automaticamente le diverse zone della casa, che sarà poi possibile visualizzare sulla mappa. È possibile modificarla etichettando le stanze, dividendo le zone in sezioni, unendole o creando confini virtuali. Questo è molto importante, perché si può ordinare al robot di aspirare e/o lavare solo determinate stanze o zone, e impostare modalità di pulizia e aspirazione diverse per ognuna. L'app consente di salvare fino a tre mappe diverse, rendendo l'aspirapolvere adatto anche alle case a più piani.

Le mappe possono essere visualizzate in 2D o 3D. La mappa 3D inserisce automaticamente alcuni complementi d'arredo della casa rilevati, come il divano o il tavolo da pranzo, e voi potete divertirvi a riempire gli spazi vuoti posizionando il resto: le piante, la cuccia del vostro animale domestico e molto altro ancora.

L'app Ecovacs agevola un buon controllo delle preferenze di pulizia, infatti è possibile scegliere il livello di potenza di aspirazione, la quantità di acqua e se eseguire una pulizia standard o una pulizia più profonda in base alla velocità di oscillazione dei panni. Infine, la base di ricarica pulisce i panni regolarmente durante la pulizia (l'intervallo di tempo lo decidete voi) e alla fine li asciuga con un flusso di aria calda.

Come già accennato, T10 Turbo è dotato di una telecamera integrata che viene utilizzata per evitare ostacoli, ma può anche fungere da telecamera di sicurezza domestica. Nell'app è possibile scegliere di vedere un video in diretta proprio tramite la telecamera dell'aspirapolvere, sia che sia nella sua base sia che stia facendo le pulizie. Mentre siete fuori casa, tramite l'app potete chiedergli di fare un sopralluogo per permettervi di vedere le varie stanze e addirittura usarlo per parlare ai vostri animali domestici.

T10 Turbo non è compatibile né con Alexa né con Google Assistant, ma solo con l'assistente vocale proprietario Yiko. Nel complesso, l'esperienza con l'assistente vocale è migliorabile: se l'ambiente circostante è tranquillo, Yiko è in grado di rispondere ai comandi più semplici, come la richiesta di iniziare le pulizie, ma fatica quando ci sono altri rumori (incluso quello prodotto dalla sua stessa attività di aspirazione). Insomma, durante l'uso non risponde sempre ai comandi vocali.

Punteggio app e configurazione: 4/5

Ecovacs Deebot T10 Turbo: pulizia e prestazioni

Potenza aspirante di 3000 Pa

Tamponi rotanti per la pulizia veloci e in grado di esercitare una buona pressione

Rilevamento degli ostacoli ben funzionante

Ecovacs Deebot T10 Turbo ha un'ottima capacità di aspirazione, anche se non raggiunge il valore massimo di cui è dotato per esempio il Deebot X1 Turbo (5000 Pa). È in grado di ridurre automaticamente l'aspirazione quando rileva superfici dure e aumentarla quando rileva la presenza di tappeti. Abbiamo riscontrato che, anche con la potenza impostata a livello Standard, il robot è riuscito ad aspirare adeguatamente bene tappeti e pavimenti.

Regolando l'aspirazione sull'impostazione Massima+ (ovvero a 3000 Pa) i tappeti vengono naturalmente puliti più approfonditamente.

Grazie alla telecamera e al sensore LiDAR del robot, T10 Turbo ha seguito un percorso ottimizzato e molto logico nell'effettuare le pulizie. Per quanto riguarda la capacità di rilevare ed evitare gli oggetti, le prestazioni sono state complessivamente buone.

T10 Turbo rileva mobili, pareti, complementi d'arredo e gradini, ma anche gli oggetti dimenticati sul pavimento come scarpe e calzini.

Fili e cavi rappresentano una sfida maggiore per gli aspirapolvere robot, ma T10 Turbo non se l'è cavata male neanche in questo caso. Comunque, consigliamo sempre di sgombrare il più possibile il pavimento prima che il robot faccia le pulizie.

Sebbene non abbia mai urtato le pareti interne, il robot per impostazione predefinita non si avvicina abbastanza per aspirare approfonditamente lungo gli spigoli del battiscopa e negli angoli. Tramite l'app però potete abilitare la funzione Pulizia approfondita degli angoli per migliorarne la copertura. Il robot riesce anche a pulire sotto i mobili, a patto che ci sia abbastanza spazio.

Ecovacs T10 Turbo, più che nell'aspirazione, è specializzato nel lavaggio dei pavimenti ed è uno dei primi aspirapolvere robot a doppia funzione a svolgere egregiamente questa mansione. Questo perché i tamponi per la pulizia ruotano abbastanza velocemente ed esercitano una pressione adeguata per ottenere un risultato ottimale.

I panni per la pulizia sono perfettamente in grado di assorbire eventuali liquidi sul pavimento, senza limitarsi a spostarli sulle piastrelle. Il robot svolge un buon lavoro anche nell'eliminare aloni, impronte e macchie asciutte.

Il robot ha due modalità di pulizia (Standard e Profonda) e tre diversi livelli di flusso d'acqua. Le modalità Standard e Profonda si riferiscono alla velocità di pulizia: la Standard è adatta per le pulizie quotidiane, mentre la modalità Profonda è preferibile per lo sporco più ostinato. Nella nostra esperienza, per un lavoro accurato è stata necessaria anche l'impostazione del flusso d'acqua regolata al massimo.

T10 Turbo entra in modalità Lavaggio solo quando i panni sono collegati, e questa impostazione si blocca automaticamente quando vengono rilevati i tappeti, evitandoli completamente per non bagnarli.

Per quanto riguarda l'autonomia, Ecovacs dichiara che T10 Turbo è in grado di funzionare fino a 260 minuti in modalità silenziosa.

Punteggio pulizia e prestazioni: 4/5

Ecovacs Deebot T10 Turbo: punteggio

Swipe to scroll horizontally Caratteristiche Note Punteggio Qualità-prezzo T10 Turbo occupa uno spazio di nicchia sul mercato, dato il prezzo alto. Tuttavia, svolge quasi alla perfezione le funzioni per cui è stato progettato. 3,5/5 Design T10 Turbo ha un design moderno ed elegante, senz'altro uno dei modelli più belli in circolazione. 4,5/5 App e configurazione T10 Turbo è facile da usare e configurare, anche se l'assistente vocale proprietario potrebbe essere migliorato. 4/5 Pulizia e prestazioni T10 Turbo offre una potenza di aspirazione più che adeguata di 3000 Pa, e le prestazioni generali sono più che buone. 4/5

Ecovacs Deebot T10 Turbo, ne vale la pena?

Compratelo se...

Avete pochi tappeti e volete pavimenti sempre puliti senza troppa fatica Ecovacs Deebot T10 Turbo aspira e lava i pavimenti molto bene. Ne consigliamo l'acquisto soprattutto se vi serve una mano per la pulizia con acqua (e, opzionalmente, detergente).

Volete costi di mantenimento minimi Un grande vantaggio di T10 Turbo è che i costi di gestione sono minimi. Questo perché la sua base di ricarica non ha un sacchetto per la polvere (ma solo serbatoi per l'acqua), quindi non dovrete comprare spesso pezzi sostitutivi. A un certo punto sarà necessario procurarsi dei panni e delle spazzole di ricambio, ma la frequenza di sostituzione sarà probabilmente molto bassa.

Volete un robot aspirapolvere con un bel design T10 Turbo ha un bel design elegante e minimale, quindi posizionarlo "a vista" non sarà un problema per l'estetica della vostra casa.

Non compratelo se...

Avete molti tappeti Per sfruttare al massimo le potenzialità di T10 Turbo è consigliabile utilizzarlo per lo più su superfici dure, in modo che possa aspirare e pulire senza ostacoli.

Volete spendere poco Con il suo prezzo di listino sostanzioso, T10 Turbo è uno degli aspirapolvere robot più costosi. Non l'ideale per chi ha un budget limitato (e magari necessita di meno funzioni).