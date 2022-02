Netgear Orbi Pro: recensione

Orbi Pro è la migliore scelta fra access point o range extender, offrendo una soluzione Wi-Fi MESH in grado di fornire copertura totale in uffici o ambienti di medie dimensioni.

Netgear Orbi Pro: in breve

Chiunque lavori in un ufficio saprà già cosa vuol dire avere a che fare con una connessione Wi-Fi non uniforme in tutta l’area. In questo caso, le soluzioni tappabuchi non bastano ed è meglio optare per un investimento su un sistema MESH Wi-Fi , in grado di distribuire più uniformemente il segnale in tutta l’area. La proposta Netgear per queste situazioni prende il nome di Orbi Pro.

Netgear Orbi Pro è l’esempio perfetto di come la rete può essere distribuita da un router su più nodi. Il vantaggio di un approccio Wi-Fi MESH, è la possibilità di ricoprire vaste aree in maniera efficiente, consentendo prestazioni consistenti da qualsiasi posizione.

Il pacchetto base di Netgear Orbi Pro SRK60 include un router ed un satellite. Il router non integra al suo interno funzioni di modem, sarà quindi necessario il collegamento ad un modem separato per la connessione ad internet.

La sola combinazione router-satellite riesce già a garantire la copertura di un ambiente da 350mq, mentre il pacchetto con due satelliti estende il segnale a 525mq. È possibile acquistare satelliti aggiuntivi, ciascuno dei quali estende ulteriormente la copertura di 175mq. Ogni satellite supporta fino a 40 dispositivi connessi in Wi-Fi, è possibile arrivare a collegare al router di Orbi Pro fino a 6 satelliti, per una copertura totale di 1050mq e 240 dispositivi collegati.

Il router e i satelliti condividono la stessa forma elegante caratterizzata da una linea geometrica romboidale. Sono alti quasi 25 cm e possono essere posizionati su qualsiasi superficie piana o montati a parete attraverso una staffa e delle piastre. Entrambi nascondono sul retro le porte per il collegamento cablato, composte da tre ethernet più la WAN sul router e quattro ethernet nei satelliti.

Il fatto che le antenne siano integrate rende facile da posizionare i moduli in qualsiasi spazio, sia in orizzontale che verticale, a seconda delle esigenze, anche se questo impedisce di regolarne la rotazione per migliorare la connettività.

Un aspetto negativo che abbiamo notato è l’incompatibilità dei moduli Orbi Pro con il modello standard Orbi, il che impedisce di risparmiare acquistando i satelliti più economici.

Disponibilità

Nel sito Netgear è possibile solo acquistare il pacchetto di Orbi Pro che include il router e un satellite, al prezzo scontato di €219,99.

Lo stesso pacchetto è disponibile su Amazon a 269,90€, dove è anche possibile scegliere la configurazione con un router e due satelliti al prezzo di 559,51€, acquistare un singolo satellite con 398€ o scegliere fra differenti pacchetti che includono 4, 5 o 6 satelliti, mentre il costo del solo router è di 200€

Prestazioni

Le prestazioni di Orbi Pro dipendono fortemente dall’ambiente e da come il sistema è stato configurato. Trattandosi di sistema Wi-FI MESH, parte della banda verrà usata dai nodi stessi per comunicare, intaccando l’allocazione della larghezza di banda ai dispositivi collegati, ma i progettisti Netgear hanno tenuto conto di questa problematica.

Netgear ha quindi pensato Orbi Pro per essere un sistema MIMO (Multiple Input and Multiple Output) 8x8, lasciando due canali da 2,4 e 5 GHz interamente ai dispositivi collegati, mentre quattro canali da 5 GHz saranno dedicati per le comunicazioni di rete fra i nodi. La banda totale ottenuta è quindi di 1,7GB/s, divisa fra la rete backbone e i client.

Oltre a ciò, è anche necessario considerare che posizionare sequenzialmente i satelliti con il router all’estremità, risulterà molto meno efficiente che averlo in una posizione centrale rispetto i satelliti.

La distanza fra i nodi è inoltre limitata dal calare delle prestazioni della banda 5GHz sulla distanza, per via della sua onda corta, sebbene sia necessaria per fornire il massimo delle prestazioni ai dispositivi connessi.

Nei nostri test, un singolo dispositivo ha potuto raggiungere i 500Mb/s nelle vicinanze di un nodo, mentre a distanze più elevate le prestazioni sono scese al di sotto dei 175 Mb/s. Se l’ambiente è quindi privo di ostacoli, favorendo la comunicazione Wi-Fi, Orbi Pro fornirà un’ottima e veloce copertura di rete.

Uso

La differenza reale fra Orbi Pro e il modello standard sta nell’interfaccia del software, pensata per un uso specificatamente aziendale più che domestico. L’app per iOS e Android di Netgear presenta all’apertura una guida iniziale pensata per utenti non esperti, che permette di configurare facilmente e mettere subito in funzione il sistema Wi-Fi MESH.

Una caratteristica che abbiamo apprezzato dell’app, è la possibilità di generare un codice QR dopo aver terminato la configurazione, così da far collegare rapidamente altri dispositivi alla rete.

Gli utenti più esperti potranno far uso dell’interfaccia web tramite un PC o tablet connesso alla rete, che attraverso impostazioni e funzionalità più avanzate permette l’impostazione di IP statici, attivare la modalità access point ed anche l’abilitazione di un account ospite.

Le prestazioni di Orbi Pro dipendono molto dall’ambiente in cui dovrà operare, quindi è consigliabile una scansione Wi-Fi dell'area prima dell’installazione. In questo caso consigliamo l’uso di Netspot (applicazione per Windows, Android e iOS), così da creare una mappa wireless dell’edificio e poter subito individuare le zone ben raggiunte dal segnale.

Una volta che la rete WiFi MESH è attiva, può essere utile ripetere il processo per ottimizzare ulteriormente la distribuzione del segnale wireless, riposizionando i satelliti o, se necessario, acquistare satelliti aggiuntivi per estendere la copertura.

Verdetto finale

Orbi Pro è l’acquisto ideale per piccole o medie imprese e uffici. Sebbene il prezzo sia alto, l’investimento ne vale sicuramente la pena grazie alle buone prestazioni ed un recupero di produttività di cui si potrà da subito beneficiare.