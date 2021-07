Recensione Dyson Omni-glide

Dyson Omni-glide è un nuovo tipo di aspirapolvere wireless manovrabile in ogni direzione. Il sistema a doppia spazzola omnidirezionale permette di pulire zone vaste con una sola passata, e la potenza è quasi paragonabile a quella di altri Dyson più costosi. Tuttavia, presenta un prezzo più alto rispetto a aspirapolvere di altri marchi dalle funzionalità simili, ha un serbatoio più piccolo della media e un'autonomia leggermente inferiore.

Dyson Omni-glide è la proposta compatta e leggera di Dyson perfetta da usare intorno agli ostacoli e negli spazi ristretti. A differenza di molti dei migliori aspirapolvere senza fili, che giocano su maggiore potenza e dimensioni generose.

Dyson Omni-glide appartiene a una nuova generazione di aspirapolvere insieme all'ultimo arrivato Dyson V15 Detect Absolute, un aspirapolvere dalle prestazioni talmente buone da essersi guadagnato il primo posto nella nostra classifica dei migliori aspirapolvere in assoluto.

La particolarità di Dyson Omni-glide è che può piegarsi parallelamente al pavimento, per andare fino in fondo sotto ai mobili più bassi. Questo è possibile grazie alla disposizione di motore, filtro e impugnatura, che sono allineati tra loro.

Dyson Omni-glide è più piccolo e leggero degli altri top di gamma Dyson, ed è dotato di una spazzola motorizzata omnidirezionale. Il tubo flessibile e il sistema di scorrimento composto da 4 ruote a 360° permettono alla spazzola di muoversi in qualsiasi direzione, anche lateralmente.

Secondo quanto afferma Dyson, Omni-glide ha un'autonomia massima di 20 minuti. La batteria però è sostituibile per raddoppiare l'autonomia, a patto di acquistarne separatamente una addizionale.

Dyson Omni-glide è l'aspirapolvere Dyson più economico uscito finora, ma il prezzo non è di certo basso. Ne vale la pena? Continuate a leggere per scoprirlo.

Dyson Omni-glide: prezzo e disponibilità

Prezzo di listino: 399,00€

Il Dyson Omni-glide viola ha un prezzo di 399€, che lo rende l'aspirapolvere Dyson più economico finora mai uscito. Oltre alla stazione di ricarica e al caricatore include la spazzola omnidirezionale e 3 accessori per la pulizia: la spazzola motorizzata mini-turbo, la spazzola multifunzione e il beccuccio.

Il Dyson Omni-glide + oro è disponibile in esclusiva sul sito Dyson al prezzo di 429€. Include un accessorio supplementare rispetto al modello standard, ovvero la bocchetta a lancia con LED integrato.

Come già accennato la batteria è sostituibile. Se desiderate acquistarne una aggiuntiva per allungare l'autonomia, il costo è di 100€.

(Image credit: TechRadar)

Dyson Omni-glide: design

Serbatoio da 0,02 litri

Tre accessori per la pulizia inclusi

Formato che permette di piegarsi parallelamente al pavimento

Dyson Omni-glide ha decisamente un aspetto diverso dai classici aspirapolvere wireless. Presenta un'impugnatura verticale senza grilletto che ospita la batteria estraibile, il pulsante di accensione e il pulsante per regolare la potenza massima.

Subito sotto l'impugnatura troviamo il motore, che ruota fino a 105.000 giri al minuto. La forza centrifuga che spinge la polvere contro la parete degli 8 cicloni raggiunge valori di 98,000g. Lo sporco e la polvere vengono rimossi dal flusso dell'aria grazie all'impatto, che fa cadere le particelle verso il basso, dove vengono raccolte dal serbatoio da 0,2 litri.

Dyson Omni-glide è studiato per la pulizia delle superfici dure. i due rulli sono ricoperti da nylon per catturare i detriti più grandi senza danneggiare il pavimento, e i filamenti neri antistatici in fibra di carbonio rimuovono la polvere più sottile.

Ci sono due livelli di potenza: la modalità Eco è quella che consuma meno energia, mentre la modalità Max è quella più potente. Come già accennato, l'aspirapolvere può essere utilizzato anche parallelamente al pavimento per la pulizia degli spazi più stretti.

Omni-glide si può convertire in un aspirapolvere portatile esattamente come gli altri aspirapolvere Dyson: sarà sufficiente rimuovere il bastone principale e sostituirlo con uno dei tre accessori per la pulizia inclusi direttamente al serbatoio. Con un peso di soli 1,9kg, Omni-glide è uno degli aspirapolvere Dyson più leggeri esistenti.

Dyson afferma che l'autonomia massima è di 20 minuti in modalità Eco e di 18 minuti in modalità Max. Come già accennato, il dock di ricarica a muro e il caricatore sono inclusi.

(Image credit: TechRadar)

Dyson Omni-glide: prestazioni

Aspirazione potente

Adatto solo per pavimenti duri

Rumoros quando utilizzato alla massima potenza

Durante la nostra prova Dyson Omni-glide si è rivelato molto efficace nell'aspirazione di polvere e briciole su superfici dure, anche in modalità Eco. L'aspirapolvere scivola con facilità sul pavimento e cattura lo sporco con una sola passata, oltre a essere manovrabile in ogni direzione senza il minimo sforzo.

Convertirlo in un aspirapolvere portatile è semplice e veloce. L'unica differenza rispetto ad altri aspirapolvere Dyson wireless è l'impugnatura più lunga, che lo rende leggermente più ingombrante in modalità portatile.

Svuotare il serbatoio è molto semplice, basta staccare il bastone e la testa di aspirazione, premere il pulsante sul retro e far scivolare il serbatoio verso il basso. Il meccanismo "punta e spara" che troviamo su altri Dyson permette di espellere la polvere e i detriti dal serbatoio in un'unica mossa. Le dimensioni sono l'unico punto a sfavore, infatti il serbatoio è il più piccolo che abbiamo mai visto su un aspirapolvere Dyson. Sarà necessario svuotarlo regolarmente per pulire interamente una casa grande.

Anche i restanti componenti dell'aspirapolvere sono semplici da pulire. Il serbatoio e il filtro si possono pulire con acqua e sapone, così come le spazzole morbide, che si rimuovono molto velocemente.

Con la potenza impostata al minimo l'aspirapolvere lavora in maniera molto silenziosa. In modalità Max invece ha raggiunto 81 decibel, l'equivalente di un furgone che viaggia a più di 60km/h. Questo è senza ombra di dubbio uno degli aspirapolvere più rumorosi che abbiamo mai testato.

(Image credit: TechRadar)

Dyson Omni-glide: autonomia

La batteria dura 18-20 minuti in base alla modalità scelta

Si ricarica completamente in 3 ore e mezzo

La batteria sostituibile consente di fare le pulizie senza interruzioni

Come già menzionato, Dyson afferma che la batteria di Omni-glide dura fino a 20 minuti in modalità Eco, e durante il nostro test è stato effettivamente così. Non ci è piaciuta l'assenza di un indicatore che fornisca informazioni sull'autonomia residua.

La batteria è inserita nella struttura dell'impugnatura ed è facilmente removibile grazie al pratico gancio per sostituirla con un'altra batteria carica. I tempi di ricarica si aggirano intorno alle 3 ore e mezzo, il che non rende l'operazione particolarmente veloce, quindi probabilmente vi conviene investire nell'acquisto di una seconda batteria se avete una casa grande e non volete interrompervi nel bel mezzo delle pulizie a causa della batteria scarica.

(Image credit: TechRadar)

Dovreste acquistare il Dyson Omni-glide?

Compratelo se...

I pavimenti della vostra casa sono duri Dyson Omni-glide è progettato per le superfici dure, sulle quali lavora egregiamente. La doppia spazzola morbida è in grado di pulire con una sola passata porzioni di pavimento molto grandi, senza rovinare neanche le superfici più delicate.

In casa vostra ci sono molti mobili e spazi ristretti Dyson Omni-glide si può appiattire e manovrare in qualunque direzione, ed è perfetto per chi in casa ha molti mobili e necessità di pulire spesso in spazi ristretti come angoli, nicchie e fessure.

Avete poco spazio Dyson Omni-glide è estremamente leggero e compatto. Quando non utilizzato si può riporre sul supporto a parete incluso, senza occupare molto spazio in casa.

Non compratelo se...

Non volete spendere troppo Dyson Omni-glide è uno dei Dyson più economici, ma è comunque un aspirapolvere costoso rispetto alla concorrenza. Se avete un budget limitato e desiderate un aspirapolvere potente, meglio scegliere il marchio Hoover o qualcosa di simile.

Pianificate di usare spesso la modalità portatile Dyson Omni-glide è convertibile in un aspirapolvere portatile, ma è leggermente più ingombrante rispetto ad altri modelli a causa dell'impugnatura allungata. Se pianificate di usare spesso il vostro aspirapolvere in questa modalità, meglio considerare un altro modello come il Dyson V8.