Asus Zenbook S 13 OLED: recensione

Progettato per chi è sempre in giro, Asus Zenbook è molto versatile, sebbene non adatto al gaming di fascia alta. La tastiera completa, il profilo sottile e le ottime capacità di calcolo rendono questo ultrabook un'ottima scelta per chi punta alla versatilità.

Asus Zenbook S 13 OLED è un interessante aggiornamento di uno dei nostri ultrabook preferiti dell'anno scorso, con un nuovo processore AMD Ryzen 7 6800 molto potente, che incorpora una GPU AMD Radeon 600M. Lo Zenbook, dunque, offre molta potenza di calcolo, design efficiente e funzioni integrate che lo rendono un ottimo acquisto rispetto alla concorrenza attualmente presente sul mercato Ultrabook.

Lo Zenbook è progettato per chi è abituato a usare il computer in movimento, infatti è molto leggero ed è ideale per il ritorno a scuola, dato che sta nello zaino, ma anche su un volo o per una sessione di lavoro in caffetteria.

Avendolo testato a fondo, le uniche limitazioni che abbiamo riscontrato sullo Zenbook riguardano il rendering grafico dei giochi più recenti e di fascia alta, che comunque richiedono sistemi dedicati. Ciononostante, lo Zenbook riesce a far girare bene molti giochi per PC senza troppi problemi, magari andando a regolare qualche impostazione grafica qua e là.

Ma se volete il meglio dello streaming video, sarete più che soddisfatti. Sebbene lo Zenbook non offra la risoluzione in 4K, il suo schermo da 2880 x 1800p resta comunque molto bello da vedere.

E se consideriamo che di solito gli Ultrabook sono destinati a utenti professionali, le prestazioni di questo notebook sono spettacolari. Lo Zenbook monta un display OLED da 13,3" con touchscreen compatibile con la penna digitale, 3 porte USB-C e un jack audio da 3,5 mm, il tutto in una scocca in lega di magnesio-alluminio resistente, di grado militare.

Gli altoparlanti stereo Harmon/Kardon e la tecnologia Dolby Atmos garantiscono un audio ottimo, sebbene la risposta sui bassi sia leggera. Memoria e processore, però, garantiscono tempi di caricamento ridotti al minimo. Lo Zenbook che abbiamo provato era veloce e reattivo ai comandi e, in generale, riteniamo l'Asus Zenbook uno dei migliori Ultrabook sul mercato, un'ottima scelta che soddisferà la maggior parte delle esigenze informatiche dei nostri lettori.

L'unico aspetto problematico, almeno per ora, è la disponibilità, ed è un vero peccato. Online è sold out praticamente ovunque.

Ci auguriamo di vedere più unità di questo notebook sugli scaffali fisici e digitali, ma considerati i problemi nella supply chain, questa scarsissima disponibilità non ci sorprende nemmeno un po'.

Asus Zenbook S 13 OLED: prezzo e disponibilità

Asus Zenbook S 13 OLED è uno dei primi portatili a montare i nuovi processori mobili AMD Ryzen 6000. (Image credit: Future)

Quanto costa? Circa €1.200

Circa €1.200 Quando esce? Dovrebbe essere già disponibile, ma è sold out ovunque

Dovrebbe essere già disponibile, ma è sold out ovunque Dove acquistarlo? Al momento non c'è molta scelta a causa dei problemi di supply chain

Specifiche tecniche Ecco la configurazione dell'Asus Zenbook S 13 OLED inviato a TechRadar per la recensione: CPU: AMD Ryzen 7 6800U

GPU: AMD Radeon 680M

RAM: 16 GB LPDDR5

Schermo: 13,3", 2.8K OLED

Storage: 512 GB SSD

Porte: (3) tre porte USB-C, (1) una porta audio da 3,5 mm

Connettività: Wi-Fi 6E con prestazioni Gig+ (802.11ax), Bluetooth 5.2

Webcam: 3DNR 720p

Dimensioni: 296,70 x 210 x 14,9 mm

Asus Zenbook S 13 OLED è al momento sold out praticamente ovunque. L'azienda ha indicato che, quando sarà nuovamente disponibile, Zenbook S 13 OLED sarà acquistabile in cinque configurazioni, e la meno costosa monterà un processore Ryzen 5, 8 GB di RAM, 512 GB di memoria e display touch per poco più di €1000 come prezzo iniziale.

Il modello testato per la recensione monta invece un processore Ryzen 7, 16 GB di RAM, 512 GB di memoria e schermo touch compatibile con le penne digitali a un prezzo iniziale di circa €1.200. La configurazione più potente offrirà un processore Ryzen 7, 16 GB di RAM, 1 TB di memoria e uno schermo touch/penna per circa €1.400.

Asus Zenbook S 13 OLED: design

Asus Zenbook S 13 OLED è senza dubbio molto bello da vedere. (Image credit: Future)

Ottimo display OLED

Fantastica finitura, peso irrisorio

Asus Zenbook S 13 OLED vanta un design elegante con scocca in lega di magnesio-alluminio, facilmente trasportabile in uno zaino o una ventiquattrore. Quando è chiuso, è spesso circa 14,9 mm con un peso inferiore al chilogrammo. Il display da 13,3" è touch e compatibile con qualsiasi penna Bluetooth, come l'Asus Pen 2.0, disponibile presso il sito ufficiale dell'azienda.

Asus tende, poi, a risparmiare spazio sui laptop. E Zenbook non fa eccezione, dato che incorpora l'Asus NumberPad 2.0 nel touchpad. Una volta fatta l'abitudine, sembra proprio una scelta azzeccata. Tenere il dito sull'angolo superiore destro del touchpad (con l'icona del tastierino) apre l'Asus NumberPad.

Lo Zenbook riconosce molto bene i passaggi accidentali della mano e i tentativi legittimi di aprire il tastierino. E, come dicevamo, presa familiarità, funziona davvero bene, sempre. L'abbandono del classico tastierino lascia spazio a una tastiera completa, dunque niente tasti miniaturizzati, per la gioia di tutti.

Il risultato è una tastiera facile da usare, comoda e coerente con l'intero design della macchina, completamente devoto all'efficienza.

I tasti rispettano la tradizione di Asus, con una scanalatura liscia di 0,2 mm, le dita troveranno molto piacevole la digitazione. I tasti hanno una corsa di circa 1,4 m al contatto con il gommino, con un certo senso tattile che vuole replicare la resistenza delle tastiere tradizionali.

Le nuove tastiere per portatili prive di queste caratteristiche risultano spesso troppo soffici, incontrando difficilmente il gusto degli utenti. Ma è bello vedere che Asus ha ascoltato i feedback dei propri clienti. Lo Zeenbook incorpora una nuova architettura nella tastiera che rende la scrittura davvero comoda e piacevole.

L'audio stereo dello Zenbook si bassa sulla tecnologia "Quadspeakers" di Asus, certificata da Harman/Kadon e con Dolby Atmos. Gli altoparlanti sono posizionati sulla parte inferiore del notebook, a sinistra e a destra. La webcam è eccellente, con tecnologia "3DNR" che garantisce un'acquisizione video eccellente, come diremo più avanti.

Gli Ultrabook non offrono spesso molte porte, ma lo Zenbook ne presenta tre di tipo USB-C (una va usata per l'alimentazione) e un jack audio da 3,5 mm. Per fortuna le porte USB-C sono distribuite a destra (2) e a sinistra (1). Il cavo di alimentazione USB-C in dotazione con lo Zenbook occupa poco spazio, di conseguenza, è possibile collegare l'alimentazione a una porta accanto a un dongle USB-C (a destra), senza troppe preoccupazioni circa l'ingombro.

Lo Zenbook è prodotto in quattro colorazioni: Ponder Blue, Refined White, Aqua Celadon e Vestige Beige.

Design: 5 / 5

Asus Zenbook S 13 OLED: prestazioni

AMD Ryzen 6000 è la prima serie di chip AMD mobili con architettura GPU Big Navi. (Image credit: Future)

Prestazioni in gaming dignitose

Ray Tracing su un Ultrabook. Non il massimo, ma è presente.

Asus Zenbook S 13 OLED offre prestazioni ottime sotto quasi tutti i profili. Il display OELD da 13,3" sembra più grande di quanto non sia davvero, con proporzioni di 16:10 e una risoluzione di 2880x1800p, con oltre cinque milioni di pixel.

Per giocare ai titoli più recenti a 30 fps occorrerà ridurre la risoluzione, dato che titoli come Godfall richiedono tanta potenza per garantire framerate più elevati. Tuttavia, riducendo di poco le impostazioni video, siamo riusciti a giocare a Sniper Elite 4 e Godfall, per l'appunto, con pochissimi problemi.

Lo Zenbook vanta una luminosità di picco di 550 nit, una profondità di colore fino a 1,07 miliardidi colori e un refresh rate di 60 Hz. In generale, sarà difficile trovare qualcosa di più performante a questo prezzo nel segmento degli ultrabook.

Benchmark Ecco le prestazioni Asus Zenbook S 13 OLED nei nostri vari test di benchmark:

Cinebench R23 Multi-core: 8696

3DMark Port Royal: 847; Time Spy: 2,344; Fire Strike: 5524; Night Raid: 21326

GeekBench 5: 1447 (single-core); 7274 (multi-core)

PCMark 10 - Autonomia: 7:28

Autonomia (test TechRadar con film): 12:40

L'audio dello Zenbook è solido, considerando il poco spazio a disposizione per gli altoparlanti stereo in una scocca da 14 mm. Di conseguenza, non c'è moltissima risposta ai bassi, ma medi e alti vengono proiettati molto bene. Ma questa è la normalità negli Ultrabook.

Tuttavia, quando usate le cuffie, potrete sentire la magia dell'audio Harmon/Kardon, mentre lo Zenbook riproduce i suoni esattamente come sono stati concepiti. Giochi, film e anche videoconferenze presentano un audio fantastico. C'è anche il supporto Dolby Atmos, quindi potrete godervi l'audio surround con un impianto compatibile o con i monitor Dolby Atmos.

Negli Ultrabook, probabilmente è la webcam una delle opzioni più importanti da valutare, visto l'uso frequente a lavoro e a scuola, e la webcam dello Zenbook è davvero eccezionale. Asus usa la tecnologia "3DNR" (3D Noise Reduction) per ripulire le immagini della webcam sullo Zenbook dal rumore. Possiamo immaginare che si basi su monitoraggio e regolazione della sensibilità sul sensore dei luce durante il funzionamento della webcam, un po' come le impostazioni ISO su una fotocamera DSLR.

Non siamo qualificati per spiegare il funzionamento dell'algoritmo 3DNR (un modo carino di dire che non lo sappiamo), ma abbiamo notato che durante l'uso dello Zenbook per riunioni su Zoom, l'immagine era incredibilmente nitida e vivace.

Il modello testato includeva 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage in formato SSD, di conseguenza i tempi di caricamento erano velocissimi. Abbiamo riscontrato pochissimi rallentamenti con i giochi alla massima risoluzione. Nessun rumore della ventola è arrivato alle nostre orecchie durante i test. Se proprio dobbiamo fare una critica, è che lo Zenbook tende a scaldarsi un po' in ambienti poco arieggiati.

Prestazioni: 5 / 5

Asus Zenbook S 13 OLED: autonomia

Autonomia discreta, considerato l'hardware

Raggiunge facilmente una giornata di lavoro

Asus Zenbook S 13 OLED ci ha lasciati un po' perplessi sulla batteria. Con 67 Whr, ci aspettavamo grandi risultati dallo Zenbook. Per testarlo, lo abbiamo scollegato dall'alimentazione e abbiamo fatto partire un film a ripetizione continua con il 50% di luminosità, fino alla sua scarica completa. Lo abbiamo ripetuto diverse volte. In media, abbiamo registrato 12 ore e 40 minuti di durata. Un risultato straordinario per la fascia di prezzo di appartenenza.

Ma poi abbiamo condotto un altro test sull'autonomia, utilizzando il benchmark di PCMark 10 e, in questo caso, la media dei risultati si è attestata in torno alle sette ore e 28 minuti. Cinque ore di differenza fra i due test.

Asus dichiara 19 ore di autonomia per lo Zenbook 13 S OLED. Se lo usate per la scuola o al lavoro con la funzione "Battery Saver" attiva, potreste usarlo davvero per 19 ore prima di doverlo ricaricare. In ogni caso, l'autonomia varia in base ai programmi in uso, pertanto queste discrepanze potrebbero avere senso. Detto questo, per i casi d'uso generici, un'autonomia che va alle otto alle 12 ore è più che accettabile.

Autonomia: 4 / 5

Vale la pena acquistare un Asus Zenbook S 13 OLED?

Asus ha progettato un ultrabook fenomenale con lo ZenBook S 13 OLED. Peccato che sia letteralmente introvabile. (Image credit: Future)

Acquistatelo se...

Avete spazio limitato

Siete professionisti e avete bisogno di fenomenali poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale? Eccovi serviti!

State cercando la migliore resa grafica su un Ultrabook

Il display OLED è fantastico e da filo da torcere a notebook e Ultrabook ben più costosi.

Vi serve un notebook versatile per studiare, lavorare e giocare

Lo Zenbook è una macchina compatta e versatile che gestisce facilmente la maggior parte delle applicazioni

Non acquistatelo se...

Cercate un laptop gaming

Lo Zenbook supera senz'altro le aspettative, ma non aspettatevi miracoli in gaming.

Vi interessa la risoluzione in 4K

Lo Zenbook ha una resa video straordinaria per un Ultarbook. Tuttavia, i notebook standard offrono una risoluzione più elevata, fino a 4K.

