Recensione Amazon Kindle (2022)

Design compatto, ottimo per chi è sempre in viaggio

L'Amazon Kindle (2022) è un ottimo lettore di eBook di base, e sottolineiamo proprio la definizione "di base". Ciò significa che è un ottimo secondo dispositivo per chi vuole leggere la propria libreria Kindle in viaggio, ma se state cercando un eReader principale da usare a casa, potreste trovare le sue dimensioni ridotte e la mancanza di funzioni troppo limitanti.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Amazon Kindle (2022): Recensione breve

A oltre 15 anni dal lancio del primo lettore Kindle, il gigante della vendita al dettaglio ha lanciato l'ultimo modello, il Kindle (2022). Da allora Amazon ne ha fatta di strada: al giorno d’oggi è un colosso dell’e-commerce che offre un enorme store online in cui è possibile acquistare quasi tutto, ma non solo. Amazon, producendo anche i propri dispositivi intelligenti per la casa alimentati da Alexa e i propri tablet come il Fire HD, crea persino i propri programmi televisivi ad alto budget (come la produzione recente Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere ) sulla piattaforma streaming di casa Prime Video. Da questo punto di vista, è facile dimenticarsi che l'azienda è nata come libreria online.

Migliori offerte Amazon Kindle 2022 di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 108,40 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) No price information (Si apre in una nuova scheda) Vedi Amazon (Si apre in una nuova scheda)

Tuttavia, con la gamma Kindle, dimostra che i libri possono ancora essere una passione per l'utenza e un punto di forza per l'azienda. Con il lancio del Kindle (2022), ci si potrebbe aspettare un eReader estremamente completo, considerando l'esperienza e il budget a disposizione.

Amazon Kindle 2022 (Nero) a eWeki IT per 108,40 € (Si apre in una nuova scheda)

La buona notizia è che l'ultimo Kindle offre proprio questo tipo di esperienza. Sebbene non disponga di alcune delle caratteristiche offerte da altri ereader, e persino dai modelli Kindle più costosi della sempre crescente di prodotti della gamma di Amazon, se si desidera un dispositivo semplice e affidabile per la lettura di libri elettronici, il Kindle (2022) potrebbe essere una scelta eccellente.

Lo schermo ad alta risoluzione rende gli ebook fantastici da leggere, ed essendo il lettore di eBook Amazon più compatto, il Kindle (2022) si può riporre facilmente nelle borse e in tasche abbastanza larghe, rendendolo una buona scelta per chi viaggia. Tuttavia, le dimensioni ridotte dello schermo possono risultare scomode per la lettura e l’impugnatura può non essere ottimale per chi ha mani abbastanza grandi.

Per le persone che preferiscono un ebook reader da utilizzare prevalentemente in casa, il Kindle (2022) probabilmente non rappresenta il migliore eReader che si possa comprare. Tuttavia, a un prezzo d’ingresso di €99,99 è uno dei prodotti più convenienti in circolazione nella sua categoria. È inoltre dotato di uno spazio di archiviazione doppio (ora 16 GB), di una maggiore durata della batteria e di un'eccellente integrazione con il negozio e i servizi di Amazon, a patto che non vi dispiaccia acquistare da Amazon. Se invece vi dispiace essere vincolati all'ecosistema di Amazon, allora cercate altrove. In ogni caso, vi perdereste un dispositivo compatto, funzionale e conveniente.

(Image credit: TechRadar)

Kindle (2022): Prezzo e disponibilità

Costa €109,99 / €99,99 per il modello con pubblicità

Più costoso rispetto alla generazione precedente

Il nuovo Kindle (2022) è l'ereader più conveniente di Amazon e costa €109,99, oppure €99,99 per il modello con pubblicità sulla schermata di blocco; non esiste una versione del Kindle con supporto pubblicitario in tutti i Paesi: ad esempio in Australia non è disponibile.

Sebbene questo aspetto renda il Kindle (2022) il modello attuale più economico, il prezzo è comunque aumentato rispetto al modello precedente, che veniva venduto a €79,99.

Rimane comunque più conveniente del suo principale concorrente, il Kobo Clara 2E , anche se il rivale offre alcune funzioni in più che il Kindle 2022 non ha. Tuttavia, se siete utenti abituali dei vari servizi di Amazon, l'integrazione del Kindle con l’editore e colosso dell’e-commerce vi interesserà sicuramente.

Punteggio prezzo e disponibilità : 4/5

(Image credit: TechRadar)

Kindle (2022): Design e Schermo

Il più piccolo Kindle di sempre

Ideale per chi viaggia

Per alcuni può risultare troppo piccolo

Il Kindle (2022) si presenta con un nuovo design e alcuni cambiamenti sono molto graditi... altri meno. Ora è più piccolo e leggero che mai e pesa solo 158 grammi, con misure di 157,8 x 108,6 x 8,0 mm.

Questo lo rende una scelta eccellente per i viaggiatori che vogliono portare con sé qualcosa da leggere mentre sono in giro per il mondo. Il Kindle (2022) può essere facilmente infilato in una borsa, o addirittura in tasca, e quasi non ci si accorge della sua presenza. Per i voli a corto raggio, dove la quantità di bagaglio che si può portare a bordo è limitata, questa potrebbe essere un'ottima caratteristica, in quanto occupa meno spazio di un libro piuttosto sottile.

Tuttavia, alcune persone potrebbero non gradire il fatto di dover tenere in mano e leggere da un dispositivo così piccolo. Non è sicuro da tenere in mano (può scivolare) come alcuni degli ebook reader più grandi e costosi in circolazione, e la mancanza di un pannello posteriore texturizzato può rendere un po' difficile la presa. Ci sono custodie per Kindle in vendita che mitigano questo problema, e la verità è che senza di esse il Kindle (2022) potrebbe risultare troppo leggero e sottile per alcune persone, specialmente per chi ha mani grandi.

Questo non significa però che la qualità costruttiva sia insufficiente. Al contrario, nonostante il prezzo economico, il Kindle (2022) sembra un dispositivo ben assemblato.

(Image credit: TechRadar)

Il design è minimalista, con un unico pulsante di accensione e una porta USB-C per la ricarica. La maggior parte dei controlli del Kindle avviene tramite il touchscreen E Ink Carta 1200 da 6 pollici. La porta USB-C è una novità del nuovo modello e consente di ricaricare rapidamente il Kindle (2022), utilizzando qualsiasi caricatore USB.

Il nuovo colore blu è un bel cambiamento rispetto al design standard bianco o nero degli altri lettori di eBook e, grazie a un aggiornamento avvenuto ad aprile 2021, è possibile impostare la copertina del libro che si sta leggendo per visualizzarla sulla schermata di sospensione invece di scorrere tra i vari sfondi disponibili sui Kindle per impostazione predefinita.

Lo schermo stesso ha ricevuto molte attenzioni. Ora è dotato di un pannello ad alta risoluzione da 300 ppi garantendo nitidezza e chiaro sul display da 6 pollici. Essendo uno schermo e-ink, è comodo da leggere, anche se abbiamo finito per rimpicciolire il testo per inserire più pagine sullo schermo da 6 pollici.

Lo schermo è dotato di una luce frontale regolabile per la lettura al buio e l'opzione Dark Mode rende più confortevole la lettura in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, la luce frontale non può essere regolata in base alla temperatura (della stessa luce), il che significa che si rimane sempre con una luce bianca/blu, senza possibilità di impostare colori caldi. Ne consegue che le persone sensibili alla luce blu potrebbero trovare il Kindle (2022) rilassante e fruibile per la lettura a letto, o in generale al buio.

A differenza dei Kindle più costosi, il Kindle (2022) standard non è impermeabile, ma è dotato di un pratico sensore che segnala la presenza di umidità nella porta USB-C, in modo da poterlo scollegare e attendere che si asciughi. L'abbiamo provato durante la recensione e funziona davvero.

In alcuni mercati il Kindle (2022) è disponibile anche in versione "Kid", con una cover resistente, un anno di abbonamento ad Amazon Kids+ e una garanzia estesa a due anni (il modello standard ha un anno).

Punteggio Design e Schermo: 4/5

(Image credit: TechRadar)

Kindle (2022): Specifiche e prestazioni

Schermo bello (ma piccolo)

16GB di spazio di archiviazione sono più che sufficienti

Oltre allo schermo migliorato, il Kindle (2022) offre anche il doppio dello spazio di archiviazione rispetto al suo predecessore. Anche se la nuova capacità di 16 GB può risultare un po' ridotta rispetto a quella di un telefono o di un tablet, gli eBook non occupano molto spazio digitale, con una dimensione media di 2,6 MB. Ciò significa che c'è spazio per oltre 7.000 libri: anche il classico “topo da biblioteca” più accanito non dovrà preoccuparsi dello spazio a disposizione, che sarà sempre più che sufficiente. Non c’è slot per microSD , quindi non è possibile espandere lo spazio di archiviazione, ma non abbiamo visto molte persone lamentarsi di questo aspetto, quindi è verosimile che non ve ne sia davvero necessità.

Potete anche scaricare e ascoltare audiolibri usando il servizio Audible di Amazon, e questi occupano ovviamente molto più spazio di un ebook, anche se 16 GB saranno comunque in grado di gestire una quantità abbastanza buona di audiolibri. Non ci sono altoparlanti integrati, quindi è necessario associare un dispositivo Bluetooth, operazione che può essere effettuata tramite l'interfaccia. Abbiamo riscontrato qualche difficoltà nella configurazione, con il Kindle che a un certo punto non rispondeva più, ma una volta accoppiato funziona bene.

Naturalmente, il motivo principale per cui si desidera utilizzare il Kindle è la lettura di libri elettronici, e la buona notizia è che questo compito il Kindle 2022 lo assolve molto bene. Lo schermo e-ink è comodo da leggere e, sebbene la modalità scura renda le cose più confortevoli di notte, non ci è sembrato adatto alla lettura una luce accesa. Tuttavia, sia in ambienti bui che alla luce del sole, lo schermo non riflettente si è comportato bene.

Lo schermo da 6 pollici, però, ci è sembrato troppo piccolo per leggere utilizzando le dimensioni predefinite del testo, ed è necessario sfogliare pagine in continuazione (toccando il lato dello schermo in cui si desidera girare la pagina). La riduzione delle dimensioni del testo ci ha permesso di inserire una maggiore quantità di righe sullo schermo, riducendo la frequenza con cui si volta pagina, ma con questa impostazione alcuni potrebbero trovare le dimensioni del testo troppo piccole per una lettura confortevole. Come eReader per i viaggiatori è ottimo, ma chi legge a casa potrebbe desiderare qualcosa di più grande e rilassante.

(Image credit: TechRadar)

L'interfaccia è stata rinnovata e ci vuole un po' di tempo per abituarsi. Il design minimalista implica che non ci sono pulsanti a parte quello di accensione e quindi, se non avete mai usato un Kindle prima d'ora, potreste essere confusi sull’accesso alla vostra libreria. Un tocco di classe arriva dal fatto che quando il Kindle (2022) entra in modalità di sospensione, è possibile impostare la schermata di tale modalità in modo che mostri la copertina del libro che si sta leggendo, ma se si acquista la versione con supporto pubblicitario si vedrà invece la pubblicità.

Come ci si aspetta da un dispositivo Amazon, il Kindle è fortemente integrato con i servizi del gigante dell’e-commerce. Una volta collegato il dispositivo al proprio account Amazon, è possibile acquistare ebook e audiolibri Kindle attraverso il sito web di Amazon su altri dispositivi, che appariranno quasi immediatamente sul Kindle, a condizione che sia collegato a Internet. In questo modo è molto semplice configurare il Kindle e riempirlo di libri, soprattutto se si dispone già di una libreria Kindle. È anche possibile acquistare libri direttamente dall'interfaccia del Kindle. Tuttavia, preferiamo farlo su un altro dispositivo con uno schermo più grande, come un computer portatile.

Sebbene questo significhi che il Kindle è un gadget facile e conveniente da usare se si è già ben integrati nell'ecosistema di Amazon - e molti lo sono -, in caso contrario (ad esempio se non si compra mai nulla su Amazon), si può trovare frustrante dipendere dai servizi dell’azienda multinazionale. È possibile caricare gli eBook non acquistati direttamente su Amazon, ma non è così facile e non è possibile organizzarli in raccolte, lasciando la libreria un po' in disordine. Quindi vale la pena di prendere in considerazione questo prodotto solo se si è clienti di Amazon. Inoltre, se siete abbonati a Prime avrete a disposizione una vasta selezione di ebook scaricabili gratuitamente.

Quando acquistate un Kindle (2022), ricevete gratuitamente un abbonamento di tre mesi al servizio Kindle Unlimited , che è essenzialmente un servizio di abbonamento agli eBook simile a Netflix, che almeno vi dà la possibilità di verificare il servizio e di accedere a una vasta gamma di libri (superiore a quella disponibile con l’abbonamento Amazon Prime) prima di spendere altri soldi. Detto questo, non troverete molti grandi nomi (autori o editori) su Kindle Unlimited, ma c'è molto da scoprire se non siete troppo esigenti su ciò che vi piace leggere.

Punteggio specifiche e prestazioni: 3/5

(Image credit: TechRadar)

Kindle (2022): Durata della batteria

Autonomia migliore rispetto al precedente modello

Si scarica poco più velocemente in modalità scura

Amazon non solo ha aumentato lo spazio di archiviazione interno dell'edizione 2022 del Kindle, ma ha anche migliorato la durata della batteria. Non è chiaro se ciò sia dovuto a una migliore efficienza della stessa batteria o se si tratti di una capacità maggiore, dato che Amazon non rivela mai i dati tecnici delle celle che installa sui suoi dispositivi, ma la nostra ipotesi che l’unità sia cresciuta in mAh.

Il precedente Kindle di 10a generazione del 2019 offriva settimane di autonomia (stando alle stime di Amazon), ma noi con quel modello avevamo ottenuto circa due settimane di autonomia con una singola carica, con un’ora di lettura al giorno. Ora, però, abbiamo a disposizione ben 30 ore di lettura: in pratica, quattro settimane di lettura utilizzando il dispositivo per un’ora al giorno, una media di utilizzo piuttosto comune.

In realtà, pensiamo che si possa ottenere di più. I nostri test hanno dimostrato che il consumo è leggermente superiore quando si utilizza il Kindle in modalità scura, e abbiamo misurato la durata della batteria con lo schermo impostato sulla visualizzazione abituale e sulla modalità scura. Non solo, abbiamo anche impostato la luce frontale al 7%, sia il Wi-Fi che il Bluetooth sempre attivi, un mix di navigazione su Kindle Unlimited, sul Kindle Store e l'utilizzo di VoiceView (eravamo davvero curiosi di sapere come funzionava). Se non avete intenzione di utilizzare il vostro Kindle in modo intensivo, la batteria durerà ancora di più senza necessità di ricaricarla, un risultato davvero impressionante.

Amazon ha aggiornato la porta di ricarica al più moderno standard USB-C così come sul 2021 Kindle Paperwhite (e altri lettori di eBook), quindi la batteria ora si carica più rapidamente. Ora, però, abbiamo a disposizione ben 30 ore di lettura: in pratica, quattro settimane di lettura di un'ora al giorno.

In realtà, pensiamo che si possa ottenere di più. I nostri test hanno dimostrato che il consumo è leggermente superiore quando si utilizza il Kindle in modalità scura, e abbiamo misurato la durata della batteria con lo schermo impostato sulla visualizzazione abituale e sulla modalità scura. Non solo, abbiamo anche impostato la luce frontale al 7%, sia il Wi-Fi che il Bluetooth sempre attivi, un mix di navigazione su Kindle Unlimited, sul Kindle Store e l'utilizzo di VoiceView (eravamo davvero curiosi di sapere come suonava). Se non avete intenzione di utilizzare il vostro Kindle in modo intensivo, potreste spingere la batteria un po' di più, e questo è davvero impressionante.

Il Kobo Libra 2 , ad esempio, è lentissimo a caricare (un'ora per passare dal 92% al 100%), il Kindle è passato invece dal 9% al 93% in 1 ora e 10 minuti, poi altri 15 minuti per completare il restante 7%.

Punteggio batteria: 4/5

Vale la pena acquistare l’ Amazon Kindle (2022)?

(Image credit: TechRadar)

Acquistatelo se…

Viaggiate spesso

Le dimensioni compatte del Kindle (2022) lo rendono un'ottima scelta per chi vuole leggere mentre viaggia.

Volete un lettore di eBook economico

Il Kindle (2022) è il lettore di eBook più economico di Amazon e, pur essendo incredibilmente conveniente, non dà l'impressione di essere a buon mercato.

Siete assidui utenti di Amazon

L'integrazione del Kindle con i servizi di Amazon, in particolare Kindle Unlimited e Audible, fa sì che il lettore sia dotato di una ricca libreria a cui può accedere facilmente.

Non acquistatelo se…

Non amate particolarmente Amazon

Amazon può essere un'azienda che divide e se non volete utilizzare i suoi servizi, troverete il Kindle (2022) troppo restrittivo. Esistono ereader più aperti e flessibili.

Volete leggere comodamente a casa

Le dimensioni ridotte possono essere ottime per viaggiare, ma se siete seduti a casa, potreste trovare lo schermo piccolo frustrante e, nel peggiore dei casi, potrebbe causare un affaticamento degli occhi.

Amazon Kindle (2022): Tabella dei punteggi

Swipe to scroll horizontally Amazon Kindle (2022) Attributes Notes Rating Prezzo Il Kindle (2022) è lettore di eBook più economico di Amazon e il prezzo può essere ulteriormente ridotto se si sceglie il modello con pubblicità (se disponibile). 4/5 Design Sebbene il nuovo Kindle possa sembrare un po' troppo piccolo per alcuni, è eccellente per viaggiare. 4/5 Prestazioni e schermo Lo schermo ad alta risoluzione è bello e l'interfaccia tattile funziona bene, ma serve soprattutto a chi è inserito nell'ecosistema Amazon. 3/5 Durata della batteria La batteria più longeva e la ricarica USB-C consentono di leggere per settimane con questo dispositivo. 4/5

Considerate anche...

Se la nostra recensione di Amazon Kindle (2022) vi ha fatto considerare altre opzioni, ecco altri tre ereader che rappresentano ottime alternative.

(Si apre in una nuova scheda) Amazon Kindle Paperwhite (2021)

Se la nostra recensione di Amazon Kindle (2022) vi ha fatto considerare altre opzioni, ecco altri tre eReader che sono ottime alternative.

La nostra recensione: Amazon Kindle Paperwhite (2021) (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) Kobo Libra 2

Il Kobo Libra 2 è la nostra scelta attuale per il miglior ereader del 2022 ed è dotato di un design fantastico, ampio spazio di archiviazione, supporto Bluetooth e porta di ricarica USB-C. Per il suo prezzo, è il miglior lettore di eBook in circolazione.

Leggete anche Kobo Libra 2 recensione (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) Kobo Clara 2E

Come il Kindle (2022), il Kobo Clara 2E è un lettore di ebook compatto. Ha un design ecologico come il Kindle (2022) e può essere facilmente trasportato se si ama leggere in viaggio. Il suo design è un po' più datato rispetto a quello del nuovo Kindle, ma è impermeabile e dispone di una luce frontale la cui temperatura/tonalità può essere regolata per la lettura notturna.

Leggete la nostra recensione del Kobo Clara 2E (Si apre in una nuova scheda)

Recensione pubblicata a Novembre 2022

Siamo orgogliosi della nostra indipendenza e del nostro rigoroso processo di test delle recensioni, che ci permette di prestare attenzione a lungo termine ai prodotti che recensiamo e di assicurarci che le nostre recensioni siano aggiornate e curate: indipendentemente dalla data di uscita di un dispositivo, se è ancora possibile acquistarlo, è nel nostro radar.

Come testiamo e recensiamo