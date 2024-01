TechRadar Pro premia QNAP TBS-h574TX e TVS-h874T

TechRadar Pro premia QNAP, leader mondiale nelle soluzioni NAS. I prodotti QNAP TBS-h574TX e TVS-h874T sono stati premiati da TechRadar Pro con i CES 2024 Picks Awards, che riconoscono l'innovazione e l'eccellenza nella tecnologia di consumo.

I modelli QNAP TBS-h574TX e TVS-h874T si sono distinti per le loro caratteristiche innovative, le prestazioni eccezionali e la versatilità.

Il QNAP TBS-h574TX è un NASbook all-flash compatto ma potente, progettato per gli studi di produzione video e le piccole e medie imprese. Offre prestazioni rapidissime grazie ai più recenti processori Intel Core, garantendo un accesso ai dati e una gestione dello storage senza interruzioni. Laonnettività Thunderbolt™ 4 e le cinque unità SSD E1.S o M.2 PCIe NVMe offrono un editing di file multimediali estremamente rapido e sono compatibili con un'ampia gamma di dispositivi.

Il TVS-h874T è un NAS ad alta capacità che ridefinisce le capacità di archiviazione e multimediali. Dotato di 8 alloggiamenti per unità, è perfetto per i creatori di contenuti, le aziende e gli utenti privati che desiderano un'ampia capacità di archiviazione. Con il supporto per la riproduzione di video 4K e la transcodifica in tempo reale, è la soluzione ideale per i professionisti dei media.