I benchmark di AMD mostrano la RX 7900 XTX superare la RTX 4090 e la 4080 Super nei test di intelligenza artificiale

Nvidia ha risposto affermando che la RTX 5090 è 2,2 volte più veloce della GPU AMD

I risultati variano, ma la RX 7900 XTX costa molto meno rispetto alle schede di Nvidia

DeepSeek è il nuovo punto di riferimento nell’intelligenza artificiale, almeno per il momento, e AMD e Nvidia stanno discutendo su quale delle loro GPU lo esegua più velocemente.

La disputa è iniziata con AMD, che ha pubblicato benchmark in cui la RX 7900 XTX ha superato la RTX 4090 e la RTX 4080 Super nei test su DeepSeek R1. Nvidia ha subito risposto con i propri dati, che mostrano risultati opposti.

Secondo David McAfee su X, la GPU AMD basata su RDNA3 è risultata fino al 13% più veloce della RTX 4090 e il 34% più veloce rispetto alla RTX 4080 Super. Il miglior risultato della RX 7900 XTX è stato ottenuto con DeepSeek R1 Distill Qwen 7B, dove ha registrato un vantaggio del 13% sulla RTX 4090. Nei test su Distill Llama 8B e Distill Qwen 14B, la GPU AMD è stata rispettivamente più veloce dell'11% e del 2%. L’unico scenario in cui la RTX 4090 ha avuto la meglio è stato Distill Qwen 32B, con un vantaggio del 4%.

Rispetto alla RTX 4080 Super, i vantaggi della RX 7900 XTX sono stati ancora più evidenti. Nei test su DeepSeek R1 Distill Qwen 7B, la GPU AMD ha registrato prestazioni superiori del 34%, con un margine del 27% su Distill Llama 8B e del 22% su Distill Qwen 14B. Tuttavia, resta incerto il modo in cui le GPU Nvidia siano state configurate per i test. Essendo stati condotti da AMD, è possibile che le condizioni non fossero ottimizzate per l’hardware di Nvidia.

Come evidenziato da Tom’s Hardware, la RX 7900 XTX non è ampiamente utilizzata per applicazioni di intelligenza artificiale, ma la sua architettura RDNA3 integra funzionalità di elaborazione AI, promosse da AMD con il marchio AI Accelerator.

Poco dopo la pubblicazione dei benchmark di AMD, Nvidia ha risposto con un post sul proprio blog, riportato anch’esso da Tom’s Hardware, dichiarando che la RTX 5090 è fino a 2,2 volte più veloce della RX 7900 XTX. Nei test con Qwen 32B, Nvidia ha registrato un vantaggio del 124%, mentre la RTX 4090 è risultata superiore del 47%. Con Llama 8B, la RTX 5090 ha superato la RX 7900 XTX del 106%, mentre la RTX 4090 ha mantenuto un margine del 47%.

Questo scambio di dati sottolinea quanto sia essenziale considerare con cautela i benchmark diffusi dai produttori. Differenze nelle ottimizzazioni, nelle versioni dei driver e nelle condizioni di test possono influenzare significativamente i risultati.

Anche se le affermazioni di Nvidia fossero corrette, AMD mantiene un vantaggio rilevante in un aspetto chiave: il prezzo. La RX 7900 XTX è significativamente più economica rispetto alle soluzioni di fascia alta di Nvidia, offrendo un’alternativa più accessibile per chi cerca prestazioni elevate senza affrontare costi elevati.