DeepSeek e ChatGPT a confronto: velocità, profondità e comprensione nella ricerca online

Negli ultimi due anni, ChatGPT è diventato sinonimo di chatbot AI in Europa e negli Stati Uniti, nonostante la presenza di validi concorrenti che cercano di guadagnare terreno. L'improvvisa popolarità di DeepSeek, un'intelligenza artificiale sviluppata in Cina, ha quindi avuto un impatto significativo sul mercato.

L'ascesa di DeepSeek ha attirato l'attenzione, generando anche alcune controversie, tra cui preoccupazioni sulla raccolta e archiviazione dei dati degli utenti su server cinesi.

Per confrontare ChatGPT e DeepSeek, abbiamo deciso di metterli alla prova in un ambito particolarmente utile: la combinazione tra capacità di conversazione e ricerca online. Ho elaborato quattro domande su argomenti diversi, tra cui notizie sportive, consigli per i consumatori, locali per cocktail e film comici, variando il livello di specificità per verificare la loro capacità di rispondere con precisione.

Abbiamo testato i modelli ChatGPT-4o e DeepSeek R1. Sebbene R1 sia simile al modello o1 di OpenAI, attualmente non può cercare risposte sul web. Di seguito trovate le domande e le risposte fornite dai due assistenti AI.

Uno alla volta

Abbiamo notato immediatamente una differenza significativa tra i due chatbot: mentre ChatGPT era in grado di gestire più domande in un’unica richiesta senza problemi, DeepSeek si concentrava solo sulla prima domanda, ignorando le successive indipendentemente dalla formulazione della richiesta. Questo limite si è rivelato un punto a sfavore.

Sebbene un approccio più lineare basato su una sequenza domanda-risposta possa funzionare in molte situazioni, ci sono casi in cui è necessario includere più elementi in una singola richiesta o porre domande multiple per ottenere un quadro più completo. Qui sotto potete vedere come DeepSeek ha gestito il primo tentativo di ricevere più risposte in un'unica richiesta.

(Image credit: OpenAI / DeepSeek)

Contare le parole

Anche quando abbiamo suddiviso le richieste in domande singole, interagire con DeepSeek ha richiesto più sforzo per definire esattamente la quantità di informazioni desiderata. Spesso le risposte erano eccessivamente dettagliate, includendo elementi irrilevanti. Ancora più frustrante, in alcuni casi il chatbot si limitava a fornire una risposta molto lunga senza reali contenuti utili, suggerendo invece di effettuare una ricerca autonomamente.

ChatGPT, pur non essendo del tutto esente da risposte prolisse, si è comportato meglio durante questo test, senza mai incorrere in questo problema. La differenza era evidente anche nell’uso senza login: per ottenere risposte più precise da DeepSeek, ho dovuto limitare la lunghezza del test a 65 parole. Con queste restrizioni in mente, ecco le domande e le risposte fornite dai due chatbot: quelle di ChatGPT sono a sinistra, mentre quelle di DeepSeek sono a destra.

1. Quali sono stati i momenti salienti della partita NBA di ieri sera e chi ha vinto?

(Image credit: OpenAI / DeepSeek)

2. Qual è un nuovo locale alla moda a Brooklyn per cocktail e aperitivi?

(Image credit: OpenAI / DeepSeek)

3. Qual è il portatile migliore per i giochi con un budget di 2.000 dollari?

(Image credit: OpenAI / DeepSeek)

4. Quali sono i migliori comedy club di New York per trovare comici emergenti e chi vi si esibirà il mese prossimo?

(Image credit: OpenAI / DeepSeek)

DeepSeek si perde

Dopo aver adottato le giuste precauzioni per garantire un test equo, possiamo affermare che entrambi i chatbot hanno offerto prestazioni solide. DeepSeek ha impressionato per la profondità della ricerca, attingendo a oltre 30 fonti per ogni domanda. In particolare, la risposta sul cocktail bar si è distinta per completezza e persino per il suggerimento di un drink da provare. Anche la risposta sulla pallacanestro è risultata più ricca di dettagli rispetto a quella di ChatGPT, sebbene quest'ultimo abbia probabilmente interpretato meglio la richiesta, concentrandosi su una singola partita come indicato nella formulazione della domanda.

Tuttavia, DeepSeek ha mostrato delle debolezze nelle risposte relative alla scelta di un computer e a quella di un comedy club. In entrambi i casi, le informazioni fornite sono risultate più simili a un elenco di risultati di ricerca piuttosto che a una conversazione naturale. Va detto che ChatGPT non ha brillato particolarmente su queste due domande, ma l'approccio è sembrato più raffinato, senza la tendenza di DeepSeek a riempire il testo con elementi ridondanti, come parentesi e dettagli poco rilevanti.

Comprendiamo perché DeepSeek abbia conquistato una fetta di utenti: è gratuito, offre accesso immediato alle informazioni più recenti e rappresenta un'alternativa valida per chi cerca dati aggiornati. Tuttavia, ChatGPT si è dimostrato più efficace nel cogliere l'essenza delle richieste, anche quando non erano esplicitate. Inoltre, per quanto nessuna azienda tecnologica possa essere considerata un esempio perfetto di tutela della privacy, i termini di utilizzo di DeepSeek risultano particolarmente invasivi, raccogliendo dati fino al ritmo di digitazione dell’utente. Il livello di tracciamento sembra quasi eccessivo rispetto agli standard di altri chatbot.

Anche la velocità ha giocato un ruolo determinante: ChatGPT ha risposto più rapidamente in ogni occasione, indipendentemente dal modello di DeepSeek utilizzato. Sebbene il nostro test fosse focalizzato sulla ricerca, è impossibile ignorare le limitazioni generali di DeepSeek, come l’assenza di una memoria persistente e la mancanza di un generatore di immagini.

Nel complesso, ChatGPT si conferma come la scelta migliore per l'uso di un chatbot AI nella ricerca di informazioni. Il suo approccio più preciso e conversazionale rende l’interazione più naturale ed efficace. Questo vantaggio potrebbe diventare ancora più evidente quando il modello o1 e il futuro o3 avranno accesso diretto a Internet. DeepSeek è sicuramente capace di raccogliere una grande quantità di dati, ma se dovessimo affidarci esclusivamente a esso, avremmo la sensazione di perdere qualcosa.