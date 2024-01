NordVPN, arriva l'eSIM per connettersi in modo sicuro anche all'estero

Gli sviluppatori di NordVPN hanno quasi messo a punto Saily, una nuova eSIM che offre agli utenti la possibilità di connettersi a Internet in modo sicuro e flessibile ovunque nel mondo. La soluzione, in fase di lancio nel prossimo trimestre, è progettata per rispondere alle esigenze crescenti di turismo e lavoro da remoto, con pre-iscrizioni già disponibili.

Attualmente in fase di test, il lancio della versione beta di Saily è previsto nel primo trimestre 2024. Le preiscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale saily.com.

In un contesto in cui il turismo e il lavoro da remoto stanno vivendo un'espansione senza precedenti, la necessità di connettività sicura e conveniente è più pressante che mai. Saily offre una soluzione tecnologica semplice e accessibile a un vasto pubblico, rendendo l'accesso a Internet durante i viaggi più immediato, riducendo i costi del roaming e fornendo un'alternativa alle reti Wi-Fi pubbliche poco sicure.

Le eSIM, utilizzate principalmente da chi viaggia e lavora da remoto, si propongono come una soluzioneche garantisce l'accesso a Internet da qualsiasi parte del mondo. La loro versatilità si estende anche all'uso nel proprio Paese, offrendo una risorsa conveniente per chi ha bisogno di dati internet a basso costo. Saily offre la possibilità di scegliere fra centinaia di Paesi e piani di abbonamento, garantendo un'opzione su misura per ogni esigenza di connettività.

La facilità d'uso e l'ampia scelta di opzioni renderanno Saily una risorsa essenziale per chi cerca una connettività affidabile e conveniente, senza rinunciare alla sicurezza digitale.