Microsoft Edge for Business è in fase di test e sarà presto disponibile

Dopo aver destato l'interesse dei professionisti con il suo browser ridisegnato e incentrato sul lavoro, Microsoft ha annunciato che Edge for Business è finalmente disponibile in anteprima per alcuni clienti selezionati che potranno accedere alle nuove funzionalità in cambio di un feedback.

L'azienda si è affrettata a precisare che questa prima versione di Microsoft Edge for Business è ancora acerba e la versione per dispositivi mobili non ha ancora le funzioni di Branding che saranno disponibili sulla release finale.

Inoltre, al suo arrivo, il browser per le aziende promette di offrire nuove funzioni di sicurezza e produttività destinate ai lavoratori e ai loro datori di lavoro assenti sulla versione standard di Edge.

Microsoft Edge for Business è in fase di test

Secondo Microsoft, il suo nuovo browser aggiornato "mira a soddisfare le esigenze sia degli utenti finali che dei professionisti IT", ponendosi come client perfetto per la navigazione sul web da qualsiasi dispositivo legato al lavoro. Edge for Business offre un'opportunità importante alle aziende BYOD (bring your own device) di esercitare un maggior livello di controllo e manutenzione sui propri lavoratori, senza intrusioni.

Questo perchè, secondo Microsoft, Edge for Business "separa automaticamente la navigazione lavorativa da quella personale in finestre del browser dedicate, con i propri preferiti, cache separate e posizioni di archiviazione".

Poiché le aziende cercano di ridurre le spese IT introducendo politiche BYOD e i lavoratori continuano a preferire routine di lavoro ibride, Edge for Business dovrebbe contribuire a separare nettamente le attività legate al lavoro da quelle private svolte sullo stesso dispositivo.

Ad esempio, Amazon, BestBuy, Target e Walmart supporteranno il passaggio automatico a una sessione di navigazione personale. Al contrario, i siti legati al lavoro, tra cui Microsoft 365 e altri servizi che richiedono l'accesso, si apriranno automaticamente in una sessione di navigazione lavorativa.

Sebbene in questo annuncio non si parli di disponibilità generale, una voce separata della roadmap che descrive Edge for Business come una risposta all' "evoluzione del panorama della sicurezza" afferma che il rollout dovrebbe iniziare ad agosto, dopo l'anteprima di giugno (finora si sta dimostrando fedele ai tempi).