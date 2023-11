AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX, 96 core e 19 record mondiali di velocità conquistati

Il processore AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX è in commercio da meno di un mese ma ha già conquistato una serie di record in varie categorie di benchmark.

Secondo HWBot, un sito dedicato ai risultati dell'overclocking, in cui gli utenti possono caricare i loro risultati di benchmark con hardware personalizzato. il processore EPYC ha ottenuto il primo posto assoluto in diversi test di uso comune, tra cui Cinebench R23 multi-core e Geekbench 3 multi-core e HWBOT x265 Benchmark - 4k.

Il potentissimo chip di AMD, uno dei processori più veloci mai realizzati, è arrivato sul mercato nell'ottobre del 2023. Questa CPU vanta 96 core, 192 thread, 96 MB di cache L2 e 384 MB di cache L3 ed è in grado di raggiungere una velocità di clock di 2,5 GHz per impostazione predefinita con un boost fino a 5,1 GHz. I primi recensori l'hanno definito "inarrestabile" e senza dubbio è una CPU destinata a diventare un punto di riferimento per le workstation professionali.

Un mostro senza rivali

I 19 record mondiali ottenuti dal Threadripper su HWBot si aggiungono a numerosi primati ottenuti in meno di 30 giorni dalla sua commercializzazione.

Le fughe di notizie hanno rivelato alcuni dettagli chiave della nuova CPU, in particolare la presenza della V-cache 3D, che consente di allocare più memoria cache nei core.

A pochi giorni dal lancio sono emersi i risultati di un test su Geekbench - la popolare piattaforma di benchmarking per chip e componenti - relativi a una workstation HP Z6 G5 contenente il chip AMD. Inutile dire che, anche in questo caso, il processore ha fattp registrare un record mondiale. La CPU Zen-4 è stata poi scoperta nel database di test Sisoftware Sandra equipaggiata su un Dell Precision 8785 Tower. Anche in questo caso i risultati ci hanno lasciato di stucco.

Tra i tanti encomi ottenuti in pochi mesi, il Ryzen Threadripper PRO 7995WX ha anche battuto l'Intel Xeon W903495X 56-core conquistando il record mondiale nel test Cinebench R23, un benchmark molto utilizzato nelle industrie creative.

Ci aspettiamo una risposta da Intel ma, nel frattempo, il Threadripper PRO di AMD sembra non avere rivali.