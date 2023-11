"È inarrestabile": le prime recensioni del nuovo AMD Threadripper Pro rivelano una prospettiva spaventosa

I benchmark delle ultime CPU AMD Threadripper Pro 7000 WX-Series hanno fornito risultati incredibili con prestazioni talmente elevate da strappare a Intel la corona di miglior produttore di CPU per workstation.

Secondo i test effettuati da Storage Review , il Ryzen Threadripper Pro 7995WX da 96 core è riuscito a superare il top di gamma Intel Xeon W9-3495X da 56 core in una serie di test.

La CPU AMD è stata inserita in una workstation HP Z6 G5 A, mentre il chip Intel è stato inserito in un Dell Precision 7960. Entrambe le unità sono state abbinate a una scheda grafica Nvidia 6000 Ada e a 128 GB di RAM. Il chip AMD ha ottenuto un punteggio di 2.655 nel benchmark Geekbench 6 single-thread contro i 2.302 totalizzati dalla CPU Xeon W9-3495X di Intel.

Ma nel punteggio multi-thread, il processore AMD ha dominato con 24.519 punti, molti di più rispetto ai 18.157 della CPU Intel. Probabilmente tale vantaggio si deve al numero maggiore di core del Threadripper di AMD.

AMD vs Intel: Qual è la migliore CPU per i professionisti?

La serie Ryzen Threadripper Pro 7000 WX, in vendita dal 21 novembre, è capitanata dalla CPU 7995WX, un processore che raggiunge una velocità di clock di base pari a 2,5GHz e un boost massimo di 5,1Ghz. Alle frequenze elevate si aggiungono la connettività PCIe 5.0 e otto canali di memoria con supporto per RAM DDR5 fino a 5.200MT/s.

La CPU Xeon W9-3495X di Intel, invece, è leggermente sottopotenziata a prima vista, con una frequenza di base di 1,9 Ghz che arriva a 4,8 Ghz con il turbo. Inoltre, ha il supporto per otto canali di memoria e può supportare RAM DDR5, ma solo fino a 4.800MT/s.

Detto questo, è giusto dire che la CPU Intel non è da meno, visto che a marzo di quest'anno ha ottenuto un record mondiale battendo il Ryzen Threadripper 5995WX di AMD nel benchmark Cinebench R23.

Tuttavia, se una volta Intel era il campione indiscusso delle prestazioni per workstation e server, mentre AMD era un po' in svantaggio, oggi la situazione sembra diversa. Il Ryzen Threadripper Pro 7995WX di AMD non ha nulla da invidiare alla CPU più potente di Intel in ambito workstation.

I risultati ottenuti da Storage Review hanno portato la rivista a definire la workstation HP equipaggiata con il processore AMD "inarrestabile per quasi tutte le attività". Stando alle parole dei recensori, questa sarebbe anche in grado di gestire carichi di lavoro che di solito vengono gestiti dai server.