Samsung Galaxy A15 5G: lo smartphone entry level con display AMOLED

Samsung ha recentemente commercializzato il suo Galaxy A15, uno smartphone entry level che potrebbe essere il primo della sua categoria con uno schermo AMOLED da 6,5 pollici. Al momento il telefono è disponibile unicamente presso l'e-commerce della catena di negozi Walmart, ma in un secondo momento dovrebbe arrivare anche sul mercato europeo.

Il dispositivo sarebbe passato del tutto inosservato se non fosse stato per 9To5Google che ha notato l'annuncio sul sito della catena di negozi Walmart. Nello specifico, l'A15 è stato avvistato in due configurazioni differenti a seconda dell'operatore telefonico di riferimento.

La versione Cricket Wireless dispone di un display IPS LCD da 6.5 pollici con risoluzione Full HD Plus (2,220 x 1,080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. La variante Boost Mobile dovrebbe avere uno schermo AMOLED con una risoluzione di 1080p (1.920 x 1.080 pixel).

È importante notare che sulla scheda delle specifiche presente sul sito non ci sono riferimenti a uno schermo AMOLED, quindi potrebbe trattarsi di un errore. Se si scorre la serie di immagini a rotazione verso sinistra, la confezione dell'A15 indica che è dotato di un display potenziato. Certo, l'immagine è un po' sgranata, ma in questo caso è possibile distinguere la parola "AMOLED" stampata sull'etichetta.

(Image credit: Samsung/Walmart)

Samsung Galaxy A15: specifiche e funzioni

Se così fosse, il Galaxy A15 potrebbe rappresentare un grande salto in avanti rispetto all'attuale Samsung Galaxy A14. Non solo avrebbe un display più pregiato, ma dovrebbe anche costare meno. Se consideriamo che la versione Cricket Wireless vista sul sito Walmart ha un cartellino di 150$ (circa 135€) mentre quello Boost Mobile costa ancora meno (140$) viene spontaneo pensare che anche in Europa avrà un prezzo contenuto. Attualmente l'A14 si trova facilmente al di sotto dei 140€ e il nuovo A15 potrebbe avere un prezzo di partenza molto vicino ai 200€.

(Image credit: Samsung/Walmart)

Guardando la scheda tecnica, l'A15 è quasi identico all'A14. La versione Boost Mobile ha la stessa configurazione della fotocamera, con un obiettivo da 50 MP sul retro, mentre la variante proposta da Cricket Wireless ha un obiettivo posteriore da 13 MP. Entrambi hanno una selfie camera da 13 MP. Inoltre, i due modelli sono dotati della stessa batteria da 5.000 mAh, ma supportano la ricarica rapida a 25 W anziché a 15 W come il Galaxy A14.

Lo spazio di archiviazione rimane di 128 GB, ma si può espandere fino a 1 TB tramite scheda microSD. Lo stesso vale per la memoria: l'A15 ha 4 GB di RAM come il suo predecessore. È interessante notare che lo smartphone di Boost Mobile è più pesante, anche se di poco. Altre caratteristiche degne di nota sono il processore MediaTek 6835 e il lettore di impronte digitali sul lato.

Arriverà in Europa?

Dato che non è ancora uscito un annuncio ufficiale di Samsung non sappiamo con certezze se e quando il Galaxy A15 arriverà in Europa. L'unica cosa certa sembra la colorazione "Blue-black" disponibile per entrambe le varianti.

Abbiamo contattato Samsung per chiedere se volesse rilasciare una dichiarazione sull'eventuale data di lancio dello smartphone. Al momento in cui scriviamo, il Galaxy A15 risulta esaurito sul sito Walmart e non ci sono informazioni sulla data di lancio europea.

Nel frattempo, se state cercando un telefono economico, date un'occhiata alla nostra guida dedicata ai migliori smartphone economici del 2023.