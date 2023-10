Pixel 8a, primi render: potrebbe essere più grande e meno potente del Pixel 8

È passata meno di una settimana dalla presentazione della serie Pixel 8 e stanno già trapelando le prime notizie sul modello di fascia media: il Pixel 8a.

In collaborazione con l'insider del settore OnLeaks, il sito SmartPrix ha recentemente condiviso i primi rendering non ufficiali del futuro smartphone medio gamma Google. A prima vista sembra un incrocio tra il Pixel 8 standard e il Pixel 7a, poiché presenta caratteristiche di entrambi.

Il Pixel 8a avrà gli stessi angoli arrotondati degli altri modelli della linea, allontanandosi dalla "forma squadrata del suo predecessore". Tuttavia, sarà un po' più grande del modello standard, con dimensioni di 152,1 x 72,6 x 8,9 mm.

Nonostante sia più voluminoso nel complesso, lo schermo dovrebbe essere più piccolo vista la presenza di cornici più spesse intorno agli angoli, che riducono di fatto il display a 6,1 pollici, leggermente meno a quello da 6.2 pollici del Pixel 8.

Design

Altre caratteristiche di design degne di nota sono il modulo della fotocamera posteriore che dovrebbe riproporre il look a vista tipico dei recenti Pixel. Sulla parte anteriore è presente un piccolo foro per la selfie camera. I pulsanti di accensione e volume si trovano a sinistra, mentre il vassoio SIM si trova sul lato opposto. Sul bordo inferiore, tra gli altoparlanti, c'è l'ingresso USB-C. Secondo SmartPrix, il bordo superiore sembra ospitare "un'antenna a banda ultralarga". Il dispositivo sarà disponibile nei colori Sky Blue e Peach Pink.



L'aspetto particolarmente interessante è che questi rendering coincidono con un'altra fuga di notizie risalente alla fine di settembre. A quanto pare, Abhishek Yadav, un insider del settore, ha messo le mani su un prototipo e poi ha pubblicato delle immagini su X (ex Twitter). È quindi possibile che il design arrotondato sia più plausibile di quanto si pensasse inizialmente.

Prestazioni

Ovviamente, trattandosi di un mid-ranger, il Pixel 8a non sarà più potente dei suoi fratelli. Il report di SmartPrix cita un test benchmark scoperto ad agosto e riferito a uno smartphone con nome in codice Google Akita. I risultati suggeriscono che il modello ospiterà una "variante underclocked del chipset Tensor G3, abbinato alla GPU Mali-G715". La quantità di memoria rimane invariata: "8 GB di RAM". Il sistema operativo è Android 14.

Tornando alla fotocamera, sappiamo che il Pixel 8a avrà due obiettivi ma non conosciamo le specifiche tecniche dei sensori. Se l'approccio di Google dovesse essere lo stesso utilizzato per il Pixel 7a, la fotocamera potrebbe avere più megapixel rispetto a quella del modello standard. Come abbiamo visto con la precedente generazione, il Pixel 7a ha degli obiettivi tecnicamente migliori di quelli presenti sul Pixel 7. Tuttavia, è bene ricordare che più megapixel non sempre significano fotografie migliori. Bisogna tenere conto di altri fattori come ad esempio la potenza di elaborazione del processore.



Trattandosi di leak non confermati invitiamo i lettori a leggere queste informazioni con un minimo di cautela. Nelle fughe di notizie non è stata indicata una data di uscita ma se Google dovesse rispettare la roadmap che usa abitualmente potremmo assistere a un lancio entro maggio 2024, proprio come è successo con il Pixel 7a arrivato a maggio 2023.