L'iPhone pieghevole rimarrà un'utopia, Apple abbandona il progetto

È da molto tempo che si sente parlare di un iPhone pieghevole, e recenti fughe di notizie suggeriscono che il lancio è ancora lontano anni, o che forse non verrà mai creato.

L'ultima notizia in merito proviene da DigiTimes, secondo cui, in seguito alle notizie sul ritardo dell'iPhone pieghevole fino all'inizio del 2027, alcuni analisti temono che il telefono non verrà mai lanciato.

Lo scetticismo nei confronti dell'iPhone pieghevole deriva dal fatto che la tecnologia dei pannelli sembra non essere abbastanza matura, il che presumibilmente significa che Apple dovrebbe cancellare il telefono o continuare a ritardare fino a quando non sarà soddisfatta della qualità del display.

Questo è in linea con un altro recente rapporto che suggeriva che l'iPhone pieghevole sarebbe stato messo in pausa fino a quando Apple non fosse riuscita a trovare un display pieghevole di cui fosse soddisfatta. Ma queste ultime notizie suggeriscono che, piuttosto che essere semplicemente in pausa, il progetto potrebbe essere cancellato del tutto.

L'ultimo di una lunga serie

Certo, visto che si parla di questo telefono da molto tempo, sembra che per Apple potrebbe essere una sfida da affrontare, e non sarebbe la prima volta che l'azienda rinuncia a qualcosa dopo anni di sviluppo. Di recente abbiamo assistito all'abbandono dell'Apple Car e, prima ancora, alla cancellazione del caricatore wireless AirPower. Secondo alcune indiscrezioni, Apple avrebbe anche abbandonato il suo progetto interno di modem 5G.

Ci sono quindi dei precedenti e con il continuo slittamento della data di uscita dell'iPhone pieghevole, sembra sempre più possibile che il telefono non venga mai lanciato.

Chi spera in un dispositivo Apple pieghevole potrebbe comunque essere fortunato, visto che si parla anche di un iPad pieghevole, che potrebbe comunque essere lanciato prima o poi anche se l'iPhone pieghevole venisse cancellato.

Per quanto riguarda i telefoni, tuttavia, Apple è già in una posizione dominante e, sebbene le vendite di dispositivi pieghevoli siano in crescita, al momento non sembrano rappresentare una minaccia importante per la linea di iPhone. Quindi, a parte i problemi tecnici, un iPhone pieghevole potrebbe semplicemente non essere più una priorità.

Per il momento si tratta solo di speculazioni e forse vedremo ancora un iPhone pieghevole, ma al momento non ci conteremmo e di certo non ci aspetteremmo di vederlo a breve.