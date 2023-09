iPhone Ultra, arrivano foto e video in 3D

Il prossimo modello di iPhone Ultra potrebbe avere una caratteristica chiave di Apple Vision Pro: la possibilità di scattare "foto e video spaziali" utilizzando la fotocamera del telefono.

Almeno, questo è quanto suggeriscono le ultime indiscrezioni. Secondo un recente report di MacRumors, il supporto per le foto spaziali potrebbe consentire alle persone di "registrare contenuti 3D immersivi" utilizzando le "fotocamere posteriori" dello smartphone. I contenuti potrebbero poi, in teoria, essere caricati e visualizzati sul Vision Pro.

A giudicare dalle indiscrezioni, che provengono da un account Weibo senza nome con un'ottima reputazione in fatto di previsioni sull'iPhone, non sembra che l'iPhone Ultra stesso (o qualunque sia il nome del futuro dispositivo) permetta di visualizzare le foto spaziali. Invece, per godere dei contenuti "immersivi" su un grande schermo VR fluttuante, è necessario avere il visore.

In particolare, l'indiscrezione è abbastanza audace da affermare che questo aggiornamento "porterà il mercato a ripensare il tipo di foto e video che un telefono cellulare dovrebbe scattare". Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il vociferato iPhone Ultra (che è stato indicato come superiore ai modelli Pro) non arriverà prima del 2024.

Cosa sono le fotocamere spaziali?

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di foto e video spaziali alla WWDC 2023, durante la presentazione del Vision Pro. L'idea alla base di questa tecnologia è quella di permettere alle persone di rivivere i momenti più importanti della vita, facendo sembrare che ci si trovi di nuovo lì.

Ad esempio, come Apple ha comunicato nelle sue dimostrazioni di Vision Pro, si può rivivere la festa di compleanno della propria figlia o i propri figli che giocano in giardino. Il gigante tecnologico ha dichiarato che la registrazione spaziale è un aspetto talmente fondamentale dell'esperienza Vision Pro "che il dispositivo [ha] persino un pulsante meccanico dedicato sulla parte superiore per attivarla".

(Image credit: Apple)

Il problema principale della registrazione di video su un visore VR è dovuto all'ingombro e alla scomodità. Inoltre, c'è la possibilità che si danneggi irrimediabilmente portandolo fuori.

Ma se mettete la stessa tecnologia su un iPhone o un iPad, non avrete questo problema.