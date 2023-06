iPhone: l'UE chiede batterie facilmente sostituibili, ma i fan non sono contenti

At present, iPhone batteries are tricky and expensive to replace

L'UE ha votato a favore di un nuovo regolamento che impone ai produttori di smartphone di rendere le batterie dei telefoni "facilmente" sostituibili dagli utenti: la proposta è controversa e potrebbe avere serie implicazioni per il futuro degli iPhone.

Secondo le nuove regole, a partire dal 2027 i consumatori dovranno essere in grado di "rimuovere e sostituire facilmente" qualsiasi "batteria portatile" utilizzata nei dispositivi mobili venduti nei territori europei. L'intenzione dell'UE è quella di rendere le batterie "più sostenibili, più durevoli e più performanti", nel tentativo di ridurre i rifiuti elettronici.

Sembra una buona idea, vero? Beh, dipende. Attualmente, le batterie degli iPhone sono notoriamente difficilmente accessibili e sostituibili, e i migliori iPhone richiedono costose riparazioni quando la batteria inizia a degradarsi. Tuttavia, molti fan di Apple temono che il gigante tecnologico possa essere costretto a riprogettare drasticamente l'iPhone per soddisfare i nuovi requisiti dell'UE.

"Poter cambiare in autonomia la batteria sarebbe fantastico, ma se questo significa compromettere il design dell'iPhone preferisco farne a meno", ha scritto un utente su Twitter in risposta alla notizia, mentre un altro ha detto: "Questo potrebbe essere un po' troppo. L'UE deve rallentare. Sono d'accordo con il regolamento riguardante l'USB-C, ma non con questo".

Altri hanno espresso le loro preoccupazioni in modo più deciso. "L'UE ha esagerato con questa trovata, è ridicolo!" si legge in un tweet, mentre un altro utente ha scritto: "La regolamentazione soffoca l'innovazione".

Vale la pena notare che l'UE deve ancora superare alcuni ostacoli legali prima che la sua nuova proposta diventi legge ufficiale e, come già detto, i suddetti requisiti per i produttori non entreranno in vigore prima del 2027.

Apple potrebbe anche tentare di affermare che rispetta già queste norme. Come osserva 9to5Mac, l'azienda probabilmente sosterrà che il suo programma di riparazione self-service consente ai consumatori di sostituire "facilmente" le batterie dell'iPhone, anche se si tratta di un argomento che potrebbe essere discusso in tribunale per anni a venire.

Con ogni probabilità, l'UE dovrà creare linee guida più chiare su ciò che costituisce una batteria "facilmente" sostituibile. Apple non sarà l'unico produttore di smartphone a essere interessato da questo cambiamento: l'intero settore della telefonia mobile potrebbe subire uno scossone.

(Image credit: Shutterstock / charnsitr)

Apple sta combattendo l'UE anche su un altro fronte. Dopo che quest'ultima ha imposto una legge che intima a tutti i produttori di cellulari di aggiungere porte di ricarica USB-C ai nuovi dispositivi mobile venduti in Europa a partire dal 2024, il gigante tecnologico avrebbe pianificato di implementare la certificazione MFi ("Made for iPhone") sulla sua gamma di accessori USB-C.

Ciò ha portato molti a ipotizzare che questi caricabatterie prodotti da Apple consentirebbero velocità di ricarica più elevate su iPhone 15 rispetto ai caricabatterie di terze parti di altri produttori, ma l'UE ha recentemente messo in guardia Apple dall'imporre tali limitazioni.