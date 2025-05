All’inizio, l’uso del titanio nei telefoni mi sembrava poco più di una trovata di marketing. Ma dopo aver provato iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra, e poi i loro successori, iPhone 16 Pro Max e Galaxy S25 Ultra, ho cambiato completamente idea (qui trovate i migliori).

Questo cambio di prospettiva nasce dal mio rifiuto di usare cover con gli smartphone top di gamma, per godere appieno del design industriale. Peccato che questa scelta si scontri spesso con la mia goffaggine e con la sfortuna: questi dispositivi costosi finiscono regolarmente per terra. I modelli con telaio in acciaio inossidabile tendevano a graffiarsi, scheggiarsi o ammaccarsi facilmente, ma quelli in titanio sono molto più resistenti e affrontano senza problemi le cadute quotidiane.

Ecco perché spero che sempre più smartphone, incluso il probabile Galaxy Z Fold 7, adottino il titanio.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal blog coreano yeux112, sembra che il futuro iPhone 17 Air non utilizzerà il titanio, preferendo un telaio in alluminio per puntare tutto su leggerezza e sottigliezza. Il blog, che sostiene di avere contatti interni alla catena di fornitura, conferma che la resistenza passerà in secondo piano per favorire un design ancora più leggero.

I dubbi sull’alluminio al posto del titanio

(Image credit: Future)

Dopo aver partecipato di recente a un matrimonio, capiamo bene il fascino dei telefoni sottili e leggeri, soprattutto quando si tratta di evitare rigonfiamenti scomodi nei vestiti eleganti (smettetela di ridere là in fondo). Ma l’idea che tutto questo possa arrivare a discapito della resistenza ci lascia qualche perplessità, specie se davvero l’iPhone 17 Air userà l’alluminio.

Una cosa che molti utenti apprezzano è proprio il peso rassicurante degli iPhone, in particolare quelli con telaio in acciaio inossidabile delle versioni Pro precedenti, che davano una sensazione di solidità e qualità. Il passaggio al titanio nei modelli Max è stato accolto bene: ha ridotto il peso dei modelli più grandi rendendoli più maneggevoli, soprattutto con una mano sola.

Tuttavia, alleggerire ulteriormente potrebbe far sembrare questi telefoni meno premium rispetto al loro prezzo elevato.

Detto ciò, Apple ha già dimostrato di saper innovare nel campo dei materiali: basti pensare al Ceramic Shield introdotto negli scorsi modelli. Non ci stupiremmo se a settembre vedessimo l’arrivo di un nuovo materiale, magari un’“Alluminio Armor”, capace di combinare leggerezza, sottigliezza e resistenza. Non ci resta che aspettare il prossimo evento Apple per scoprirlo.