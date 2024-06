iPhone 16 Pro Max sarà più grande in tutto e per tutto

L'iPhone 16 Pro Max dovrebbe essere un grande aggiornamento dell'iPhone 15 Pro Max, ma potrebbe anche essere solo un telefono di grandi dimensioni, con l'ultima fuga di notizie che suggerisce un aumento delle dimensioni in tutte le direzioni.

Secondo @UniverseIce (un noto leaker) che ha postato su X, l'iPhone 16 Pro Max avrà dimensioni di 163,024 x 77,575 x 8,26. Per fare un confronto, l'iPhone 15 Pro Max ha dimensioni di 159,9 x 76,7 x 8,25 mm.

Non si tratterebbe quindi di un aumento drastico, ma renderebbe l'iPhone 16 Pro Max più alto, più largo e più spesso dell'iPhone 15 Pro Max - e quest'ultimo è già un telefono piuttosto grande.

iPhone 16 Pro Max : 163.024mm × 77.575mm × 8.26mm, screen: 6.883 inches, equal width on all four sides, panel bezel 1.153mm (S24U 1.55mm), total bezel including the middle frame 2.146mm (S24U 3.38mm). ​​​The iPhone 16 Pro Max will be the world's closest smartphone to a… pic.twitter.com/JbQyMo2ZYeJune 5, 2024

C'è una buona ragione per questo, perché @UniverseIce aggiunge che lo schermo dell'iPhone 16 Pro Max sarà di 6,883 pollici, in aumento rispetto ai 6,7 pollici dell'iPhone 15 Pro Max. Questo è in linea con le precedenti fughe di notizie che indicavano un display da 6,9 pollici per l'iPhone 16 Pro Max, e in effetti sospettiamo che sarà commercializzato come 6,9 pollici anche se tecnicamente è di 6,883 pollici.

Con uno schermo più grande è sempre stato probabile che anche le dimensioni aumentassero e, se non altro, l'aumento indicato in questa fuga di notizie non è poi così elevato se si considera quanto più grande sarà lo schermo.

Un telefono più grande con cornici ridotte

Questo però potrebbe essere dovuto al fatto che le cornici sono più piccole quest'anno. Di recente abbiamo sentito che l'iPhone 16 Pro Max potrebbe avere le cornici più ridotte di qualsiasi altro smartphone, e questa fuga di notizie aggiunge altri dettagli, affermando che tutti e quattro i bordi dello schermo hanno una cornice di 1,153 mm, concludendo che “l'iPhone 16 Pro Max sarà lo smartphone più vicino al mondo a un fattore di forma fantascientifico senza bordi”.

Tutto ciò non spiega perché l'iPhone 16 Pro Max sia marginalmente più spesso del suo predecessore, ma speriamo che questo possa essere un segno che l'iPhone 16 Pro Max abbia una batteria più grande, come già trapelato in precedenza.

In ogni caso, probabilmente mancano ancora alcuni mesi al lancio dell'iPhone 16 Pro Max, quindi prenderemmo questa fuga di notizie con un pizzico di sale, ma proviene da una fonte affidabile per quanto riguarda i leaker. A settembre scopriremo esattamente le dimensioni dell'iPhone 16 Pro Max, ma fino ad allora restate sintonizzati per ulteriori fughe di notizie e indiscrezioni.