iPhone 16, nuove fotocamere in arrivo con le ultime tecnologie Sony

The iPhone 14 Pro Max rear cameras

Tutto lascia pensare che iPhone 15 uscirà a settembre, ma iniziano già a comparire indiscrezioni su ciò che possiamo aspettarci da iPhone 16, tra cui un sostanzioso aggiornamento della fotocamera per i modelli Pro.

L'analista esperto del settore Apple Ming-Chi Kuo sostiene che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max saranno dotati di un design della fotocamera cosiddetto "stacked" (impilato), superiore rispetto a quello che vedremo nei modelli di quest'anno, soprattutto in termini di acquisizione in condizioni di scarsa illuminazione.

Purtroppo non ci vengono forniti molti altri dettagli su cosa comporti esattamente questo design per i modelli di iPhone 16 più costosi. La maggior parte del report parla della concorrenza tra i produttori di componenti, che non avrà un grande impatto sui consumatori.

Gli aggiornamenti della fotocamera sono consueti ogni volta che un nuovo iPhone fa la sua comparsa, ma sembra che il prossimo anno le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità saranno le protagoniste. Il report conferma inoltre che, ancora una volta, ci sarà una differenza tra le configurazioni delle fotocamere Pro e standard.

Una luce fantastica

Come sottolinea 9to5Mac, Kuo cita i sensori delle fotocamere Sony: se si tratterà dell'ultima tecnologia di cui Sony ha parlato, allora sarà possibile catturare una quantità di luce doppia rispetto ai modelli di sensori di immagine per fotocamere (CIS) della generazione attuale.

Un design impilato significa che due parti chiave del sensore - i fotodiodi e i transistor dei pixel - sono separate. Ciò significa che i fotodiodi che catturano la luce possono essere significativamente più grandi, pur mantenendo la stessa dimensione dei pixel.

Per il momento, però, tutti gli occhi sono puntati su ciò che Apple sta costruendo con l'iPhone 15. Se le fughe di notizie sono corrette, il 13 settembre sarà il grande giorno della presentazione dei prossimi telefoni di punta di Apple.