iPhone 16: le previsioni sulle fotocamere per i modelli Pro e Pro Max

Le fotocamere sono spesso tra gli aspetti più interessanti di ogni nuovo iPhone, e questo è particolarmente vero nel caso dei modelli Pro e Pro Max. Questi telefoni sono in genere tra i migliori telefoni con fotocamera che si possano acquistare e spesso hanno sensori e obiettivi migliori rispetto ai modelli base e Plus.

È probabile che questo sia il caso dell'iPhone 16 Pro e dell'iPhone 16 Pro Max. Anche se non sappiamo nulla di certo su questi telefoni - e non lo sapremo finché non saranno annunciati, probabilmente a settembre - abbiamo sentito molte fughe di notizie e indiscrezioni, che ci danno una buona idea di cosa aspettarci dalle rispettive configurazioni della fotocamera.

Di seguito, quindi, abbiamo dettagliato le nostre previsioni sulle fotocamere di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Laddove le indiscrezioni non sono coerenti, abbiamo menzionato tutte le possibilità - supponendo che le fughe di notizie siano credibili - ma, per quanto possibile, abbiamo fornito un'ipotesi educata su ciò che pensiamo di vedere dalle fotocamere dell'iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro previsioni sulle fotocamere

The iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally iPhone 16 Pro camera specs (rumored) Fotocamera principale: 48MP, f/1.8, 1/1.28-pollici Fotocamera Ultra-wide: 48MP, 1/2.6-pollici Teleobiettivo: 12MP, f/2.8, 1/3.06-pollici, 120mm (5x zoom ottico) Fotocamera frontale: 12MP, f/1.9, 1/3.6-pollici

L'iPhone 16 Pro potrebbe ricevere due significativi aggiornamenti della fotocamera rispetto all'iPhone 15 Pro. Il primo di questi è una nuova fotocamera ultra-wide, e numerosi rapporti suggeriscono che l'iPhone 16 Pro avrà un sensore da 48MP, al posto di quello da 12MP utilizzato dal suo predecessore.

Secondo alcune fonti, oltre a disporre di un maggior numero di megapixel, potrebbe trattarsi anche di un sensore più grande, da 1/2,6 pollici, che potrebbe quindi rappresentare un notevole miglioramento.

L'altro importante aggiornamento di cui abbiamo sentito parlare più volte è una fotocamera con teleobiettivo 5x al posto di quella 3x dell'iPhone 15 Pro. Questo però è per certi versi meno entusiasmante, in quanto si prevede che la fotocamera 5x sarà esattamente la stessa che abbiamo già visto sull'iPhone 15 Pro Max (una fotocamera da 12MP f/2.8).

Siamo abbastanza sicuri che entrambi i miglioramenti avverranno, dato che sono stati menzionati così spesso, ma ciò di cui siamo un po' meno sicuri è se ci saranno cambiamenti al sensore principale.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Sull'iPhone 15 Pro si tratta di una fotocamera da 48MP f/1.8, con un sensore da 1/1.28 pollici. Tuttavia, il leaker Digital Chat Station sostiene che le dimensioni del sensore dell'iPhone 16 Pro aumenteranno a 1/1,14 pollici, ma sempre con 48 megapixel.

Detto questo, una fuga di notizie più recente - anche se proveniente da una fonte con meno esperienza - suggerisce che non ci sarà alcun cambiamento nella fotocamera principale dell'iPhone 16 Pro. Al momento non siamo sicuri di chi abbia ragione, ma se dovessimo tirare a indovinare, diremmo che la fotocamera principale non sarà aggiornata, poiché sembra improbabile che Apple aggiorni tutte e tre le fotocamere posteriori in un anno.

Abbiamo anche sentito dire che la fotocamera frontale probabilmente non sarà aggiornata sull'iPhone 16 Pro, il che significa che probabilmente sarà ancora da 12MP. Una fonte suggerisce tuttavia che uno o più obiettivi dell'iPhone 16 Pro avranno un nuovo tipo di rivestimento, che dovrebbe contribuire a ridurre le immagini fantasma e gli artefatti. È anche possibile che uno o più degli obiettivi utilizzino un design impilato, che potrebbe migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

iPhone 16 Pro Max previsioni sulle fotocamere

The iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally iPhone 16 Pro Max camera specs (rumored) Fotocamera principale: 48MP, f/1.8, 1/1.14-pollici Fotocamera Ultra-wide: 48MP, 1/2.6-pollici Teleobiettivo: 12MP, f/2.8, 1/3.06-pollici, 120mm (5x zoom ottico) Fotocamera frontale: 12MP, f/1.9, 1/3.6-pollici

Secondo quanto riferito, l'iPhone 16 Pro Max avrà la stessa fotocamera ultra-wide da 48MP dell'iPhone 16 Pro, descritta sopra. Si tratterebbe di un miglioramento rispetto alla fotocamera ultra-wide da 12MP del modello attuale e, se l'iPhone 16 Pro avrà questa fotocamera, ci aspettiamo che anche l'iPhone 16 Pro Max la riceva.

Come l'iPhone 16 Pro, anche l'iPhone 16 Pro Max potrebbe ricevere un nuovo rivestimento dell'obiettivo per ridurre le immagini fantasma e gli artefatti e un nuovo design della fotocamera impilata per migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

L'iPhone 16 Pro Max potrebbe anche ricevere un nuovo sensore principale, che secondo una fonte non arriverà sull'iPhone 16 Pro. Tuttavia, sembra che rimarrà a 48MP, quindi potrebbe non essere un aggiornamento drastico. Potrebbe trattarsi del sensore più grande da 1/1,14 pollici che un'altra fonte ha menzionato in relazione all'iPhone 16 Pro, qui sopra.

Al momento non ci sono indicazioni sul fatto che lo scattatore di selfie dell'iPhone 16 Pro Max verrà aggiornato rispetto a quello attuale da 12MP, e anche il suo teleobiettivo probabilmente non verrà migliorato.

Detto questo, alcune prime fughe di notizie hanno suggerito che l'iPhone 16 Pro Max potrebbe ricevere una fotocamera "super telephoto", che estenderebbe la gamma di zoom dall'attuale 5x a 10x o oltre. Tuttavia, non abbiamo sentito parlare recentemente di questo particolare aggiornamento, quindi dubitiamo che si verificherà.