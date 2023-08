iPhone 15, una delle novità più attese arriva anche su iPhone 14

The iPhone could soon be switching to USB-C

È ormai quasi certo che gli smartphone della serie iPhone 15 saranno dotati di porta USB-C piuttosto che della tradizionale opzione Lightning, ma una nuova indiscrezione suggerisce che anche alcuni modelli di iPhone 14 potrebbero beneficiare di questa novità e ricevere una porta USB-C.

L'indiscrezione proviene dallo sviluppatore Apple @aaronp613 (via Notebookcheck), nel codice di tvOS 17 beta 5 e ha trovato riferimenti a due modelli di iPhone che attualmente non esistono. Altri quattro sono stati poi scoperti in aggiornamenti beta più vecchi.

Si presume che la serie di quattro si riferisca a iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Rimangono quindi due modelli non identificati, che non faranno parte della nuova serie iPhone 15.

Tutto ciò che segue è pura speculazione, ma sembra plausibile che un paio di modelli di iPhone 14 non verranno discontinuati e che Apple voglia passare all'USB-C, anche per rimanere in linea con le normative UE.

tvOS 17.0 Beta 5 references two iPhone models that currently don't exist:iPhone14,1iPhone14,9August 9, 2023 See more

Al momento è ancora possibile acquistare iPhone 13, iPhone 13 mini e iPhone 12 dal sito ufficiale Apple, quindi sembra probabile che iPhone 14 e iPhone 14 Plus siano i telefoni che rimarranno acquistabili anche dal sito ufficiale dopo settembre.

Per ora si tratta solo di supposizioni, ma sembra che potremmo avere qualche sorpresa in più quando Apple presenterà la sua prossima serie di iPhone. L'evento dovrebbe svolgersi a settembre, e il 12 o il 13 settembre sembrano essere le date prescelte.