iPhone 15 Pro, la funzione migliore del tasto Azione non è disponibile al lancio

Un grande cambiamento emerso dall'evento di lancio dell'iPhone 15 di quest'anno è che l'interruttore Suoneria/Silenzioso dell'iPhone 15 Pro e dell'iPhone 15 Pro Max è stato sostituito dal pulsante Azione, che può svolgere diverse funzioni aggiuntive.

Tuttavia, abbiamo appreso che le piene capacità del nuovo pulsante non saranno tutte disponibili al momento del lancio, con almeno una funzione - la traduzione - che non sarà disponibile per qualche mese.

Quando l'iPhone 15 Pro verrà finalmente spedito, il pulsante Azione sarà ugualmente in grado di fare molte cose. Potrà aprire l'app Fotocamera, avviare la registrazione di un messaggio vocale, accendere la torcia dell'iPhone o attivare funzioni di accessibilità come la lente d'ingrandimento. Se siete tradizionalisti, è ancora in grado di svolgere la funzione mute. Per accedere a tutte le opzioni è sufficiente tenere premuto il tasto Azione.

La traduzione, tuttavia, non sarà disponibile da subito. Nella sezione che descrive il tasto Azione nella pagina dell'iPhone 15 Pro sul sito web di Apple c'è un asterisco accanto a "Traduci" nell'elenco delle opzioni del pulsante Azione, ed è specificato che "l'azione Traduci è in arrivo in un aggiornamento più avanti nel corso dell'anno".

La traduzione è una delle funzioni del pulsante Azione che più ci entusiasma. Sebbene sia sempre utile imparare almeno qualche frase chiave prima di viaggiare da qualche parte, avere un facile accesso a uno strumento di traduzione in tempo reale è sempre utile, e lo è anche se si deve dare una mano a qualcuno nel proprio Paese che non conosce bene la lingua.

(Image credit: Apple)

Pronti, partenza, via!

L'aspetto positivo del fatto che la traduzione non sia subito disponibile suggerisce che Apple sta già pensando a come migliorare e potenziare il nuovo pulsante al di là delle sue attuali capacità, il che significa che potremmo vedere altri strumenti utili legati al tasto Azione nel prossimo futuro.

Alcuni di questi strumenti potrebbero essere l'avvio di un'app personalizzata, fornendo una scorciatoia istantanea, o l'utilizzo del tasto per far ascoltare al telefono una canzone in riproduzione e dirvi il titolo. Per ora, però, non ci resta che aspettare e vedere cosa Apple ha in serbo per noi.

Se volete acquistare l'iPhone 15 Pro o uno qualsiasi dei nuovi iPhone, i preordini iniziano oggi, il 15 settembre, mentre i telefoni saranno in vendita dal 22 settembre.