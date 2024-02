iOS 17.4 migliora gestione e durata della batteria per i modelli della serie iPhone 15

Con l'arrivo del nuovo aggiornamento iOS 17.4, Apple introdurrà delle modifiche al modo in cui vengono visualizzate le informazioni sulla batteria sull'iPhone 15, sostituendo il menu Battery Health & Charging con un menu Battery Health ampliato e dotato di un sottomenu più dettagliato.

I dettagli del nuovo menu includono la sostituzione della percentuale di capacità massima della batteria con lo stato di salute, che viene valutato come "normale" se la batteria funziona come previsto.

Gli utenti potranno anche accedere a una panoramica dettagliata del numero di cicli di ricarica completati, una cifra che Apple ora cita come "doppia rispetto a quella del lancio della serie iPhone 15". Sono incluse anche altre informazioni utili, tra cui la data di produzione della batteria e la data del suo primo utilizzo, dai che in precedenza erano nascosti nella pagina Informazioni del menù impostazioni.



Apple ha inoltre testato ulteriormente la serie iPhone 15 e ora sostiene che le batterie dovrebbero mantenere l'80% della capacità massima (o superiore) dopo 1.000 cicli di carica, rispetto ai 500 indicati al momento del lancio. Gli iPhone più vecchi, invece, mantengono ancora circa l'80% di carica dopo 500 cicli.

Charge cycles now feature on the Battery Health screen in iOS 17.4 (Image credit: Apple )

Come accennato, per ora la nuova funzione sarà disponibile solo per l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max; tuttavia, Apple sta testando anche alcuni modelli precedenti, quindi è possibile che in futuro il numero di cicli di carica indicato aumenti anche su altri iPhone.

Le impostazioni di ottimizzazione della carica dell'iPhone 15 rimangono invariate e dovrebbero contribuire a mantenere la salute della batteria nel tempo, apprendendo le abitudini di utilizzo dell'utente e limitando la carica oltre l'80% (se abilitata), riducendo così il tempo che la batteria trascorre con una carica superiore.

Questo gradito aggiornamento è attualmente in versione beta e, sebbene la data esatta di rilascio di iOS 17.4 non sia ancora stata confermata, secondo Apple arriverà entro marzo di quest'anno, per conformarsi a un ampio aggiornamento e a una serie di modifiche necessarie per le nuove normative dell'Unione Europea nell'ambito del progetto "iOS 17.4" Digital Markets Act (DMA).

Si prevede che iOS 17.4 includa una serie di altre novità, tra cui miglioramenti alla protezione dei dispositivi rubati e nuove emoji, che avranno un impatto su una gamma più ampia di iPhone.

Sebbene i chipset utilizzati nei telefoni stiano diventando sempre più efficienti dal punto di vista energetico, Apple e gli altri produttori hanno ancora ampi margini di miglioramento per incrementare la durata e le prestazioni della batteria.

La durata della batteria, dipende infatti da molti fattori, tra cui le impostazioni attivate o disattivate (funzioni come il display sempre acceso e gli aggiornamenti delle app tramite cellulare, ad esempio).