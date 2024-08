Ecco la possibile data di lancio di iPhone 16

New iPhones are on the way

Apple è solita lanciare i suoi nuovi iPhone e Apple Watch a settembre, e sembra che martedì 10 settembre potrebbe essere la data in cui vedremo la serie iPhone 16 (e iOS 18), 10 settembre potrebbe essere la data in cui vedremo la serie iPhone 16 (e iOS 18), l'Apple Watch 10, Apple Watch Ultra 3 e gli AirPods 4.

Non è ancora certo, ma la soffiata proviene da Mark Gurman di Bloomberg, che di solito è preciso quando si tratta di previsioni su Apple. I preordini per gli iPhone inizieranno probabilmente il 13 settembre, prima dell'effettiva messa in vendita il 20 settembre.

La data del 10 settembre è la più sensata in base al calendario e a ciò che Apple ha fatto in passato. È anche una data che è stata precedentemente menzionata da alcuni informatori, e potremmo vedere macOS 15 Sequoia uscire nello stesso periodo.

Gurman dice che "persone che hanno familiarità con la questione" hanno indicato il 10 settembre come il grande giorno, anche se Apple non ha commentato. Considerando che mancano poco più di due settimane, è possibile che la prossima settimana venga fatto un annuncio ufficiale in merito.

Cosa aspettarsi

Potrebbe arrivare anche un successore dell'Apple Watch 9 (Image credit: Apple)

Finora ci sono state molte fughe di notizie e indiscrezioni sui quattro modelli di iPhone 16 attesi: ci aspettiamo chipset più veloci, schermi più grandi per iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, alcuni miglioramenti nel reparto fotocamera e, molto probabilmente, gli stessi prezzi di partenza che abbiamo visto l'anno scorso.

Non abbiamo assistito a tante speculazioni sui modelli di Apple Watch, ma alcune informazioni sono apparse in anticipo. Sembra che il prossimo Apple Watch 10 possa vantare uno schermo più grande rispetto al suo predecessore, mentre l'Apple Watch Ultra 3 dovrebbe mantenere lo stesso design di quello attuale.

Per quanto riguarda iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 e macOS 15 Sequoia, Apple ha rivelato molte informazioni su questi aggiornamenti software durante l'evento WWDC 2024 a giugno. Potremmo però non avere tutte le funzioni subito: si dice che alcune funzioni di Apple Intelligence arriveranno in seguito.

Se volete vedere tutto ciò a cui Apple sta lavorando, segnatevi sul calendario l'evento del 10 settembre. Naturalmente seguiremo tutti gli annunci man mano che si susseguiranno e molto probabilmente l'evento sarà trasmesso anche in streaming online.