Apple ha un piano per portare la fotografia su iPhone all'apice

Quando Apple ha lanciato il suo MacBook Air M1 nel 2020, abbiamo definito il suo chip interno una svolta. L'azienda di Cupertino potrebbe pianificare una mossa equivalente per le fotocamere dell'iPhone, secondo le ultime indiscrezioni.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe "studiando una strategia interna per i sensori delle fotocamere". In altre parole, produrre i propri sensori delle fotocamere, proprio come fa con Apple Silicon. Anche se non ci sono tempi prestabiliti, si tratterebbe di un grande momento per la fotografia e la videografia mobile.

I vantaggi di una produzione interna di sensori per fotocamere da parte di Apple, oltre a quelli commerciali di entrare in un settore in espansione, sono potenzialmente moltiplici. Ma il principale per l'iPhone sarebbe un sistema di elaborazione delle immagini meglio ottimizzato, che potrebbe sbloccare miglioramenti nella qualità delle immagini e nelle prestazioni se combinata con il Photonic Engine di Apple. Inoltre, potrebbe porre Apple all'avanguardia nel campo delle foto e dei video spaziali.

Apple ha introdotto il suo Photonic Engine - un'evoluzione della fotografia computazionale di Deep Fusion - nella serie iPhone 14. Il suo principale progresso è stato l'applicazione della tecnologia Deep Fusion alle foto e ai video spaziali. Il suo principale progresso consiste nell'applicare l'elaborazione multi-frame di Apple prima del processo di sviluppo dell'immagine rispetto a Deep Fusion, questa volta su immagini non compresse (o grezze). Questo ha permesso ad Apple di avere un maggiore controllo sui dettagli, sul colore e sull'esposizione e l'aggiunta di un sensore Apple a questo mix potrebbe sbloccare ulteriori progressi nell'elaborazione computazionale.

Apple non rende noti i sensori di immagine utilizzati negli iPhone, ma si dice che il sensore da 48MP dell'iPhone 15 Pro sia il Sony IMX803 (utilizzato anche nell'iPhone 14 Pro). Sony domina il mercato dei sensori per fotocamere CMOS, quindi la maggior parte delle fotocamere degli iPhone (e i loro sensori LiDAR) sono basati su sensori Sony.

Questa mossa, secondo le indiscrezioni, non riguarderebbe solo le fotocamere per iPhone. Come ha riferito Mark Gurman di Bloomberg, i sensori di immagine sono anche "fondamentali per i futuri sviluppi nei settori della realtà mista e della guida autonoma". Ciò significa che anche l'Apple Vision Pro e, potenzialmente, la tanto vociferata Apple Car trarrebbero vantaggio da questa novità.