Google svela come il Pixel 9 semplifica radicalmente il cambio di smartphone

Il Pixel 9 di Google è appena stato messo in vendita e lo smartphone sta già ricevendo un aggiornamento sostanziale che migliora l'esperienza di trasferimento dei dati. Paul Dunlop, Product Lead per Onboarding and Switching su Android, ha pubblicato un thread su X (la piattaforma precedentemente nota come Twitter) su tutti i principali cambiamenti. Si spinge fino a definirla la "più grande release di sempre".

Dunlop mostra innanzitutto una nuova voce nel menu delle impostazioni del dispositivo, chiamata Backup o Copia dei dati. Ne siamo a conoscenza già da un po', visto che il nome della sezione è trapelato online prima della sua rivelazione. Secondo le prime notizie, gli utenti potevano "copiare foto, contatti, messaggi e altro" da un vecchio Pixel al Pixel 9. Tutto questo è vero, ma quello che non sapevamo è che si può eseguire questo processo "tutte le volte che si vuole".

Il migliore trasferimento dei dati

Il trasferimento dei dati può richiedere un po' di tempo, soprattutto se si hanno molti file. Quindi, se desiderate un metodo più veloce, il Pixel 9 è ora dotato dello strumento Express. Dunlop sostiene che questo strumento "riduce enormemente il tempo necessario" per spostare i dati. Secondo uno screenshot, la funzione copia solo i file che non sono presenti nell'account Google.

Secondo quanto riferito, è "cloud aware", ovvero Express sa cosa avete salvato e ignora i backup per accelerare il processo. Inoltre, le immagini inviate attraverso lo strumento manterranno la qualità originale. È possibile selezionare i file da spostare o meno tramite la funzione Personalizza.

Oltre ai file, il rinnovato trasferimento di dati del Pixel 9 trasferisce anche "altre impostazioni di sistema, autorizzazioni e preferenze di notifica". Questo può aiutare a stabilire la configurazione preferita dello smartphone sul nuovo dispositivo senza dover rifare tutto dall'inizio. Sarà simile al vecchio telefono.

Miglioramenti della quality of life

La patch introduce anche diversi aggiornamenti della quality of life. Google ha collaborato con i migliori sviluppatori di tutto il mondo, assicurandosi che le app "rimangano connesse e funzionanti" prima dell'inizio della migrazione dei dati. C'è poi l'interessante Transport Multiplexing.

Supponiamo che stiate trasferendo dei file tramite Wi-Fi, ma che il processo stia durando un'eternità. Dunlop afferma che è possibile collegarsi a un cavo USB durante il trasferimento. La funzione utilizza entrambi i metodi per inviare rapidamente i media. Il Pixel 9 vi consiglierà addirittura di farlo attraverso una notifica sullo schermo.

Altre modifiche degne di nota includono una migrazione Wi-Fi più affidabile, "il rilevamento di Quick Share e Car Crash può [ora] essere attivato durante la configurazione" e il trasferimento di eSIM è supportato per alcuni operatori selezionati. Il thread non dice quali esattamente, ma afferma che il supporto sarà esteso in futuro.