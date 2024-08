Google Pixel 9 ufficiale, tutto quello che c'è da sapere

Il Google Pixel 9 Pro è ufficiale: Google ha presentato il nuovo telefono insieme al Google Pixel 9, Google Pixel 9 XL e Google Pixel 9 Pro Fold in occasione della sua ultima vetrina Made by Google.

Abbiamo già avuto modo di toccare con mano il Pixel 9 Pro e potete leggere le nostre prime considerazioni sul nuovo dispositivo nel nostro hands-on del Google Pixel 9 Pro.

In questa guida ci concentreremo in particolare sul Pixel 9 Pro, quindi continuate a leggere per una sintesi della data di uscita, del prezzo, delle specifiche e delle caratteristiche del nuovo telefono.

In breve

Che cos'è? L'ultimo smartphone Pixel a marchio Pro di Google

Quando esce? I preordini sono già aperti, le spedizioni iniziano il 4 settembre.

Quanto costa? A partire da 1099 euro

Quali aggiornamenti apporta? Un design più resistente, un chipset Tensor G4, 16 GB di RAM e migliori prestazioni della fotocamera.

Google Pixel 9 Pro: data d'uscita e prezzo

Il Pixel 9 Pro in Rose Quartz (Image credit: Google)

Disponibile per il pre-ordine ora, con spedizione a partire dal 4 settembre

A partire da 1099 euro

Il Pixel 9 Pro è stato annunciato in occasione dell'ultimo evento Made by Google il 13 agosto 2024. È già disponibile per il preordine e le spedizioni inizieranno il 4 settembre, invece le spedizioni dei Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL inizieranno il 22 agosto.

Il Pixel 9 Pro costa 1099 euro per il modello con 128GB di memoria, mentre il prezzo sale a $1.449 (1300 euro circa) per l'opzione con 1TB di memoria.

Per quanto riguarda i colori del nuovo telefono, è possibile acquistare il Pixel 9 Pro nei colori Obsidian, Porcelain, Hazel e Rose Quartz. Il Pixel 9 Pro XL è disponibile nelle stesse opzioni di colore.

Modelli a confronto

Google ha presentato il Pixel 9 Pro insieme al Pixel 9 standard e al più grande Pixel 9 Pro XL. Ecco come si confrontano i tre modelli:

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Pro XL Dimensioni: 152.8 x 72 x 8.5mm 152.8 x 72 x 8.5mm 162.8 x 76.6 x 8.5mm Peso: 198g 199g 221g Display: 6.3-pollici Actua 6.3-pollici Super Actua 6.8-pollici Super Actua Risoluzione: 1080 x 2424 pixels 1280 x 2856 pixels 1344 x 2992 pixels Refresh rate: Adattivo 60-120Hz Adattivo 1-120Hz Adattivo 1-120Hz Processore: Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Fotocamera posteriore: 50MP main, 48MP ultra-wide 50MP main, 48MP ultra-wide, 48MP telephoto 50MP main, 48MP ultra-wide, 48MP telephoto Fotocamera frontale: 10.5MP 42MP 42MP RAM: 12GB 16GB 16GB Memoria: 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Google Pixel 9 Pro: design e display

Il Pixel 9 Pro in Porcelain (Image credit: Google)

Fotocamera posteriore ridisegnata

Display Super Actua da 6,3 pollici

Luminosità di picco di 3.000 nit

Il Pixel 9 Pro ha un pannello Super Actua da 6,3 pollici, che rappresenta un netto distacco rispetto ai 6,7 pollici del Pixel 8 Pro. Perché Google ha ridimensionato la sua nuova ammiraglia? Perché quest'anno è arrivato il Pixel 9 Pro XL da 6,8 pollici.

La buona notizia è che questo nuovo display da 6,3 pollici offre un picco di luminosità di 3.000 nit, che rappresenta un miglioramento rispetto al picco di 2400 nit dello schermo del Pixel 8 Pro.

Altri cambiamenti rispetto al Pixel 8 Pro includono una fotocamera posteriore ridisegnata. Il gruppo di fotocamere del Pixel 9 Pro si trova su un'isola arrotondata e isolata, invece di essere integrato nel pannello posteriore, come nel Pixel 8 Pro.

Il Pixel 9 Pro in Obsidian (Image credit: Google)

Inoltre, mentre i lati del Pixel 8 Pro sono curvi, il Pixel 9 Pro ha lati lucidi che si appoggiano al pannello posteriore piatto. Gli angoli del telefono sono ancora curvi e il pannello posteriore rimane opaco anziché lucido.

Google afferma che questa nuova "forma scolpita" garantisce una maggiore durata del Pixel 9 Pro, e vale la pena di notare che l'alluminio utilizzato per l'involucro del telefono è riciclato al 100%.

Google Pixel 9 Pro: Fotocamere

Il Pixel 9 Pro in Rose Quartz (Image credit: Google)

Stesso obiettivo zoom 5x del Pixel 9 Pro XL

L'intelligenza artificiale offre miglioramenti allo zoom video e ai video notturni

Nuova fotocamera per selfie da 42MP

Il Pixel 9 Pro vanta le stesse quattro fotocamere del Pixel 9 Pro XL: una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera ultra-wide da 48MP, un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 5x e una fotocamera per selfie da 42MP.

Quest'ultima rappresenta un netto miglioramento rispetto all'obiettivo da 10,5MP del Pixel 8 Pro, ma i miglioramenti non si fermano qui. La funzione "Super Res Zoom" del telefono utilizza l'intelligenza artificiale per consentire uno zoom fino a 30x ed è ora disponibile anche per le registrazioni video (fino a 20x).

Anche la funzione Night Sight Video è stata migliorata e Video Boost è in grado di migliorare i video fino a una risoluzione di 8K (e di elaborare i video scuri due volte più velocemente) per la "migliore qualità video su Pixel". Per leggere le nostre prime considerazioni sulle nuove funzioni della fotocamera del telefono, consultate il nostro hands-on di Google Pixel 9 Pro.

Sul fronte della fotografia AI, il Pixel 9 Pro introduce Add Me, una nuova funzione di editing che consente di aggiungere il fotografo a una foto di gruppo unendo due foto. Ritorna anche la funzione Best Take di Google e Magic Editor è stato migliorato in modo da poter rifrangere automaticamente le foto, suggerire un ritaglio appropriato ed espandere le immagini per ottenere un'immagine più completa della scena.

Google Pixel 9 Pro: performance e software

Il Pixel 9 Pro in Obsidian (Image credit: Google)

Chipset Google Tensor G4

16 GB DI RAM

Nuove funzionalità AI

Il Pixel 9 Pro è alimentato dal nuovo chipset Tensor G4 di Google, che è il chipset che troverete in tutti i dispositivi Pixel 9, compreso il modello standard.

Naturalmente, questo nuovo chipset apporta miglioramenti alle prestazioni rispetto al Pixel 8 Pro, ma la vera novità del Pixel 9 Pro è la sua nuova capacità di RAM da 16 GB, che consente al telefono di elaborare le attività di intelligenza artificiale meglio di qualsiasi altro telefono sul mercato in questo momento.

Come sul Pixel 8 Pro, una rapida pressione del tasto di accensione sul Pixel 9 Pro attiva l'assistente Gemini di Google e il nuovo telefono viene fornito con il piano Google One AI Premium, che consente di accedere a Gemini Advanced gratuitamente per un anno.

Le nuove funzioni software del Pixel 9 Pro includono Pixel Screenshots, che utilizza l'intelligenza artificiale del dispositivo per salvare, organizzare e richiamare le schermate quando servono.

Il Pixel 9 Pro viene fornito con sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza, il che corrisponde all'impegno software di Google per il Pixel 8 Pro.

Google Pixel 9 Pro: batteria

Batteria da 4.700 mAh

Ricarica via cavo a 45W

Il Pixel 9 Pro ha una batteria leggermente più piccola (4.700 mAh) rispetto al suo predecessore (5.050 mAh), ma Google promette comunque almeno 24 ore di autonomia quando viene utilizzato normalmente. Si suppone che l'autonomia possa arrivare fino a 100 ore (100!) con il telefono in modalità Extreme Battery Saver. Naturalmente, metteremo alla prova entrambe le affermazioni nella nostra recensione completa del Pixel 9 Pro.

La ricarica via cavo è stata migliorata a 45W, superando così la ricarica via cavo a 25W del Samsung Galaxy S24 Ultra, anche se è necessario acquistare un caricatore da 45W per beneficiare della velocità migliorata, dato che Google non ne include uno nella confezione.