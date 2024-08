Google Pixel 9 Pro Fold, tutto quello che c'è da sapere

Con il Google Pixel 9 Pro Fold, Google ha deciso di unire il successore pieghevole del Pixel Fold originale alla linea Pixel 9, invece di farne un modello a sé stante. Ma a parte il nome, cos'altro è cambiato?

Il Pixel 9 Pro Fold è un aggiornamento del Pixel Fold originale sotto diversi aspetti, dalle dimensioni dello schermo al chipset e oltre.

Di seguito troverete tutti i dettagli sulle principali specifiche e caratteristiche del Pixel 9 Pro Fold, oltre alla data di uscita e al prezzo.

Google Pixel 9 Pro Fold: specifiche

Prima di dare un'occhiata più da vicino alle specifiche del Pixel 9 Pro Fold, ecco una panoramica delle stesse e di come si confrontano con gli altri telefoni della linea Pixel 9.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 9 Pro Fold specifiche comparate Header Cell - Column 0 Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9 Pro Fold Dimensioni 152.8 x 72.0 x 8.5mm 152.8 x 72.0 x 8.5mm 162.8 x 76.6 x 8.5mm 155.2 x 77.1 x 10.5mm / 155.2 x 150.2 x 5.1mm Peso 198g 199g 221g 257g Display 6.3-inch OLED 60-120Hz 6.3-inch LTPO OLED 1-120Hz 6.8-inch LTPO OLED 1-120Hz 8.0-inch OLED 1-120Hz and 6.3-inch OLED 60-120Hz Risoluzione 1,080 x 2,424 1,280 x 2,856 1,344 x 2,992 2,076 x 2,152 and 1,080 x 2,424 Chipset Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 RAM 12GB 16GB 16GB 16GB Memoria 128GB / 256GB 128GB / 256GB / 512GB 128GB / 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB Fotocamera principale 50MP 50MP 50MP 48MP Fotocamera ultra-wide 48MP 48MP 48MP 10.5MP Teleobiettivo N/A 48MP, 5x optical zoom 48MP, 5x optical zoom 10.8MP, 5x optical zoom Fotocamera frontale 10.5MP 42MP 42MP 10MP and 10MP Batteria 4,700mAh 4,700mAh 5,060mAh 4,650mAh Ricarica 27W wired, 15W wireless 27W wired, 21W wireless 37W wired, 23W wireless TBC Colori Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz Obsidian, Porcelain

Google Pixel 9 Pro Fold: data d'uscita e prezzo

A partire da 1.899 euro

Preordini dal 13 agosto

In vendita dal 4 settembre

Il Pixel 9 Pro Fold è stato annunciato il 13 agosto, insieme ai modelli Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Il Pixel 9 Pro Fold è disponibile per il pre-ordine e verrà spedito il 4 settembre.

Il Pixel 9 Pro Fold parte da 1.899 euro, per il quale si ottiene un modello con 256GB di memoria. Esiste anche una configurazione con 512 GB di memoria, che costa 2029 euro circa.

Per fare un confronto, il Google Pixel Fold originale partiva da 1.799 dollari (circa 1630 euro), quindi il prezzo è sostanzialmente lo stesso anche quest'anno.

Si tratta comunque di un prezzo elevato, ma Google offre almeno un anno di piano Google One AI Premium con tutti i Pixel 9 Pro Fold acquistati.

Google Pixel 9 Pro Fold: design e display

Più sottile e leggero dell'originale

Schermo pieghevole da 8 pollici e display di copertura da 6,3 pollici

Il Google Pixel 9 Pro Fold ha un retro opaco e setoso con una cornice in metallo satinato e una cerniera lucida, che Google sostiene essere resistente. Anche il resto del telefono dovrebbe essere abbastanza resistente, poiché utilizza Gorilla Glass Victus 2 sul display esterno e sul retro, e ha una classificazione IPX8, il che significa che è resistente all'acqua ma non alla polvere.

Il Pixel 9 Pro Fold - disponibile nelle tonalità Obsidian (nero) o Porcelain (bianco sporco) - può essere aperto completamente in piano, a differenza del suo predecessore, ed è anche più sottile, con dimensioni di 155,2 x 77,1 x 10,5 mm quando è piegato e 155,2 x 150,2 x 5,1 mm quando è aperto. Il Pixel Fold originale misura 12,1 mm e 5,8 mm rispettivamente da chiuso e da aperto.

Il Google Pixel 9 Pro Fold è anche più leggero, con un peso di 257 g, rispetto ai 283 g del suo predecessore, nonostante abbia uno schermo più grande.

Qui c'è un display pieghevole OLED da 8,0 pollici 2.076 x 2.152 con 373 pixel per pollice, una frequenza di aggiornamento che può variare da 1Hz a 120Hz e una luminosità di picco di 2.700 nits, rispetto agli appena 1.450 nits del Pixel Fold originale.

Ha anche uno schermo OLED da 6,3 pollici 1080 x 2424 con 422 pixel per pollice, frequenza di aggiornamento da 60 a 120 Hz e luminosità di picco di 2.700 nit. Gli schermi del Pixel Fold originale sono più piccoli, 7,6 e 5,8 pollici.

Google Pixel 9 Pro Fold: fotocamere

Fotocamera principale da 48 MP, ultra-wide da 10,5 MP e teleobiettivo da 10,8 MP

Strumenti di editing AI intelligenti

Il Google Pixel 9 Pro Fold ha una fotocamera posteriore a tre lenti, con un sensore principale da 48MP f/1.7 con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), un ultra-wide da 10,5MP f/2.2 (con un campo visivo di 127 gradi) e un teleobiettivo da 10,8MP con OIS, in grado di effettuare uno zoom ottico 5x e uno zoom digitale fino a 20x.

La fotocamera ultra-wide funge anche da obiettivo macro, mentre sulla parte frontale è presente una fotocamera da 10MP f/2.2 e sullo schermo pieghevole una fotocamera da 10MP f/2.2. Per quanto riguarda i video, il Pixel 9 Pro Fold è in grado di effettuare riprese in qualità 4K fino a 60 fotogrammi al secondo.

Queste specifiche sono simili a quelle del Pixel Fold originale, ma le fotocamere ultra-wide e selfie hanno nuovi sensori quest'anno.

Come il resto della linea Pixel, anche il Pixel 9 Pro Fold è ricco di modalità di scatto e funzioni.

C'è una modalità notturna, una modalità astrofotografia, una modalità ritratto e molte altre, oltre a funzioni più insolite come "Add Me", uno strumento AI che consente di unire due foto, in modo che anche il fotografo che scatta una foto di gruppo possa essere presente nell'immagine.

C'è anche Magic Editor, che consente di utilizzare l'intelligenza artificiale per modificare le immagini in numerosi modi, dallo spostamento di un soggetto in un altro punto della foto, alla modifica dello sfondo dell'immagine, fino all'espansione dell'immagine per ottenere una scena più ampia.

Altri strumenti di intelligenza artificiale sono Best Take (che combina scatti di gruppo in modo che tutti appaiano al meglio), Magic Eraser (per rimuovere elementi indesiderati da una foto), Photo Unblur e altri ancora.

Google Pixel 9 Pro Fold: performance e software

Chipset Google Tensor G4

4GB di RAM in più rispetto al Pixel Fold originale

Sette anni di aggiornamenti software

Il chipset Tensor G4 equipaggia il Pixel 9 Pro Fold e, anche se, in base alle esperienze passate, probabilmente non è il miglior chipset per smartphone, dovrebbe essere un aggiornamento sostanziale rispetto al Tensor G2 utilizzato nel Pixel Fold originale.

C'è anche più RAM, con 16 GB invece di 12 GB, e il Pixel 9 Pro Fold ha un coprocessore di sicurezza Titan M2, altoparlanti stereo, un sensore di impronte digitali e lo sblocco facciale.

Per quanto riguarda il software, il Pixel 9 Pro Fold utilizza Android 14, con la promessa di sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e del Pixel Feature Drop. Si noti anche che Android 15 dovrebbe essere lanciato a breve, quindi ci si aspetta un aggiornamento a breve.

Ci sono anche molte funzioni AI, oltre a quelle utilizzate nella fotografia. Ad esempio, c'è Pixel Screenshots, che consente di salvare, organizzare e richiamare informazioni dagli screenshot utilizzando Gemini Nano.

E ci sono funzioni che sfruttano il fatto che si tratta di un telefono pieghevole, come la possibilità di utilizzare più app in split screen.

Google Pixel 9 Pro Fold: batteria

Batteria da 4.650 mAh

Oltre 24 ore di autonomia o fino a 72 ore con Extreme Battery Saver

Il Google Pixel 9 Pro Fold ha una batteria da 4.650 mAh, che non è enorme, soprattutto se si considera che il Pixel Fold originale ne ha una più grande da 4.821 mAh.

Tuttavia, Google sostiene che il Pixel 9 Pro Fold può durare fino a 24 ore con una singola carica e che se si utilizza la modalità Extreme Battery Saver si possono ottenere fino a 72 ore di durata. Supporta inoltre la ricarica rapida con un caricatore da 45W e la ricarica wireless.

Google Pixel 9 Pro Fold: considerazioni

Il Google Pixel 9 Pro Fold è un pieghevole più grande ma più sottile e leggero del suo predecessore, con un chipset di due generazioni più recente, 4 GB di RAM in più e uno schermo più luminoso, il tutto allo stesso prezzo di partenza.

Si tratta di un aggiornamento promettente, anche se si tratta ancora di un telefono molto costoso e con una batteria più piccola rispetto al Pixel Fold originale.

Metteremo alla prova la batteria nella nostra recensione completa del Google Pixel 9 Pro Fold, ma supponendo che non lo deluda, dovrebbe essere un'opzione pieghevole interessante.